ישראל בדרך להפוך רפובליקת בננות מושחתת: קצינים במערכת הביטחון מפעילים תעשיית אישורי עבודה מזויפים בהיקף של מאות מיליונים בשנה

ההודעה הזו שמתפרסמת היום היא רק קצה הקרחון. ישראל היא בדרך להפוך רפובליקנת בננות הבנויה על עיקרון של שחיתות חסרת מעצורים בכוח השלטוני וצבירת הון עתק באמצעות הנפקת אישורים בתחומים מגוונים לאנשים ולגופים שאינם זכאים להם.

המצב מחמיר ככל שישראל מתקרבת יותר ויותר להפוך דיקטטורה שבה השלטון לא רק ממנה פקידים מעניקי רשיונות המקורבים לשלטון אלא כך מבקש להשתלט על מערכת המשפט והמשטרה.

התעשייה הזו מוכרת היטב ליזמים, לקבלנים ולאחרים הנזקקים לפונקציונרים בתחומים שונים. פרשת השחיתות בהסתדרות היא דוגמא אחת למתחולל כאן מתחת לפני בשטח ובעיקר לכיוון שאליו מידרדרת ישראל הביביסטית.

התופעה הזו אינה חדשה. היא איימה על קיומה של המדינה בתקופת השחיתות המפאיניקית שהפילה בסופו של דבר גם את עצמה. עכשיו ישראל חזרה לאותה נקודה. ההודעה שפורסמה היום היא כאמור קצה הקרחון.

הודעה משותפת לדוברות המשטרה, דוברות שב״כ ודובר צה"ל:

*שב"כ, ימ"ר מרכז במשטרת ישראל וצה"ל עצרו מספר קצינים ביחידות מבצעיות החשודים בעבירות ביטחוניות ובכך שניצלו את תפקידם, מעמדם וסמכותם ביחידות בעבור בצע כסף.*

בפעילות משותפת של שב"כ, ימ"ר מרכז במשטרת ישראל, מח"ש והיחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח, נעצרו לחקירה מספר קצינים המשרתים ביחידות מבצעיות בצה"ל ובמשטרת ישראל, יחד עם מספר אזרחים ותושב מזרח ירושלים, בגין מעורבותם בעבירות ביטחוניות תוך שניצלו את תפקידם, מעמדם וסמכותם ביחידות בעבור בצע כסף.

במסגרת חקירתם בשב"כ ובימ״ר מרכז עלה כי מדובר בפרשייה שיטתית של גניבת כספים ופעולות שוחד שבוצעו תוך שניצלו את תפקידם, מעמדם וסמכותם ביחידות השונות בעבור בצע כסף. המעורבים ניצלו את יכולתם מתוקף תפקידם וזאת לטובתם האישית ומתוך בצע כסף.

במהלך חקירתם בשב״כ ובימ״ר מרכז, בשיתוף יחידת הסייבר של להב 433 במשטרת ישראל, נתפסו סכומי כסף של מעל 50 מיליון ש״ח, עוד עלה כי כאשר הבינו חלק מהנאשמים על קיומה של החקירה פעלו על מנת להעלים ראיות ולהכשיל את החקירה.

בתום החקירה הוגשו על ידי פרקליטות מחוז מרכז כתבי אישום כנגד החשודים נגדם בוססה תשתית ראייתית מספקת.

שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה את התופעה של ניצול תפקידים לשם קידום טובות הנאה אישיות מתוך בצע כסף באופן שמהווה איום ישיר לבטחון מדינת ישראל ותרומה משמעותית לחיזוק מעמדם של ארגוני הטרור העוינים למדינת ישראל, וימשיכו לפעול בנחישות ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם בכדי לסכל איום זה ולמצות את הדין בחומרה עם כלל המעורבים בכך.

״עניין מרכזי״

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!