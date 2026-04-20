מאות מיליוני נוצרים נדהמו מהסרטון שבו חייל במדים מנפץ בפטיש פסל של ישו בלבנון

לא ייאמן לאן הידרדרנו. התקרית הזו הופצה בעולם ונצפתה בידי עשרות מיליוני נוצרים. חייל צה״ל ניפץ בפטיש פסל של ישו. מדהים בחומרתו.

התקרית נחקרה בצבא ופורסמה הודעה זו:

דובר צה"ל:

לאחר השלמת בדיקה ראשונית בנושא תיעוד שהופץ מוקדם יותר היום של חייל צה״ל פוגע בסמל נוצרי, עולה כי מדובר בתיעוד אותנטי של חייל צה״ל שפעל במרחב דרום לבנון.

צה״ל רואה בחומרה רבה את האירוע ומדגיש כי התנהגות החייל חורגת באופן מוחלט מהערכים המצופים מלוחמיו.

האירוע מתוחקר על יד פיקוד הצפון ומטופל כעת בצירים פיקודיים, הצעדים כלפי המעורבים ינקטו בהתאם לממצאים.

במקביל, הפיקוד יפעל על מנת לסייע לקהילת הכפר להחזיר את הפסל למקומו.

צה״ל פועל לטיפול בתשתיות הטרור שהקים חיזבאללה בדרום לבנון ואין כל כוונה לפגוע בתשתיות אזרחיות ובתוך כך מבני דת או סמלי דת.

שר החוץ גדעון סער גינה את המעשה: "הפגיעה בסמל דת נוצרי בידי חייל צה"ל חמורה ומחפירה. אני משבח את צה"ל על הודעתו, על הוקעת האירוע, על התחקיר המתקיים בנושא ומשוכנע כי יינקטו הצעדים החריפים הנדרשים כלפי מי שביצע את המעשה המכוער. פעולה מביישת זו מנוגדת באופן מוחלט לערכינו. אנו מתנצלים על תקרית זו ובפני כל נוצרי שרגשותיו נפגעו".

״עניין מרכזי״

