מהפך דרמטי בבחירות בבולגריה עלול לשנות את פני המדינה המזרח אירופית

️ רעידת אדמה פוליטית בבולגריה: בבחירות הכללעות שנערכו בפעם השמינית בחמש השנים האחרונות ניצח במפתיע ובהפרש ניכר השליט לשעבר אך לא ברור אם יצליח להרכיב קואליציה יציבה.

הבחירות הפעם נחשבו החשובות ביותר בתולדותיה של בולגריה המודרניות – והמסר מהקלפיות חד וברור: הציבור מחפש שינוי עמוק, גם אם המשמעות היא טלטלה גיאופוליטית מסוכנת.

📊 התוצאה המרכזית – ניצחון ברור, אך לא מוחלט

על פי מדגמי היציאה:

רומן ראדב, הנשיא לשעבר, מוביל עם כ־37%–38% מהקולות

מפלגת GERB של ראש הממשלה לשעבר בויקו בוריסוב – כ־16% בלבד

יתר המפלגות מפוזרות הרחק מאחור

👉 המשמעות:

ראדב ניצח – אבל אין לו רוב. הוא ייאלץ להקים קואליציה מורכבת מאוד.

🧠 מי אתה, רומן ראדב – ולמה זה מטריד את אירופה?

ראדב הוא לא עוד פוליטיקאי:

נשיא לשעבר שהתפטר כדי לרוץ לפרלמנט

נתפס כפרו־רוסי או לפחות “אמביוולנטי” כלפי מוסקבה

מתנגד לסיוע צבאי לאוקראינה

מבקר סנקציות נגד רוסיה

מצד שני:

מבטיח להילחם בשחיתות

לא מתנגד רשמית לאיחוד האירופי ונאט”ו

👉 כלומר: דמות כפולה – שמנסה לדבר גם למזרח וגם למערב.

⚠️ למה הבחירות האלה כל כך קריטיות?

1. קרב על הזהות של בולגריה

האם תישאר נאמנה לאירופה ולנאט”ו

או תתקרב מחדש לרוסיה וסין

👉 זו לא עוד מערכת בחירות – זה צומת אסטרטגי.

2. עייפות פוליטית קיצונית

מדובר ב־הבחירות השמיניות בתוך 5 שנים

ממשלות קורסות שוב ושוב

הציבור מאבד אמון

👉 בולגריה הפכה למעבדה של חוסר יציבות דמוקרטית.

3. שחיתות – הנושא המרכזי

הקמפיין כולו התנהל סביב:

אוליגרכים

קניית קולות

מעצרים והחרמות כספים (מעל מיליון אירו נתפסו)

👉 אפילו לפני הבחירות – נרשמה עלייה של מאות אחוזים בעבירות בחירות.

🧑‍🎓 דור ה-Z נגד המערכת הישנה

אחד הסיפורים הגדולים:

צעירים דורשים שקיפות, רפורמות ועתיד אירופי

אך רבים מהם מיואשים מהמערכת

חלקם נוטים דווקא למחאה אנטי־מערכתית

👉 פרדוקס: דור שרוצה שינוי – אבל לא בטוח שהוא מאמין שאפשר להשיג אותו.

🌍 חשש מהשפעה רוסית

במערב עוקבים בדריכות:

חשד לקמפיינים ברשתות חברתיות פרו־רוסיים

ניסיון להשפיע על דעת קהל

מעבר מרכז הכובד אחרי היחלשות בעלי ברית אחרים של מוסקבה באירופה

👉 בולגריה עלולה להפוך ל”חוליה הרכה” של האיחוד האירופי.

🧩 מה צפוי עכשיו?

משא ומתן קואליציוני מורכב סיכון גבוה לבחירות נוספות מאבק בין גושים: פרו־אירופי

פרגמטי/פרו־רוסי

👉 הסבירות ליציבות? עדיין נמוכה מאוד.

📉 הנתון שמסביר הכל

למרות ציפיות לעלייה, שיעור ההצבעה בבולגריה בשנים האחרונות נמוך מאוד (לעיתים סביב 30%–40%).

👉 המשמעות:

מי שמצביע – קובע.

מי שלא – מוותר על העתיד.

🔥 השורה התחתונה

הבחירות האלה אינן רק על ממשלה – הן על זהות:

בין עבר סובייטי לציר מערבי

בין שחיתות לשינוי

בין יציבות לאנרכיה פוליטית

ראדב ניצח – אבל הקרב האמיתי רק מתחיל ואי היציבות הפוליטית רק מתעצמת.

