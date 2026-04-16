ליגת האלופות: לילה אדום לוהט העיף את ריאל וליסבון והעלה את באיירן וארסנל

לילה בלתי נשכח בקרב הגדול בסיומו באיירן ריסקה את ריאל 3:4 בדרמה לפנתיאון, וארסנל שרדה בקושי אך עלתה עם 0-0 מעצבן מול ספורטינג. החוויות הגדולות עוד לפנינו בחצאי הגמר.

זה לא היה עוד ערב של ליגת האלופות. זה היה לילה שבו ההיגיון קרס, שבו יתרונות נעלמו בתוך דקות, שבו אצטדיון אחד רעד עד היסוד – ואחר שמר על דממה מתוחה של הישרדות. בסיומו, באיירן מינכן ו־ארסנל בחצי הגמר, ריאל מדריד ו־ספורטינג ליסבון מחוץ לתמונה – והכדורגל האירופי נכנס לשלב של הכרעה.

במינכן, זה התחיל בהלם מוחלט. כבר בדקה הראשונה ארדה גולר העניק טעות קשה של נוייר וקבע 0:1 לריאל, כאילו בא להכתיב את הטון לערב כולו. אבל באיירן לא הסכימה לשחק לפי התסריט. חמש דקות בלבד חלפו עד שפבלוביץ’ נגח את השוויון, והמשחק הפך למופע התקפי חסר מעצורים. גולר חזר עם כדור חופשי מושלם בדקה ה־29, קיין איזן בדקה ה־38, ואז אמבפה, רגע לפני ההפסקה, קבע 2:3 לריאל – יתרון שלישי במשחק לקבוצה הספרדית, ותחושה שזה שוב הלילה שלה.

אבל כאן בדיוק הסיפור התהפך. המחצית השנייה הייתה מתוחה, עצבנית, כמעט חסרת מצבים – עד שהגיעה הדקה ששינתה הכל: אדוארדו קמאבינגה מורחק בצהוב שני בדקה ה־86. באותו רגע, המגרש נטה כולו לצד אחד. באיירן הסתערה כאילו אין מחר. בדקה ה־89 לואיס דיאס קבע 3:3 והדליק את האצטדיון, ובתוספת הזמן הגיע הרגע הגדול: מייקל אוליסה קיבל כדור במתפרצת, בעט לפינה וקבע 3:4 – שער ניצחון, שער העפלה, שער של לילה שלם.

התגובות בסיום שיקפו את העוצמה. מאמן באיירן דיבר על “רוח שלא נשברת גם מול ריאל מדריד”, הארי קיין הגדיר את זה “אחד הרגעים הגדולים בקריירה”, ובחדר ההלבשה הגרמני דיברו על אמונה עיוורת שהובילה למהפך. מנגד, שחקני ריאל הקיפו את השופט, זעמו על החלטות בדקות הסיום, והתחושה הייתה של החמצה אדירה. גורמים במועדון הודו: “הובלנו שלוש פעמים – ואיבדנו את זה. זה בלתי נתפס”.

ובזמן שמינכן בערה, בלונדון נכתב סיפור אחר לגמרי. ארסנל לא ניסתה לייצר כותרות – היא באה לעבור שלב. ה־0:0 מול ספורטינג ליסבון היה משחק של שליטה עצמית, של ניהול קצב ושל משמעת טקטית כמעט מושלמת. ספורטינג עוד האמינה, עוד ניסתה – ואפילו הייתה קרובה כשקטאמו פגע בקורה בדקה ה־43 – אבל ארסנל לא נשברה. היא שמרה על היתרון מהמשחק הראשון, אותו 0:1 משער דרמטי של קאי האברץ בתוספת הזמן בליסבון, והשלימה את המשימה בלי שער אחד בגומלין.

גם כאן, התגובות סיפרו את הסיפור. מיקל ארטטה הודה: “זה לא היה יפה, אבל זה היה בוגר. ידענו לסבול וזה מה שמבדיל קבוצות גדולות”. דקלן רייס דיבר על “איפוק ועל הבנה של מתי לא לתקוף בכל הכוח”, בעוד בצד הפורטוגלי הודו בכאב: “היינו שם, היינו קרובים – אבל לא ידענו להכריע”.

וכעת, הבמה עוברת לשלב הבא – חצאי הגמר, שם כבר אין מקום לטעויות:

באיירן מינכן תפגוש את פריס סן ז’רמן – קרב בין קבוצה שחיה על קצב, לחץ ואינטנסיביות לבין סוללת כוכבים שיכולה להכריע כל משחק ברגע אחד.

ארסנל תתמודד מול אתלטיקו מדריד – עימות בין כדורגל יוזם, שוטף ודומיננטי לבין קבוצה שמצטיינת בצמצום מרחבים, משמעת ברזל ועקיצות קטלניות.

והשורה התחתונה – כל הדרך מובילה אל הגמר הגדול, שייערך השנה ב־וומבלי בלונדון, אחד האצטדיונים האייקוניים בעולם, במה שמתאימה בדיוק לסיום עונה כל כך דרמטית.

זה היה לילה שהראה שני פנים של כדורגל: הטירוף של באיירן, מול הקור רוח של ארסנל. עכשיו, עם ארבע קבוצות בלבד שנותרו, כבר לא מדובר רק בכישרון – אלא במי תדע להתמודד עם הלחץ, עם הציפיות, ועם הרגעים שבהם ההיסטוריה נכתבת.

והפעם, באמת – הכל פתוח עד השריקה האחרונה בגמר.

