יום רביעי, 29 באפריל 2026
עלויות המלחמה הנמרחת שלא לצורך ישעבדו את עתיד המדינה לעשרות שנים

רמי יצהר 29 באפריל 2026

עלויות המלחמה זינקו כבר לסכום האסטרונומי של 405 מיליארד – כך מסר נגיד בנק ישראל.

התמשכות המלחמה הרבה מעבר לדרוש צורכת גם חיי אדם, מאות אלפי מגויסים למילואים חוזרים ונשנים, משק הפועל באופן לא מלא ועסקים המצויים בתהליך קריסה – והכל ללא מושיע. המשיחיות ההזויה השתלטה ומוצא – אין.

גם הביטחון האישי נותר מעורער ואף החמיר לעומת 7 באוקטובר שלא לדבר על נזק לדורות שגרמה ממשלת בן גביר נתניהו למדינת ישראל ולעם יהודי בכללו.

נתניהו ימרח את הלחימה ככל האפשר כדי לחמוק מהרשעה פלילית ומאובדן השלטון. רק תמימים שאינם מיטיבי לכת בזירה הפוליטית חיים באשליה וסבורים שנתניהו יאפשר בחירות כלליות בעודו עומד לתבוסה נוסח אורבאן בהונגריה.

המצב האמיתי מתחת לפני השטח:
הוא ישלים את הדיקטטוריזציה בניסיון להגשים למשפחתו את החלום להפוך לשליט ניצחי נוסח ארדואן.

עם סרטן, בלי סרטן,
עם חנינה בלי חנינה –

הוא משוכנע שהוא כנראה יישאר פה לנצח על אפו ועל זעמו של עמישראל.

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

