יום שני, 27 באפריל 2026
רואה חשבון נעצר בחשד ללבנת הון בהיקף עשרות מיליונים

רמי יצהר 27 באפריל 2026

 

חקירה משותפת בין שוטרי אכ״ל צפון בלהב 433 לרשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מהצפון בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס הכנסה וחוק מע״מ. החשוד ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות ובחברות שבשליטתו , הגיש דיווחים כוזבים לרשות המסים והוביל להחזרי מע״מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במעצר ובחיפושים בביתו ובעסקיו נתפסו נכסי נדל״ן בשווי כ-10 מיליון שקלים, רכבים בשווי מיליון שקלים וחשבונות בנק הוקפאו בשווי 6 מיליון שקלים. החשוד הובא להערכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת, בעוד עדים נוספים עתידים להיחקר.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

