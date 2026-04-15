הילד הבקיע אבל זה לא הספיק: ברצלונה עפה ופסז׳ בחצי הגמר אחרי ניצחון כפול על ליברפול

ליגת האלופות סיפקה לילה אכזרי במיוחד למאות מיליוני חסידי ברצלונה בעולם. זה התחיל נהדר. הילד הבקיע מייד בפתיחה. הקבוצה השלימה מחיקת הפיגור כבר בדקה ה-24 אבל אפילו זה לא הספיק. לעומת זאת לא הצליחה ליברפול להוות יריבה של ממש לפריז גם בגומלין וגם היא הודחה.

אז ברצלונה מנצחת על הדשא ועוד במשחק חוץ אך מודחת מליגת האלופות, בעוד אתלטיקו מדריד שורדת, מתקדמת וממשיכה לחלום על תואר אירופי. במקביל, פריז סן ז׳רמן השלימה ניצחון כפול מרשים על ליברפול והבהירה שהיא אחת המועמדות הרציניות לזכייה.

ברצלונה ניצחה 1:2 את אתלטיקו מדריד בגומלין, אך שילמה את מחיר ההפסד 2:0 במשחק הראשון והודחה עם 3:2 בסיכום שני המפגשים. זה נגמר באכזבה עצומה עבור מאות מיליוני אוהדים ברחבי העולם – ובעוד ערב שמחדד את הפער בין שליטה במשחק לבין היכולת לסגור סיפור ברגעים הגדולים באמת.

המשחק נפתח בסערה מצד הקטלונים. כבר בדקה ה-4 לאמין ימאל ניצל טעות בהגנה, חדר לרחבה וכבש שער מוקדם שהדליק את התקוות. בדקה ה-24 הגיע הרגע שבו נדמה היה שהקאמבק מושלם: מהלך קבוצתי מהיר הסתיים במסירה חדה של ראפיניה לפראן טורס, שדחק מקרוב לרשת וקבע 0:2 – תוצאה שמחקה לחלוטין את הפיגור מהמשחק הראשון.

אבל אז הגיע הרגע ששינה הכל. בדקה ה-31 אתלטיקו יצאה למתפרצת חדה, מרקוס יורנטה פרץ באגף והעביר כדור רוחב מדויק לאדמולה לוקמן, שכבש מקרוב וצימק ל-2:1. השער הזה לא רק החזיר את אתלטיקו לעניינים – הוא הפך את המשימה של ברצלונה לכמעט בלתי אפשרית.

ברצלונה המשיכה ללחוץ, הניעה כדור ויצרה מצבים, אך אז הגיעה גם נקודת השבר: אריק גרסיה הורחק לאחר עבירה כשחקן אחרון והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. מכאן ואילך אתלטיקו ניהלה את המשחק בקור רוח, סגרה את השטחים וניצלה כל רגע כדי לשבור את הקצב ולהבטיח את העלייה.

הנתון שמלווה את ההדחה הזו רק מעמיק את התחושה הקשה: ברצלונה קבעה שיא שלילי כשספגה שער בכל אחד מ-15 משחקיה האחרונים בליגת האלופות. זהו נתון שמסביר יותר מכל את חוסר היציבות ההגנתית שהפיל אותה שוב ברגע האמת.

מאמן הקבוצה, האנזי פליק, הודה בסיום: “עשינו הרבה דברים נכון, אבל ברמות האלה כל טעות נענשת”. מנגד, דייגו סימאונה חגג בסגנונו המאופק אך מלא הסיפוק: “זה ניצחון של אופי. ידענו לחכות לרגע שלנו – וזה מה שעשה את ההבדל”.

למרות האכזבה האירופית, לברצלונה עדיין נותר יעד משמעותי: זכייה באליפות ספרד. הקבוצה מחזיקה ביתרון של 9 נקודות בפסגה כשנותרו עוד 7 מחזורים לסיום, והיא צפויה להתמקד כעת בהבטחת התואר המקומי.

אתלטיקו מדריד, לעומת זאת, ממשיכה לחלום בגדול. מעבר להעפלה לחצי גמר ליגת האלופות, הקבוצה של סימאונה עדיין בתמונה גם בגביע המלך, שם היא צפויה להתמודד בגמר מול ריאל סוסיאדד – הזדמנות ממשית לעונה עם תואר.

פריז סן ז׳רמן נראית כרגע כמו מכונה משומנת. אחרי 0:2 במשחק הראשון, היא השלימה עוד 0:2 על ליברפול בגומלין, כולל צמד של עוסמאן דמבלה (73 ו-90+), והעפילה לחצי הגמר עם 0:4 בסיכום. הצרפתים הפגינו עליונות, ביטחון וחדות שממקמים אותם כאחת הפייבוריטיות הברורות לזכייה.

התמונה לקראת חצי הגמר מתחילה להתבהר: אתלטיקו מדריד ופריז סן ז׳רמן כבר בפנים, בעוד שני הכרטיסים הנוספים יוכרעו במשחקי הערב. המתח בשיאו – וכל טעות עלולה לעלות ביוקר.

השורה התחתונה ברורה: ליגת האלופות לא מתגמלת רק יכולת – היא דורשת יציבות, ריכוז ואכזריות. ברצלונה סיפקה רגעים גדולים, אך נפלה על הפרטים הקטנים. אתלטיקו ניצלה את הרגע שלה. ופריז? היא כבר מכוונת גבוה מאוד.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.