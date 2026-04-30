טראמפ תקוע בהורמוז, נתניהו בלבנון ובמשפטו והמשט לעזה בדרכו

הקיפאון בסכסוך שאליו הוביל הצמד טראמפ – נתניהו הקפיץ ביום חמישי את מחירה של חבית נפט ל-119 דולר והכיוון הוא למעלה ככל שהסיכוי להסדר קטן והכל תקוע.

המצב הולך ומסתבך ואיש לא מעז לומר לשניהם את האמת הכואבת שהם מתעקשים להתעלם ממנה. לפי התקשורת האמריקנית הוסבר לטראמפ שאין שום פעולה צבאית אפקטיבית היכולה להינקט כדי לצאת מהמבוך אלא להיפך פעולה כזו עלולה להידרש לאישור הקונגרס וגם אם תאושר לאחר התלהטות הוויכוח הפנימי על ההיגררות למלחמה המיותרת האבידות עלולות להיות גדולות והיכולת לכפות על משמרות המהפכה הוצאת האורניום ופתיחת המיצרים – אינה קיימת הלכה למעשה אלא בהסדר.

ובינתיים בצפון אצלנו המצב מסתבך והולך ונתניהו מתעסק בעיקר בתרגילי השהייה למשפטו כדי לעכב ניצחית את סיומו.

בצבא מודים שיש קושי להתמודד עם רחפנים של חיזבאללה וכי הריסת בתים בדרום לבנון הם אולי טובים פוליטית עבור הימין אך יעילותם האסטרטגית אפסית.

בינתיים עוסק צה״ל בעצירת המשט הענקי של מאות כלי שייט ואלפי מפגינים מ-50 מדינות בניסיון לנפץ ולו לרגע את המצור הישראלי על עזה. לכל ברור שלא ניתן לעשות זאת אבל המטרה היא לעורר פרובוקציה שתזכה לסיקור עולמי נגד נתניהו וממשלתו.

