מי נגד מי בפלייאוף ומתי – פורסם לוח המשחקים עד תום עונת הכדורגל

נקבע לוח המשחקים המלא של הפלייאוף העליון והפלייאוף התחתון בליגת העל בכדורגל. הרי הוא במלואו לפניכם.
מאת מדור הספורט
״עניין מרכזי״
חדשות וסקופים מאז 1999.
מחזור 28
שבת (25.04) 20:00 | מ.ס. אשדוד – מכבי בני ריינה
שבת (25.04) 20:00 | הפועל פ"ת – הפועל ת"א
שבת (25.04) 20:15 | מכבי נתניה – בני סכנין
שבת (25.04) 20:15 | מכבי חיפה – מכבי ת"א
שבת (25.04) 20:30 | הפועל ב"ש – בית"ר ירושלים
ראשון (26.04) 20:00 | הפועל ירושלים – הפועל חיפה
ראשון (26.04) 20:00 | עירוני טבריה – עירוני קרית שמונה
מחזור 29
שלישי (28.04) 19:00 | בני סכנין – מ.ס. אשדוד
שלישי (28.04) 19:30 | מכבי ת"א – הפועל ב"ש
שלישי (28.04) 20:00 | בית"ר ירושלים – הפועל פ"ת
רביעי (29.04) 19:00 | הפועל חיפה – עירוני טבריה
רביעי (29.04) 19:00 | מכבי בני ריינה – הפועל ירושלים
רביעי (29.04) 19:00 | עירוני קרית שמונה – מכבי נתניה
רביעי (29.04) 19:30 | הפועל ת"א – מכבי חיפה
מחזור 30
שבת (02.05) 20:15 | הפועל פ"ת – מכבי חיפה
שבת (02.05) 20:30 | הפועל ב"ש – הפועל ת"א
שבת (02.05) 20:30 | בית"ר ירושלים – מכבי ת"א
ראשון (03.05) 19:30 | עירוני קרית שמונה – הפועל חיפה
ראשון (03.05) 20:00 | מ.ס. אשדוד – עירוני טבריה
שני (04.05) 20:00 | בני סכנין – מכבי בני ריינה
שני (04.05) 20:00 | מכבי נתניה – הפועל ירושלים
מחזור 31 (עליון)
שלישי (05.05) 19:30 | מכבי ת"א – הפועל פ"ת
רביעי (06.05) 19:30 | הפועל ת"א – בית"ר ירושלים
רביעי (06.05) 20:00 | מכבי חיפה – הפועל ב"ש
מחזור 32 עליון / 31 תחתון
שבת (09.05) 20:15 | מכבי בני ריינה – עירוני קרית שמונה
שבת (09.05) 20:30 | הפועל פ"ת – הפועל ב"ש
שבת (09.05) 20:30 | מכבי חיפה – בית"ר ירושלים
שבת (09.05) 20:30 | הפועל ת"א – מכבי ת"א
ראשון (10.05) 20:00 | הפועל חיפה – מ.ס. אשדוד
ראשון (10.05) 20:00 | הפועל ירושלים – בני סכנין
ראשון (10.05) 20:00 | עירוני טבריה – מכבי נתניה
מחזור 33 עליון / 32 תחתון
שלישי/רביעי (12-13.05) | הפועל ת"א – הפועל פ"ת
שלישי/רביעי (12-13.05) | בית"ר ירושלים – הפועל ב"ש
שלישי/רביעי (12-13.05) | מכבי ת"א – מכבי חיפה
רביעי (13.05) 20:00 | בני סכנין – עירוני קרית שמונה
רביעי (13.05) 20:00 | מכבי נתניה – הפועל חיפה
רביעי (13.05) 20:00 | עירוני טבריה – מכבי בני ריינה
רביעי (13.05) 20:00 | מ.ס. אשדוד – הפועל ירושלים
מחזור 34 עליון / 33 תחתון
שישי/שבת/ראשון (15-17.05) | מכבי חיפה – הפועל פ"ת
שישי/שבת/ראשון (15-17.05) | הפועל ת"א – הפועל ב"ש
שישי/שבת/ראשון (15-17.05) | מכבי ת"א – בית"ר ירושלים
שבת/ראשון/שני (16-18.05) | עירוני קרית שמונה – מ.ס. אשדוד
שבת/ראשון/שני (16-18.05) | הפועל חיפה – בני סכנין
שבת/ראשון/שני (16-18.05) | מכבי בני ריינה – מכבי נתניה
שבת/ראשון/שני (16-18.05) | הפועל ירושלים – עירוני טבריה
מחזור 35
שלישי/רביעי (19-20.05) | הפועל פ"ת – בית"ר ירושלים
שלישי/רביעי (19-20.05) | הפועל ב"ש – מכבי ת"א
שלישי/רביעי (19-20.05) | מכבי חיפה – הפועל ת"א
מחזור 36
שבת (23.05) | הפועל פ"ת – מכבי ת"א
שבת (23.05) | בית"ר ירושלים – הפועל ת"א
שבת (23.05) | הפועל ב"ש – מכבי חיפה