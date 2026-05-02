האיראנים מאיימים לחסל את שליטי מדינות המפרץ ולהחריב את ארמונותיהם

הורמוז על סף פיצוץ: איראן מאיימת על הארמונות – טראמפ בין קונגרס למפציצים, אירופה מהססת, רוסיה וסין מחייכות בשקט

העימות סביב מיצרי הורמוז חצה ביממה האחרונה קו אדום נוסף: טהרן כבר לא מדברת רק על טילים, מכליות או בסיסים – אלא על שליטים, ארמונות ורכוש אישי. במקביל, בוושינגטון מתברר שהדרך חזרה למלחמה אינה תלויה רק ברצונו של דונלד טראמפ, אלא גם במגבלות חוקתיות ופוליטיות; באירופה נשמעות תגובות זהירות עד רופסות; ובמוסקבה ובבייג׳ינג רואים במשבר הזדמנות אסטרטגית.

זה כבר לא עוד סבב. זו נקודת מבחן למבנה הכוח האזורי והעולמי.

טהרן שוברת את הכללים: “מצפצפים על האיומים – והארמונות על הכוונת”

משמרות המהפכה של משמרות המהפכה העבירו מסר בוטה: הם דוחים את איומי טראמפ כ“סרק מגוחך”, ואינם מתרגשים גם מתרחיש שבו הורמוז יישאר סגור לאורך זמן.

במקביל, בכיר איראני שיגר איום ישיר למדינות המפרץ:

אם יאפשרו לארה״ב לחדש תקיפות משטחן – התגובה לא תהיה רק נגד מטרות צבאיות או כלכליות.

היעדים הבאים, לפי המסר האיראני:

ארמונות של שליטים

נכסי נדל״ן יוקרתיים

רכוש אישי של נסיכים ומיליארדרים

והאיום החמור ביותר:

אם יחודשו חיסולים בצמרת האיראנית – התגובה תהיה פגיעה אישית בשליטי המפרץ עצמם.

במילים אחרות: מעבר ממלחמה בין מדינות – לאיום ישיר על בני אדם שמחזיקים בשלטון.

שר החוץ האיראני: “לא מחפשים הסלמה – אבל לא נירתע”

שר החוץ עבאס עראקצ׳י ניסה לשמור על מעטפת דיפלומטית, אך גם הוא לא הותיר מקום לאשליות.

במסריו האחרונים הדגיש:

“איראן אינה מעוניינת בהסלמה, אך כל פעולה שתסכן את ביטחונה תיענה בתגובה נחושה.”

ובאזהרה מרומזת למדינות האזור:

“מי שיאפשר שימוש בשטחו לפעולות נגד איראן – הופך לחלק מהעימות.”

זו אותה מדיניות דו־שכבתית:

שפה דיפלומטית – עם תשתית של איום ישיר.

טראמפ רוצה מלחמה? הקונגרס עלול לעצור אותו

בזירה האמריקנית, המציאות מורכבת בהרבה מהרטוריקה.

למרות ההצהרות התקיפות של טראמפ, חידוש מלחמה רחבה מחייב בפועל התמודדות עם חוק סמכויות המלחמה:

פעולה ממושכת דורשת אישור הקונגרס

התנגדות דמוקרטית חריפה כבר על השולחן

גם בקרב רפובליקנים יש ספקות

גורמים בוושינגטון מזהירים:

מהלך חד־צדדי עלול להיתקל במשבר חוקתי.

כלומר – הנשיא יכול לאיים, אבל לא בהכרח להוציא לפועל בקלות.

אירופה: דיפלומטיה, חשש – והימנעות מהכרעה

בבירות אירופה נשמעת תגובה אחידה כמעט:

תמיכה בחופש השיט

קריאה להרגעה

התנגדות להסלמה

דיפלומט אירופי בכיר הגדיר זאת כך:

“הסיכון אינו רק מלחמה – אלא אובדן שליטה על שרשרת תגובות.”

האירופים מבינים:

סגירת הורמוז פוגעת בהם ישירות – אך גם חוששים להיגרר לעימות.

רוסיה וסין: ריסון רשמי, אינטרס עמוק

התגובות של רוסיה וסין אינן מקריות.

שתיהן:

קוראות לריסון ולהידברות

מתנגדות למהלכים אמריקניים חד־צדדיים

נהנות בפועל מהלחץ על ארה״ב

רוסיה נהנית מעליית מחירי האנרגיה.

סין חוששת מאי יציבות – אך גם מנצלת את המשבר להחלשת ההגמוניה האמריקנית.

שתיקה רועמת מהמפרץ: פחד, לא חולשה

ובתוך כל זה – מדינות המפרץ כמעט ואינן מגיבות.

ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין, קטר וכווית – כולן שומרות על קו מרוסן.

זו אינה אדישות. זו אסטרטגיה:

לא להרגיז את איראן

לא להתנתק מארה״ב

ובעיקר – לא להפוך ליעד

מאחורי הקלעים:

מערכות הגנה מתוגברות

אבטחה סביב ארמונות ונכסים

מסרים חשאיים בין הצדדים

התמונה הגדולה: המלחמה עברה לשלב אישי

המשמעות של כל זה ברורה:

איראן מרחיבה את גבולות העימות

ארה״ב מוגבלת פוליטית

אירופה מהססת

רוסיה וסין מנצלות

והמפרץ חושש

אבל מעל הכול –

העימות עבר ממדינות לאנשים.

זה כבר לא רק על נפט.

לא רק על נתיבי שיט.

לא רק על גיאופוליטיקה.

זה על מי ישרוד – ומי יהפוך ליעד.

והפעם, כך נראה,

אף אחד כבר לא באמת בטוח.

