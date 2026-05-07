יום חמישי, 7 במאי 2026
נתניהו משוויץ: אני מדבר עם טראמפ כמעט כל יום בנושא האיראני

מערכת "עניין מרכזי" 7 במאי 2026

דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח הקבינט המדיני-ביטחוני: ביום חמישי:

״אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית.
אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי.
האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי,
כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה.

יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הוצאת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה מאיראן.

הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה״ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגרורותיה חלשות מאי פעם״.

