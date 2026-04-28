בניסיון להשיב את הביטחון לתושבים – מאות שוטרים יפוזרו במוקדי חוליגניזם

מאות לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב יתפרסו במוקדי חיכוך ואזורי בילוי בתל אביב ובפתח תקווה*

בתום פגישה דחופה שהתקיימה אמש בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר למפכ״ל המשטרה, דני לוי, סוכם על ישום מדיניות אפס סובלנות וטיפול מאסיבי בפשיעה של בני הנוער.

מפכ״ל המשטרה אישר מבצע שבמהלכו יתוגברו המחוזות בכוחות גלויים וסמויים, לצד הקצאת מאות לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב בדגש לגזרת מחוז תל אביב, שייפרסו במוקדי חיכוך, אזורי בילוי, מרחבים ציבוריים ובנקודות שבהן קיים חשש להסלמה ולאירועי אלימות.

בנוסף, המפכ״ל הנחה על הפעלת כלל הכלים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים, מיצוי מהיר של תיקי החקירה, ביצוע מעצרים ממוקדים ופעילות יזומה נגד מחוללי פשיעה, מסיתים ומעורבים באירועי אלימות.

״עניין מרכזי״

