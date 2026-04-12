ארדואן: ייפתחו הליכים משפטיים נגד נתניהו ובכיריו בטענת ביצוע פשעי מלחמה

ארדואן מאיים במשפטים נגד נתניהו – ירושלים משיבה אש: “אבסורד אנטישמי”
זה התחיל כהצהרה — ונשמע כמו הכרזת מלחמה משפטית.
נשיא טורקיה, רג׳פ טאיפ ארדואן, הודיע כי בכוונתו לקדם הליכים משפטיים נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ובכירים נוספים בגין פעולות ישראל במלחמה.
בירושלים לא חיכו רגע — והתגובה הייתה חדה, אישית וחסרת מעצורים.
ההכרזה של ארדואן: משפטים נגד הנהגת ישראל
ארדואן, שמוביל בשנים האחרונות קו תקיף במיוחד נגד ישראל, הציג את המהלך כהמשך ישיר להאשמותיו כי ישראל מבצעת “פשעי מלחמה” ואף “רצח עם”.
לפי גורמים טורקיים, המהלך עשוי לכלול:
• פתיחת הליכים משפטיים בטורקיה
• קידום יוזמות בינלאומיות נגד בכירים ישראלים
• ניסיון להפעיל לחץ דרך מוסדות משפטיים גלובליים
מדובר במהלך פוליטי-משפטי שמטרתו ברורה:
👉 לבודד את ישראל בזירה הבינלאומית ולהפעיל עליה לחץ מדיני מתמשך
🇮🇱 ישראל משיבה: מתקפה ישירה על ארדואן
שר הביטחון ישראל כ״ץ הגיב בחריפות יוצאת דופן, והאשים את ארדואן בצביעות ובאנטישמיות:
“נשיא טורקיה ארדואן, שלא הגיב על ירי טילים מאיראן לשטח טורקיה והתגלה כנמר של נייר, בורח למחוזות האנטישמיות ומכריז על משפטי שדה בטורקיה נגד ההנהגה המדינית והצבאית של ישראל. איזה אבסורד. איש האחים המוסלמים, שטבח בכורדים, מאשים את ישראל שמגינה על עצמה מול שותפיו מהחמאס ברצח עם. ישראל תמשיך להגן על עצמה בעוצמה ובנחישות – והוא מוטב שיישב בשקט וישתוק.”
התגובה הזו אינה רק דיפלומטית — אלא מתקפה ישירה על דמותו של ארדואן ועל מדיניותו.
מה עומד מאחורי המהלך של אנקרה
הכרזת ארדואן אינה מתרחשת בחלל ריק:
1. פוליטיקה פנימית
ארדואן מתמודד עם לחץ כלכלי ופוליטי מבית
והעמדה האנטי-ישראלית מחזקת את בסיס התמיכה האסלאמיסטי
2. הנהגה אזורית
טורקיה מנסה למצב עצמה כמובילת העולם המוסלמי
במיוחד על חשבון מדינות המפרץ
3. לחץ בינלאומי עקיף
הפעלת לחץ משפטי היא כלי משלים ללחץ צבאי ודיפלומטי
מבלי להיגרר לעימות ישיר
⚖️ האם זה בכלל ישים?
במישור המשפטי — הסיכוי למימוש ממשי של “משפטים” כאלה נמוך:
• לטורקיה אין סמכות ישירה לשפוט מנהיגים זרים שלא בתחומה
• מהלכים כאלה נתפסים יותר כהצהרה פוליטית מאשר הליך משפטי אמיתי
• גם בזירה הבינלאומית — מדובר בתהליך מורכב, ארוך ולא ודאי
👉 לכן המשמעות המרכזית היא תודעתית ופוליטית — לא משפטית
🔥 ההשלכות: הסלמה בזירה המדינית
העימות המילולי בין ירושלים לאנקרה מצטרף למתיחות קיימת:
• היחסים בין המדינות נמצאים בשפל
• שיתופי פעולה אזוריים נפגעים
• והרטוריקה הופכת חריפה יותר
המסר שעולה משני הצדדים ברור:
👉 לא מדובר רק במחלוקת — אלא בעימות גלוי על נרטיב, כוח והשפעה
🧠 השורה התחתונה
ארדואן לא פתח בית משפט —
אבל הוא פתח חזית.
ישראל לא נבהלה —
אבל גם לא נשארה שקטה.
והמשמעות האמיתית של האירוע הזה אינה משפטית —
אלא אסטרטגית:
👉 המלחמה כבר לא מתנהלת רק בשטח
👉 אלא גם בזירה המשפטית, התקשורתית והתודעתית
והיא, כמו שנראה כרגע — רק הולכת ומחריפה.
