רואה חשבון נעצר בחשד ללבנת הון בהיקף עשרות מיליונים

חקירה משותפת בין שוטרי אכ״ל צפון בלהב 433 לרשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מהצפון בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס הכנסה וחוק מע״מ. החשוד ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות ובחברות שבשליטתו , הגיש דיווחים כוזבים לרשות המסים והוביל להחזרי מע״מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במעצר ובחיפושים בביתו ובעסקיו נתפסו נכסי נדל״ן בשווי כ-10 מיליון שקלים, רכבים בשווי מיליון שקלים וחשבונות בנק הוקפאו בשווי 6 מיליון שקלים. החשוד הובא להערכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת, בעוד עדים נוספים עתידים להיחקר.
״עניין מרכזי״