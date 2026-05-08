משמרות המהפכה משפילים שוב את טראמפ: ירו על משחתות אמריקניות בהורמוז ללא תגובה

העימות הישיר בין איראן לארצות הברית עלה הלילה מדרגה מסוכנת במיוחד כאשר שלוש משחתות אמריקאיות שעברו במצרי הורמוז הותקפו בירי טילים, כטב”מים וסירות תקיפה מהירות של משמרות המהפכה. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקאי, הספינות האמריקאיות לא נפגעו, אך בתגובה פתחה ארצות הברית במתקפות נגד על מטרות איראניות באזור בנדר עבאס והאי קשם.

האירוע הדרמטי התרחש ימים ספורים בלבד אחרי האיום הישיר של דונלד טראמפ, שאמר כי אם האיראנים “יעזו לירות על הספינות שלנו – נשמיד אותם לחלוטין”. הלילה, מבחינת טהרן, הגיע מבחן המציאות. האיראנים ירו – והאמריקאים הגיבו במהירות ובעוצמה.

טראמפ עצמו נשמע לוחמני במיוחד לאחר האירוע. לדבריו, “הם התעסקו איתנו היום. מחקנו אותם”. בהמשך הוסיף כי אם איראן לא תחתום במהירות על הסכם – “נכה בהם הרבה יותר חזק והרבה יותר באלימות”.

לפי הדיווחים בארצות הברית, שלוש המשחתות – “טרקסטון”, “מייסון” ו”רפאל פרלטה” – נתקלו במתקפה שנמשכה שעות וכללה מטחי טילים, כטב”מים וסירות נפץ שהתקרבו לטווח מסוכן. מערכות ההגנה האמריקאיות יירטו את האיומים, ומטוסי קרב אמריקאיים תקפו בתגובה אתרי שיגור ומרכזי שליטה איראניים.

באיראן ניסו להציג תמונה שונה וטענו כי מדובר ב”תגובה לגיטימית” למה שהגדירו הפרה אמריקאית של הפסקת האש. הטלוויזיה הממלכתית האיראנית דיווחה על “חילופי אש” באזור האי קשם ועל פיצוצים בנמל בהמן.

העולם כולו עקב הלילה בדריכות אחרי ההתפתחויות במצרי הורמוז – אחד מצווארי הבקבוק הכלכליים החשובים בעולם. מחירי הנפט שבו לעלות בעקבות החשש מהסלמה נוספת, וחברות ספנות הזהירו מפגיעה חמורה נוספת בתנועת האוניות באזור. לפי נתוני ארגון הספנות הבינלאומי, כ-1,500 ספינות תקועות כעת במפרץ בשל המשבר המתמשך.

באירופה גוברת הדאגה מהידרדרות לעימות רחב. נשיא צרפת מקרון שוחח עם נשיא איראן והבהיר כי פגיעה בספינות ובתשתיות אזרחיות “אינה מוצדקת”, תוך קריאה לשני הצדדים להימנע מהמשך ההסלמה.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות מתוך הבנה שהמשוואה האזורית משתנה במהירות. במערכת הביטחון מעריכים כי כל פגיעה אמריקאית משמעותית נוספת עלולה להביא את איראן או שלוחותיה – חיזבאללה, המיליציות בעיראק והחות’ים – להגיב גם נגד מטרות ישראליות או נגד תנועת הספנות במזרח התיכון.

בינתיים, טראמפ מנסה לשדר מסר כפול: מצד אחד איום מוחלט על איראן, ומצד שני insistence שהפסקת האש עדיין “בתוקף”. אבל אחרי הלילה הזה, נדמה שגם בוושינגטון וגם בטהרן מבינים שהאזור כולו עומד על סף פיצוץ נוסף – ואולי גדול בהרבה.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!