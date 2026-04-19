נתניהו קרוב לשכנע את טראמפ לחזור למלחמה

לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מפרסם הניו יורק טיימס נתונים מדאיגים לפיהם היכולת הצבאית של משמרות המהפכה נותרה ענקית ומסוכנת ביותר חרף 40 ימי ההפצצות הכבדות בהיסטוריה הצבאית אי פעם של חיילות האוויר של ארצות הברית וישראל.

המודיעין האמריקני חושף: אלפי טילים, מאות משגרים – איראן רחוקה מקריסה למרות ההפצצות. המשמעות היא כפולה: איראן עדיין מסוגלת להוציא אל הפועל חודשים רבים של ירי טילים לעבר ישראל ומדינות המפרץ זאת בנוסף ליכולות האמונות בחיזבאללה ובתימן.

הירי מגיע בנוסף ליכולות לשבש לחלוטין את התנועה הימית לא רק במיצרי הורמוז.

על פי הדיווח, גם אחרי שבועות של תקיפות אינטנסיביות, המערכה מול איראן רחוקה מסיום. לפי הערכות עדכניות של המודיעין האמריקני שפורסמו בכלי תקשורת מערביים, איראן עדיין מחזיקה בארסנל כבד ומסוכן: אלפי טילים, מאות משגרים ומאות עד אלפי כטב”מים מבצעיים.

המספרים מתחילים להתבהר – והתמונה מדאיגה.

על פי ההערכות:

* לפני המלחמה החזיקה איראן בכ־3,000–4,000 טילים בליסטיים מסוגים שונים

* כיום נותרו בידיה כ־1,500–2,500 טילים פעילים

* מערך המשגרים, שנחשב קריטי ליכולת השיגור, הוערך בכ־700–900 משגרים

* לאחר התקיפות, נותרו לפי ההערכות כ־400–600 משגרים מבצעיים

* בתחום הכטב”מים: איראן הפעילה לפני המלחמה כ־1,000–1,500 כטב”מי תקיפה

* וכעת מחזיקה בכ־400–700 כטב”מים מבצעיים, לצד יכולת ייצור מתמשכת

במילים אחרות: מדובר בפגיעה קשה – אך רחוקה מאוד מהשמדה.

הנתון הקריטי ביותר מבחינת המערב אינו מספר הטילים – אלא מספר המשגרים. כל עוד לאיראן יש מאות משגרים, היא שומרת על יכולת שיגור משמעותית, גם אם המלאי נפגע. משגר אחד יכול לשגר מספר טילים, לנוע, להתחבא, ולהמשיך לפעול לאורך זמן.

גורמים אמריקניים מדגישים כי חלק גדול מהיכולות האיראניות מוחבאות עמוק מתחת לאדמה, בבונקרים מבוצרים או בתוך הרים. חלק מהמשגרים שנפגעו כלל לא הושמדו – אלא נקברו תחת הריסות, והאיראנים כבר פועלים לחלץ ולשקם אותם.

הבעיה הגדולה מבחינת ישראל וארה״ב: הזמן משחק לטובת איראן.

לפי הערכות מודיעיניות, תעשיית הנשק האיראנית ממשיכה לפעול גם תחת התקיפות, כולל:

* ייצור מחודש של כטב”מים

* תיקון מערכות פגועות

* שיקום קווי שיגור

* והעברת אמצעי לחימה למיקומים חלופיים

גורמים ביטחוניים בארה״ב מעריכים כי איראן מסוגלת לחדש קצב שיגורים משמעותי בתוך זמן קצר, אם תחליט להסלים מחדש.

במקביל, מדינות המפרץ עוקבות בדאגה. סעודיה, האמירויות וקטאר מגבירות היערכות הגנתית, מחשש שאיראן תרחיב את הזירה ותפעיל את היכולות שנותרו לה גם נגד מטרות אזרחיות וכלכליות באזור – כולל מתקני נפט ונמלים.

בישראל מבינים היטב את המשמעות: גם אם הושגו הישגים מרשימים, המערכה רחוקה מהכרעה. כל עוד לאיראן יש מאות משגרים ואלפי טילים – האיום נשאר חי, נושם ומוכן להתפרץ מחדש.

השורה התחתונה ברורה ומטרידה כאחד:

איראן לא קרסה. היא נפגעה – אבל נשארה מסוכנת.

והשאלה הגדולה שמרחפת מעל המזרח התיכון כעת:

האם זו רק הפוגה – או השקט שלפני הסבב הבא?

״עניין מרכזי״

