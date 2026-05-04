איראן יורה לעבר ספינה צבאית אמריקנית בהורמוז וטראמפ משקשק וחושש להגיב

אש במפרץ: ירי איראני לעבר ספינה צבאית אמריקנית מקפיץ את האזור לסף התלקחות כשבטהרן מתגרים בטראמפ ומשפילים אותו פומבית שוב ושוב, בעוד שמעמדו הפנימי והבינלאומי מידרדר במהירות.

הירי במיצר הורמוז מגיע אחרי האיום האיראני לטראמפ להכין בתי קברות לנושאות מטוסיה. טראמפ אמנם נשמע זחוח ומשתחץ כהרגלו אבל נראה מצטייר פתטי ועלוב. וכך כשאירופה מסתייגת, סין ורוסיה דוחפות בעקעפין להסלמה כדי להתיש את צבא ארה’ב, בתוככי אנריקה קרסיה בתמיכה בטראמפ והוא מושפל ובעצם לא מסוגל לעשות הרבה כשהסנט וכנראה גם הקונגרס לא יתנו לו.

זמן קצר מאוחר יותר שיגרה איראן 4 טילי שיוט לעבר איחוד האמירויות 3 טילים יורטו בידי ההגנה האווירית ואחד נפל הים מדובר בהסלמה חמורה המהווה התגרות איראנית חמורה המפיקה את הפסקת האש.

מסתבר שבעולם כולו חוץ מאשר בתוככי ישראל שנתניהו הוא קנה רצוץ שההסתמכות עליו היא הטעות האסטרטגית החמורה בהיסטוריה הצבאית של ארה”ב.

המתיחות במפרץ הפרסי זינקה בשעות האחרונות לשיא חדש לאחר שכוחות משמרות המהפכה פתחו באש לעבר כלי שיט אמריקני באזור הרגיש של נתיבי הנפט. לפי דיווחים ראשוניים, הספינה — המזוהה עם הצי האמריקני — לא נפגעה פגיעה משמעותית, אך האירוע מוגדר בוושינגטון כ״הסלמה מסוכנת״ שעשויה לגרור תגובה צבאית.

גורמים ביטחוניים בארצות הברית מסרו כי מדובר באירוע הירי החמור ביותר מאז סבב האיומים האחרון סביב מצרי הורמוז, והוא נתפס כניסיון מכוון של טהרן לבחון את גבולותיו של Donald Trump — ואולי אף לדחוף אותו לעימות רחב יותר.

מה קרה בפועל: ירי, התרעה ותגובה מיידית

על פי פרטים ראשוניים מהשטח, ספינה אמריקנית שפעלה במסגרת אבטחת נתיבי השיט הבינלאומיים זיהתה כלי שיט מהירים שהתקרבו אליה במהירות גבוהה. זמן קצר לאחר מכן בוצע ירי לעברה — ככל הנראה מנשק קל או אמצעים ימיים קלים, ייתכן גם שימוש ברחפנים תוקפים.

הכוחות האמריקניים הגיבו באמצעי הגנה, והאירוע הסתיים ללא נפגעים — אך עם מסר ברור: האיראנים מוכנים לעבור משלב האיומים לשלב הפעולה.

המסר האיראני: לא מפחדים מהסלמה

בהודעות שיצאו מטהרן לאחר האירוע, גורמים המקורבים ל־משמרות המהפכה הדגישו כי איראן ״לא תירתע מהגנה על ריבונותה ועל האינטרסים שלה במפרץ״.

בכיר איראני צוטט בכלי תקשורת אזוריים אומר:

“אם ארצות הברית רוצה עימות — היא תקבל אותו. אנחנו מוכנים לכל תרחיש”.

הטון הזה אינו מקרי. בטהרן מזהים את חוסר היציבות הפוליטי והלחצים הפנימיים בארצות הברית — ומנסים למנף אותם ליצירת יתרון אסטרטגי.

טראמפ תחת לחץ: להגיב או לבלום?

עבור Donald Trump מדובר במלכוד קלאסי:

תגובה חריפה — עלולה להצית מלחמה אזורית רחבה.

תגובה רכה — תתפרש כחולשה ותעודד הסלמות נוספות.

בכירים אמריקנים מסרו כי “כל האפשרויות על השולחן”, כולל תקיפה ממוקדת נגד יעדים איראניים, אך הדגישו כי ההחלטה הסופית תתקבל רק לאחר הערכת מצב רחבה.

ההקשר הרחב: מאבק על שליטה במפרץ

האירוע אינו עומד בפני עצמו. הוא חלק ממערכה מתמשכת סביב השליטה בנתיבי האנרגיה הקריטיים של העולם. המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז אחראים לחלק עצום מהובלת הנפט העולמית — וכל פגיעה ביציבות באזור מתורגמת מיידית לזינוק במחירי האנרגיה ולטלטלה בשווקים.

גורמים מערביים מעריכים כי איראן מנסה להפעיל לחץ דרך “חיכוך מבוקר”:

פעולות קטנות, מדודות — אך כאלה שמצטברות ויוצרות מתח הולך וגובר.

השלכות מיידיות: שווקים דרוכים ועולם על הקצה

מחירי הנפט החלו לעלות במסחר המוקדם

חברות ביטוח ימי בוחנות העלאת פרמיות

מדינות המפרץ מעלות כוננות

הצי האמריקני מגביר נוכחות באזור

גורם דיפלומטי בכיר אמר:

“אנחנו לא בנקודת אל-חזור — אבל אנחנו בהחלט מתקרבים אליה”.

השורה התחתונה: משחק מסוכן של עצבים

הירי האיראני לעבר ספינה אמריקנית אינו תקרית מקומית — אלא מהלך מחושב במסגרת עימות אסטרטגי רחב.

בטהרן בודקים עד כמה רחוק ניתן ללכת.

בוושינגטון מתלבטים מתי להגיב — ואיך.

ובין שני הקטבים האלה, המפרץ כולו הופך לשדה מוקשים גיאופוליטי שבו כל ניצוץ קטן עלול להצית אש גדולה.

השאלה הגדולה עכשיו אינה מה קרה — אלא מה יקרה עכשיו.

