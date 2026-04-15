יום רביעי, 15 באפריל 2026
ועכשיו גם איטליה מבטלת את הסכם ההגנה עם ישראל

רמי יצהר 15 באפריל 2026

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני העבירה החלטה חמורה מבחינה ישראלית: לבטל הסכם הגנה רב שנים שכלל אימונים צבאיים משותפים, שיתופי פעולה בתחומי צבא ומודיעין ובכללי – יחסים הדוקים בין הצבאות. המהלך הוא בעיקרו הצהרתי אבל משמעותי ביותר הואיל ואיטליה היא אחרי הכל מדינה שכנה והיא מטרפת לטורקים, לספרדים ולצרפתים שכולם לא רוצים לשמוע מנתניהו.

מדובר בהחלטה שלא לחדש את ההסכם ההגנה רב השנים בין איטליה לישראל.

הנימוק המעודן של האיטלקים הוא "בהתחשב במצב הנוכחי״. בפועל מדובר במכה קשה על רקע התנהלות ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו.

בהתחשב בצעדים הספרדיים נגד ישראל וביוזמה לבטל את הסכמי הסחר של האיחוד האירופי עם ישראל שהועלה על ידי כמה מדינות – המצב לא פשוט. מומלץ לא לזלזל.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

