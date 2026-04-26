בנט ולפיד מאחדים כוחות – אייזנקוט מוכן בתנאי שהוא יוביל

רעידת אדמה פוליטית מתהווה מאחורי הקלעים: נפתלי בנט ו־יאיר לפיד הגיעו להבנות על איחוד פוליטי – והכרזה רשמית צפויה כבר בשעות הקרובות.

לפי המידע המסתמן, מדובר במהלך דרמטי שנועד לאחד את המחנה המתנגד לנתניהו תחת מסגרת אחת רחבה, עם יעד ברור: יצירת אלטרנטיבה שלטונית יציבה שתוכל להתמודד בבחירות הבאות ולשבור את המאזן הפוליטי הקיים.

אלא שהסיפור לא נגמר כאן.

השניים פנו גם ל־גדי איזנקוט והציעו לו להצטרף למהלך, אך הרמטכ״ל לשעבר לא ממהר לקפוץ על העגלה. לפי גורמים המעורים בפרטים, איזנקוט הבהיר כי יהיה מוכן להצטרף – רק אם יוצב בראש הרשימה.

מדובר בדרישה שמטלטלת את המגעים: מצד אחד, איזנקוט נתפס כדמות ביטחונית ממלכתית עם פוטנציאל אלקטורלי רחב; מצד שני, בנט ולפיד אינם שחקני משנה, וכל אחד מהם רואה עצמו מועמד טבעי להוביל.

מה עומד מאחורי המהלך

האיחוד בין בנט ללפיד אינו מקרי. בשבועות האחרונים גוברת ההבנה במחנה המרכז־ימין כי פיצול קולות עלול להנציח את המצב הקיים. איחוד כוחות נתפס כצעד הכרחי:

ריכוז כוח פוליטי משמעותי

יצירת מסר ברור לבוחרים

ניסיון למשוך קולות מהמרכז ומהימין הרך

המוקש: מי יוביל

כאן בדיוק טמון הפיצוץ הפוטנציאלי.

איזנקוט, שמנסה למצב עצמו כאלטרנטיבה ממלכתית נקייה, אינו מוכן להיכנס כמספר שתיים או שלוש. הדרישה שלו להובלה אינה רק עניין אישי – אלא ניסיון להגדיר את אופי הרשימה: ביטחוני־ממלכתי, פחות פוליטי־מפלגתי.

בנט, מנגד, חוזר לזירה עם שאיפה ברורה להנהגה. לפיד, שכבר כיהן כראש ממשלה, אינו צפוי לוותר בקלות.

המשמעות

אם האיחוד ייצא לפועל – מדובר באירוע משנה משחק:

יצירת גוש פוליטי חדש ומשמעותי

לחץ אדיר על מפלגות נוספות להצטרף או לבחור צד

פתיחת המפה הפוליטית מחדש

אם ייכשל – זו תהיה עוד הוכחה לכך שהאגו גובר על האסטרטגיה.

השורה התחתונה

הכדור כעת במגרש של איזנקוט.

האם יוותר על הדרישה להוביל – או שיטרפד את המהלך כולו?

בשעות הקרובות צפויה הכרעה שתשפיע על המערכת הפוליטית כולה.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!