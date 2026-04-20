 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 20 באפריל 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

מאות מיליוני נוצרים נדהמו מהסרטון שבו חייל במדים מנפץ בפטיש פסל של ישו בלבנון

IMG_1197
מערכת "עניין מרכזי" 20 באפריל 2026

לא ייאמן לאן הידרדרנו. התקרית הזו הופצה בעולם ונצפתה בידי עשרות מיליוני נוצרים. חייל צה״ל ניפץ בפטיש פסל של ישו. מדהים בחומרתו.

התקרית נחקרה בצבא ופורסמה הודעה זו:

דובר צה"ל:

לאחר השלמת בדיקה ראשונית בנושא תיעוד שהופץ מוקדם יותר היום של חייל צה״ל פוגע בסמל נוצרי, עולה כי מדובר בתיעוד אותנטי של חייל צה״ל שפעל במרחב דרום לבנון.

צה״ל רואה בחומרה רבה את האירוע ומדגיש כי התנהגות החייל חורגת באופן מוחלט מהערכים המצופים מלוחמיו.

האירוע מתוחקר על יד פיקוד הצפון ומטופל כעת בצירים פיקודיים, הצעדים כלפי המעורבים ינקטו בהתאם לממצאים.

במקביל, הפיקוד יפעל על מנת לסייע לקהילת הכפר להחזיר את הפסל למקומו.

צה״ל פועל לטיפול בתשתיות הטרור שהקים חיזבאללה בדרום לבנון ואין כל כוונה לפגוע בתשתיות אזרחיות ובתוך כך מבני דת או סמלי דת.

שר החוץ גדעון סער גינה את המעשה: "הפגיעה בסמל דת נוצרי בידי חייל צה"ל חמורה ומחפירה. אני משבח את צה"ל על הודעתו, על הוקעת האירוע, על התחקיר המתקיים בנושא ומשוכנע כי יינקטו הצעדים החריפים הנדרשים כלפי מי שביצע את המעשה המכוער. פעולה מביישת זו מנוגדת באופן מוחלט לערכינו. אנו מתנצלים על תקרית זו ובפני כל נוצרי שרגשותיו נפגעו".

״עניין מרכזי״
חדשות וסקופים מאז 1999.

מבזקחדשותחדשות פנים

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה