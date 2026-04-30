 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 30 באפריל 2026
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

טראמפ תקוע בהורמוז, נתניהו בלבנון ובמשפטו והמשט לעזה בדרכו

רמי יצהר 30 באפריל 2026

הקיפאון בסכסוך שאליו הוביל הצמד טראמפ – נתניהו הקפיץ ביום חמישי את מחירה של חבית נפט ל-119 דולר והכיוון הוא למעלה ככל שהסיכוי להסדר קטן והכל תקוע.

המצב הולך ומסתבך ואיש לא מעז לומר לשניהם את האמת הכואבת שהם מתעקשים להתעלם ממנה. לפי התקשורת האמריקנית הוסבר לטראמפ שאין שום פעולה צבאית אפקטיבית היכולה להינקט כדי לצאת מהמבוך אלא להיפך  פעולה כזו עלולה להידרש לאישור הקונגרס וגם אם תאושר לאחר התלהטות הוויכוח הפנימי על ההיגררות למלחמה המיותרת האבידות עלולות להיות גדולות והיכולת לכפות על משמרות המהפכה הוצאת האורניום ופתיחת המיצרים – אינה קיימת הלכה למעשה אלא בהסדר.

ובינתיים בצפון אצלנו המצב מסתבך והולך ונתניהו מתעסק בעיקר בתרגילי השהייה למשפטו כדי לעכב ניצחית את סיומו.

בצבא מודים שיש קושי להתמודד עם רחפנים של חיזבאללה וכי הריסת בתים בדרום לבנון הם אולי טובים פוליטית עבור הימין אך יעילותם האסטרטגית אפסית.

בינתיים עוסק צה״ל בעצירת המשט הענקי של מאות כלי שייט ואלפי מפגינים מ-50 מדינות בניסיון לנפץ ולו לרגע את המצור הישראלי על עזה. לכל ברור שלא ניתן לעשות זאת אבל המטרה היא לעורר פרובוקציה שתזכה לסיקור עולמי נגד נתניהו וממשלתו.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
