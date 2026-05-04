משמרות המהפיכה בהתגרות לטראמפ: תכינו בית קברות לנושאות מטוסים שלכם

המתיחות בין איראן לארצות הברית נכנסת לשלב מסוכן במיוחד: מוחסן רזאאי, יועצו של המנהיג העליון ובכיר לשעבר במשמרות המהפכה, שיגר איום פומבי חסר תקדים – לא רק נגד כוחות אמריקאיים, אלא ספציפית נגד הסמל האסטרטגי הגדול ביותר של ארה״ב: נושאות המטוסים.
לדבריו, “ארה״ב היא הפיראט היחיד בעולם שמחזיק נושאות מטוסים”, והוסיף כי איראן “יודעת להטביע ספינות מלחמה”, תוך איום ישיר: התכוננו ל“בית קברות של נושאות המטוסים והכוחות שלכם”. האמירה הזו אינה פליטת פה – אלא חלק מקו מסרים מתואם של ההנהגה האיראנית, שמנסה להרתיע את וושינגטון מהעמקת המעורבות הימית במצרי הורמוז.
הזירה: מצרי הורמוז – צוואר הבקבוק של העולם
כדי להבין את חומרת האיום, צריך להבין את הזירה: מצרי הורמוז הם אחד הנתיבים האסטרטגיים החשובים בעולם – כ־20% מתנועת הנפט העולמית עוברת דרכם.
מאז תחילת העימות בפברואר 2026, איראן:
- סגרה בפועל את המיצרים לרוב התנועה הבינלאומית
- הפעילה סירות תקיפה, רחפנים ומוקשים
- יצרה מצב שבו מאות ספינות ועשרות אלפי מלחים תקועים בים
התוצאה: שוק האנרגיה העולמי נכנס ללחץ, מחירי הנפט מזנקים, וכל טעות עלולה להצית מלחמה אזורית.
טראמפ: בין “משימה הומניטרית” לאיומי כוח
התגובה האמריקאית – ובעיקר של דונלד טראמפ – רק מגבירה את הנפיצות.
בשבוע האחרון טראמפ שיגר סדרת התבטאויות סותרות אך מסלימות:
- הכריז על מבצע ימי חדש – “Project Freedom” – שמטרתו ללוות ספינות דרך המיצרים
- הבטיח כי ארה״ב “תשתמש בכוח” אם איראן תפריע
- תיאר את פעולות הצי האמריקאי עצמו ככאלה שמתנהלות “כמו פיראטים” במסגרת תפיסת ספינות איראניות
- במקביל, טען כי מתקיימות “שיחות מאוד חיוביות” עם טהרן
כלומר: מצד אחד דיפלומטיה – מצד שני איום צבאי גלוי. זה בדיוק השילוב שמייצר חוסר יציבות.
מאחורי האיום: אסטרטגיית ההרתעה האיראנית
האיום של רזאאי אינו רק רטוריקה. הוא נשען על תפיסת לחימה ברורה:
איראן יודעת שאין לה סיכוי לעימות ישיר מול הצי האמריקאי, ולכן היא בונה על:
- נחילי סירות מהירות
- טילים נגד ספינות
- רחפנים ומוקשים ימיים
- לוחמה א־סימטרית
המטרה: לא לנצח – אלא לגרום נזק כבד מספיק כדי להרתיע.
לכן הדגש על נושאות מטוסים. פגיעה באחת כזו – אפילו חלקית – תהיה רעידת אדמה אסטרטגית.
האמת מאחורי הטענות האיראניות
- האיום עצמו – גבוה מאוד (פורסם רשמית)
- הטענות על הישגים צבאיים – בינוני/נמוך (לא מאומתות במלואן)
המשמעות: העולם על סף טעות אחת קטלנית
מה שמתרחש עכשיו הוא משחק מסוכן במיוחד:
- טראמפ מנסה לשבור את השליטה האיראנית במיצרים
- איראן מנסה להרתיע באמצעות איום על נכסי העל של ארה״ב
- הכלכלה העולמית תלויה בתוצאה
- וכל צד מדבר בשפה שמקטינה מרחב תמרון
בפועל, מספיק:
רחפן אחד → פגיעה לא מכוונת → תגובת שרשרת
כדי שהמשבר יהפוך למלחמה אזורית מלאה.
ישראל והאזור: הסיכון האמיתי
לישראל אין שליטה ישירה בזירה הימית – אבל ההשלכות דרמטיות:
- פתיחת חזיתות נוספות דרך חיזבאללה, תימן או עיראק
- פגיעה באספקת אנרגיה עולמית → לחץ כלכלי
- הסלמה אמריקאית שתגרור את האזור כולו
במילים אחרות: האיום של רזאאי אולי נשמע כמו התלהמות – אבל הוא מכוון בדיוק לנקודה הרגישה ביותר של המערכת הבינלאומית.
השורה התחתונה
זה כבר לא עוד סבב איומים.
זה עימות על שליטה בנתיב האנרגיה של העולם.
וזה קורה כששני הצדדים – טראמפ ורזאאי – מדברים בשפה של כוח, אגו והרתעה.
וכשזה המצב – השאלה כבר לא אם יהיה פיצוץ.
אלא מתי, ואיפה.
