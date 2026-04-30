היועץ לביטחון לאומי לשעבר של טראמפ מזהיר: איראן יכולה לייצר לעצמה עד 200 פצצות אטום בצפון קוריאה ואיש לא יכול למנוע זאת

הנשיא טראמפ חוזר לאיומים והיום תורו של ציוץ בנוסח: ״הסערה מתקרבת ושום דבר לא יעצור אותה״. הדברים נאמרים אחרי שהתברר לטראמפ שהנחת העבודה שלו שהאיראנים ייחנקו כלכלית בשל סגירת הורמוז שגעה מהיסוד. טהראן מנצחת במלחמה הזו עד כה והיא בדרך לפצצת אטום מהר מהצפוי באופן שהוא כנראה בלתי נמנע.

ובינתיים, היועץ לביטחון לאומי לשעבר של הנשיא טראמפ , ג'ון בולטון, מי שנחשב בעל מידע פנימי ממדרגה ראשונה בתחומים מגוונים ובעיקר בתחום האיראני קובע בראדיון לתקשורת האמריקנית כי טראמפ מתנהל. סוגיית איראן בתפיסה בסיסית שגויה ומסוכנת ביותר.

בולטון מזהיר שההתמקדות הבלעדית באורניום האיראני המועשר תוך התעלמות מהפלוטוניום היא נקודת עיוורון הטומנת בחובה אסון פוטנציאלי לעולם כולו. להבנתו. הפתרון היחיד כדי להגן על האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה הוא החלפת השלטון בטהרן.

בולטון מציין שטראמפ מתעלם (כנראה מתוך רצון להיחלץ מהסבך שנתניהו גרר אותו אליו ) וכי על סמך כמויות הדלק המשומש שנאגרו, ייתכן שלאיראן יש כבר היום מספיק פלוטוניום לייצור של למעלה מ-200 פצצות גרעיניות. המשמעות היא שלמעשה אין דרך מעשית למנוע ממשמרות המהפכה להגיע ומהר לכמות מבהילה של פצצות בלתי קונבנציונאליות וזו הסיבה המרכזית החבויה שמשמרות המהפכה מקשיחים עמדות וצוחקים בגלוי על איומי טראמפ ואמירותיו שאיראן תקרוס כלכלית תוך ימים או שבועות ספורים.

בולטון העריך על פי המתפרסם בוול סטריט ג׳ורנל כי הסכם גרעין עם איראן הוא בלתי אפשרי מעשית כיוון ששלטון האייתולות יוכל תמורת תשלום לבצע את תהליכי השלמה הכנת הפצצות בצפון קוריאה המשוועת לכסף.

שיתוף הפעולה בין טהרן לפיונגיאנג הוא ממושך ומתקיים לאורך שנים רבות וכולל רכישת טכנולוגיות מידי מפיץ הגרעין הפקיסטני, עבדול קדיר חאן, ובניית הכור הגרעיני בסוריה, שהושמד בידי חיל האוויר בשנת 2007.

בולטון מדגיש כי למרות ההתרברבות הקבועה של נתניהו ושל טראמפ. את הידע והיכולת האינטלקטואלית בטהרן לא ניתן להשמיד בהפצצות ובחיסולים.

״עניין מרכזי״

