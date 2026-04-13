ביורוליג יש לדרבי חוקים משלו והצהובים שונאים את זה

יורוליג: הפועל תל אביב עשתה היסטוריה – 88:99 על מכבי בבלגרד, כרטיס לפלייאוף ועונה נוספת ביורוליג

ערב אחד, משחק אחד, רגע אחד – והכדורסל הישראלי קיבל טלטלה אדירה: הפועל תל אביב ניצחה 88:99 את מכבי תל אביב בבלגרד, השלימה מהפך עונתי דרמטי והבטיחה לעצמה מקום בפלייאוף היורוליג – ובעיקר עונה נוספת במפעל הבכיר באירופה.

זה לא היה עוד דרבי. זו הייתה הצהרת כוונות.

הפועל, שנכנסה למשחק כשהכול תלוי בה, פתחה חזק עם קצב גבוה, הגנה אגרסיבית ושליטה בריבאונד. כבר מהרבע הראשון ניכר מי באה לקחת – ומי מתחילה להילחץ. מכבי, שנראתה טוב בחלקים מהעונה, קרסה דווקא ברגע האמת.

הרבע השלישי היה נקודת המפנה: ריצת 0:12 של הפועל שברה את המשחק והוציאה את האוויר ממכבי. משם זה כבר היה מופע של ביטחון, אופי ושליטה מוחלטת.

מי שהוביל את הפועל היה הקו האחורי עם משחק מדויק, אחוזים גבוהים מחוץ לקשת וניהול משחק חכם. מנגד, מכבי סבלה מאיבודים, החטאות קלות ולחץ שהלך וגבר ככל שהדקות חלפו.

אבל הסיפור האמיתי נמצא מעל הפרקט.

המאמן היווני דימיטריס איטודיס, שנכנס העונה תחת לחץ עצום אחרי פתיחה מקרטעת, הצליח לבצע את אחד המהלכים המרשימים של העונה – לייצב את הקבוצה, להחזיר את האמון ולבנות מנטליות של ווינרים בדיוק בזמן הנכון.

זה לא רק ניצחון – זו חתימה על פרויקט.

עופר ינאי, האיש שמאחורי המהפכה האדומה, יכול לסמן וי ענק: אחרי הזכייה בעונה שעברה במפעל המשני, הפועל לא רק הגיעה ליורוליג – היא גם נשארת שם בזכות הישג ספורטיבי, לא מתנה.

ובצד השני? סימני שאלה כבדים.

מכבי תל אביב, שהייתה אמורה להיות הפייבוריטית הברורה למעמדים האלה, מסיימת את העונה האירופית בתחושת פספוס גדולה. הקריסה במשחקי ההכרעה תצטרך להיבדק לעומק – מקצועית ומנטלית.

המשמעות רחבה הרבה יותר מדרבי אחד: לראשונה מזה שנים, ישראל תשלח שתי נציגות ליורוליג גם בעונה הבאה – הישג שממצב מחדש את הכדורסל המקומי בזירה האירופית.

ועכשיו – כל העיניים לפלייאוף.

הפועל תל אביב מגיעה לשם עם מומנטום, אמונה ותחושת שליחות. השאלה הגדולה: האם הסיפור המופלא הזה ייגמר כאן – או שזו רק תחילתה של אגדה אדומה חדשה?

