סקר עולמי של :IBM עידן ה-AI משנה את מבנה ההנהלות הבכירות בארגונים

סקר עולמי חדש של IBM Institute for Business Value חושף כי האצת השימוש בבינה מלאכותית (AI) מובילה מנכ"לים ברחבי העולם לעצב מחדש את מבנה ההנהלות הבכירות בארגונים, במטרה להפיק ערך עסקי רחב יותר מהטכנולוגיה.הסקר, שנערך בקרב 2,000 מנכ"לים ובכירים ב-33 מדינות ו-21 תעשיות, מצביע על שינוי עמוק באופן שבו ארגונים פועלים, מקבלים החלטות ומנהלים את ההנהלה הבכירה בעידן ה-AI.

אחד הממצאים הבולטים הוא העלייה החדה בתפקיד מנהל הבינה המלאכותית הראשי: בשנת 2026, 76% מהארגונים כבר מחזיקים בתפקיד זה (Chief AI Officer), לעומת 26% בלבד בשנת 2025. כלל המנכ"לים בארגונים שבהם קיים התפקיד צופים כי השפעתו תמשיך לגדול עד 2030. המעבר ל-AI משנה גם את אופן קבלת ההחלטות בארגון: 64% מהמנכ"לים מדווחים כי הם מרגישים בנוח לקבל החלטות אסטרטגיות משמעותיות על בסיס תובנות שמייצרת הבינה המלאכותית. עד שנת 2030, הם מעריכים כי כ-48% מההחלטות התפעוליות — בעיקר בתחומים שבהם ניתן להגדיר כללים ברורים — יתקבלו על ידי AI ללא התערבות אנושית, לעומת 25% כיום.

בהתאם לכך, 79% מהמנהלים מציינים כי הם מבזרים את קבלת ההחלטות בתוך הארגון, תוך חלוקת אחריות רחבה יותר, כאשר AI ממלא תפקיד מרכזי בתהליכים העסקיים.

לצד זאת, הסקר מצביע על שינוי בתפקידי ההנהלה הבכירה: 77% מהמשיבים מדווחים על התקרבות בין תפקידי הנהגה בתחומי הטכנולוגיה וההון האנושי, ו-59% מעריכים כי השפעת מנהל משאבי האנוש (CHRO) תגדל בשנים הקרובות. זאת, על רקע הצורך בהכשרת עובדים לעבודה לצד הבינה המלאכותית: בין 2026 ל-2028, כ-29% מהעובדים צפויים לעבור הסבה מקצועית לתפקיד חדש, ו-53% יידרשו לשדרוג מיומנויות במסגרת תפקידם הנוכחי.

למרות האימוץ המואץ של AI, הפער בין פוטנציאל למימוש נותר משמעותי: 83% מהמנכ"לים סבורים כי הצלחת יישום AI תלויה בעיקר באימוץ מצד העובדים ולא בטכנולוגיה עצמה, אך רק כ-25% מהעובדים משתמשים כיום ב-AI באופן שוטף במסגרת עבודתם.

בנוסף, 83% מהמשיבים מדגישים כי ריבונות וממשל בבינה מלאכותית (AI sovereignty) , כלומר שליטה על נתונים, מודלים ותהליכים, הופכת לרכיב מרכזי באסטרטגיה העסקית, עם התרחבות השימוש ב-AI בארגון.

"תפקיד המנכ"ל מאז ומתמיד היה להוביל בתקופות של שיבוש ושינוי" אומר גארי כהן, סגן יו"ר IBM. "הבינה המלאכותית משנה את המהירות וההשלכות של קבלת ההחלטות. ארגונים שיצליחו יהיו כאלה שיפעלו בגישת "AI First" לא כתוספת טכנולוגית, אלא כמודל תפעולי חדש. מחזורי קבלת ההחלטות יתקצרו, הגבולות בין פונקציות יתמוססו, והיתרון יהיה בידי מי שידע ללמוד, להסתגל ולבצע מהר יותר מהמתחרים.”

הסקר בוצע בשיתוף Oxford Economics בין פברואר לאפריל 2026

רמי יצהר – עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר. מנהל ״המכללה לחדשנות״. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999.