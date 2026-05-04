משמרות המהפיכה בהתגרות לטראמפ: תכינו בית קברות לנושאות מטוסים שלכם

המתיחות בין איראן לארצות הברית נכנסת לשלב מסוכן במיוחד: מוחסן רזאאי, יועצו של המנהיג העליון ובכיר לשעבר במשמרות המהפכה, שיגר איום פומבי חסר תקדים – לא רק נגד כוחות אמריקאיים, אלא ספציפית נגד הסמל האסטרטגי הגדול ביותר של ארה״ב: נושאות המטוסים.

לדבריו, “ארה״ב היא הפיראט היחיד בעולם שמחזיק נושאות מטוסים”, והוסיף כי איראן “יודעת להטביע ספינות מלחמה”, תוך איום ישיר: התכוננו ל“בית קברות של נושאות המטוסים והכוחות שלכם”. האמירה הזו אינה פליטת פה – אלא חלק מקו מסרים מתואם של ההנהגה האיראנית, שמנסה להרתיע את וושינגטון מהעמקת המעורבות הימית במצרי הורמוז.

הזירה: מצרי הורמוז – צוואר הבקבוק של העולם

כדי להבין את חומרת האיום, צריך להבין את הזירה: מצרי הורמוז הם אחד הנתיבים האסטרטגיים החשובים בעולם – כ־20% מתנועת הנפט העולמית עוברת דרכם.

מאז תחילת העימות בפברואר 2026, איראן:

סגרה בפועל את המיצרים לרוב התנועה הבינלאומית

הפעילה סירות תקיפה, רחפנים ומוקשים

יצרה מצב שבו מאות ספינות ועשרות אלפי מלחים תקועים בים

התוצאה: שוק האנרגיה העולמי נכנס ללחץ, מחירי הנפט מזנקים, וכל טעות עלולה להצית מלחמה אזורית.

טראמפ: בין “משימה הומניטרית” לאיומי כוח

התגובה האמריקאית – ובעיקר של דונלד טראמפ – רק מגבירה את הנפיצות.

בשבוע האחרון טראמפ שיגר סדרת התבטאויות סותרות אך מסלימות:

הכריז על מבצע ימי חדש – “Project Freedom” – שמטרתו ללוות ספינות דרך המיצרים

הבטיח כי ארה״ב “תשתמש בכוח” אם איראן תפריע

תיאר את פעולות הצי האמריקאי עצמו ככאלה שמתנהלות “כמו פיראטים” במסגרת תפיסת ספינות איראניות

במקביל, טען כי מתקיימות “שיחות מאוד חיוביות” עם טהרן

כלומר: מצד אחד דיפלומטיה – מצד שני איום צבאי גלוי. זה בדיוק השילוב שמייצר חוסר יציבות.

מאחורי האיום: אסטרטגיית ההרתעה האיראנית

האיום של רזאאי אינו רק רטוריקה. הוא נשען על תפיסת לחימה ברורה:

איראן יודעת שאין לה סיכוי לעימות ישיר מול הצי האמריקאי, ולכן היא בונה על:

נחילי סירות מהירות

טילים נגד ספינות

רחפנים ומוקשים ימיים

לוחמה א־סימטרית

המטרה: לא לנצח – אלא לגרום נזק כבד מספיק כדי להרתיע.

לכן הדגש על נושאות מטוסים. פגיעה באחת כזו – אפילו חלקית – תהיה רעידת אדמה אסטרטגית.

האמת מאחורי הטענות האיראניות

האיום עצמו – גבוה מאוד (פורסם רשמית)

הטענות על הישגים צבאיים – בינוני/נמוך (לא מאומתות במלואן)

המשמעות: העולם על סף טעות אחת קטלנית

מה שמתרחש עכשיו הוא משחק מסוכן במיוחד:

טראמפ מנסה לשבור את השליטה האיראנית במיצרים

איראן מנסה להרתיע באמצעות איום על נכסי העל של ארה״ב

הכלכלה העולמית תלויה בתוצאה

וכל צד מדבר בשפה שמקטינה מרחב תמרון

בפועל, מספיק:

רחפן אחד → פגיעה לא מכוונת → תגובת שרשרת

כדי שהמשבר יהפוך למלחמה אזורית מלאה.

ישראל והאזור: הסיכון האמיתי

לישראל אין שליטה ישירה בזירה הימית – אבל ההשלכות דרמטיות:

פתיחת חזיתות נוספות דרך חיזבאללה, תימן או עיראק

פגיעה באספקת אנרגיה עולמית → לחץ כלכלי

הסלמה אמריקאית שתגרור את האזור כולו

במילים אחרות: האיום של רזאאי אולי נשמע כמו התלהמות – אבל הוא מכוון בדיוק לנקודה הרגישה ביותר של המערכת הבינלאומית.

השורה התחתונה

זה כבר לא עוד סבב איומים.

זה עימות על שליטה בנתיב האנרגיה של העולם.

וזה קורה כששני הצדדים – טראמפ ורזאאי – מדברים בשפה של כוח, אגו והרתעה.

וכשזה המצב – השאלה כבר לא אם יהיה פיצוץ.

אלא מתי, ואיפה.

