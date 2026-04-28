יום שלישי, 28 באפריל 2026
בניסיון להשיב את הביטחון לתושבים – מאות שוטרים יפוזרו במוקדי חוליגניזם

דודי דגן 28 באפריל 2026

מאות לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב יתפרסו במוקדי חיכוך ואזורי בילוי בתל אביב ובפתח תקווה*

בתום פגישה דחופה שהתקיימה אמש בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר למפכ״ל המשטרה, דני לוי, סוכם על ישום מדיניות אפס סובלנות וטיפול מאסיבי בפשיעה של בני הנוער.

מפכ״ל המשטרה אישר מבצע שבמהלכו יתוגברו המחוזות בכוחות גלויים וסמויים, לצד הקצאת מאות לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב בדגש לגזרת מחוז תל אביב, שייפרסו במוקדי חיכוך, אזורי בילוי, מרחבים ציבוריים ובנקודות שבהן קיים חשש להסלמה ולאירועי אלימות.

בנוסף, המפכ״ל הנחה על הפעלת כלל הכלים המבצעיים, המודיעיניים והחקירתיים, מיצוי מהיר של תיקי החקירה, ביצוע מעצרים ממוקדים ופעילות יזומה נגד מחוללי פשיעה, מסיתים ומעורבים באירועי אלימות.

