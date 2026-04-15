ועכשיו גם איטליה מבטלת את הסכם ההגנה עם ישראל

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני העבירה החלטה חמורה מבחינה ישראלית: לבטל הסכם הגנה רב שנים שכלל אימונים צבאיים משותפים, שיתופי פעולה בתחומי צבא ומודיעין ובכללי – יחסים הדוקים בין הצבאות. המהלך הוא בעיקרו הצהרתי אבל משמעותי ביותר הואיל ואיטליה היא אחרי הכל מדינה שכנה והיא מטרפת לטורקים, לספרדים ולצרפתים שכולם לא רוצים לשמוע מנתניהו.

מדובר בהחלטה שלא לחדש את ההסכם ההגנה רב השנים בין איטליה לישראל.

הנימוק המעודן של האיטלקים הוא "בהתחשב במצב הנוכחי״. בפועל מדובר במכה קשה על רקע התנהלות ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו.

בהתחשב בצעדים הספרדיים נגד ישראל וביוזמה לבטל את הסכמי הסחר של האיחוד האירופי עם ישראל שהועלה על ידי כמה מדינות – המצב לא פשוט. מומלץ לא לזלזל.

