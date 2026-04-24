יום שישי, 24 באפריל 2026
ישראל נזרקה לפתע ממופע התרבות החשוב באירופה

הניה זסלבסקי 24 באפריל 2026

ישראל נזרקה מאירוע התרבות המרכזי של אירופה בשל החקירה בבית הדין הבינלאומי בהאג נגד מנהיגי ישראל בחשד לביצוע פשעי מלחמה.

ברגע אחד, בלי פצצה, בלי מטוס ובלי כותרת צבאית – ישראל נדחקה החוצה מלב אחד האירועים החשובים בעולם: הביאנלה של ונציה. לא בהדרגה, לא בתהליך מתמשך של מחאה – אלא בהחלטה חדה, כמעט טכנית, של חבר שופטים – שהפכה ברגע אחד לאירוע בעל משמעות פוליטית, תרבותית ותודעתית עצומה.

החלטת חבר השופטים להוציא את ישראל ממעגל הזכאות לפרסים המרכזיים הפכה מיד לשיחת היום בעולם התרבות – עולם שבשנים האחרונות הפך לזירה פוליטית לא פחות מאשר אמנותית. מדובר בקהילה שמעצבת תודעה גלובלית, מכתיבה נרטיבים, ומפעילה כוח רך (Soft Power) עמוק בהרבה מכל נאום מדיני.

״עניין מרכזי״

