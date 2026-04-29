עלויות המלחמה הנמרחת שלא לצורך ישעבדו את עתיד המדינה לעשרות שנים

עלויות המלחמה זינקו כבר לסכום האסטרונומי של 405 מיליארד – כך מסר נגיד בנק ישראל.

התמשכות המלחמה הרבה מעבר לדרוש צורכת גם חיי אדם, מאות אלפי מגויסים למילואים חוזרים ונשנים, משק הפועל באופן לא מלא ועסקים המצויים בתהליך קריסה – והכל ללא מושיע. המשיחיות ההזויה השתלטה ומוצא – אין.

גם הביטחון האישי נותר מעורער ואף החמיר לעומת 7 באוקטובר שלא לדבר על נזק לדורות שגרמה ממשלת בן גביר נתניהו למדינת ישראל ולעם יהודי בכללו.

נתניהו ימרח את הלחימה ככל האפשר כדי לחמוק מהרשעה פלילית ומאובדן השלטון. רק תמימים שאינם מיטיבי לכת בזירה הפוליטית חיים באשליה וסבורים שנתניהו יאפשר בחירות כלליות בעודו עומד לתבוסה נוסח אורבאן בהונגריה.

המצב האמיתי מתחת לפני השטח:

הוא ישלים את הדיקטטוריזציה בניסיון להגשים למשפחתו את החלום להפוך לשליט ניצחי נוסח ארדואן.

עם סרטן, בלי סרטן,

עם חנינה בלי חנינה –

הוא משוכנע שהוא כנראה יישאר פה לנצח על אפו ועל זעמו של עמישראל.

