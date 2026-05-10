איומים על איומים ובשטח הכל תקוע – משמרות המהפכה: “אם תפגעו שוב במיכליות שלנו – נפגע בבסיסים אמריקניים*

הקיפאון נמשך וטראמפ תקוע, מובך, מובס ומושפל – שום דבר בשום תחום לא מסתדר לו כמו שרצה. והיום, בעקבות ירי לכמה כלי שייט איראניים משמרות המהפכה מאיימים: “אם תפגעו שוב במיכליות שלנו – נפגע בבסיסים אמריקניים”.

האיום הרשמי שיצא הלילה ממשמרות המהפכה האיראניים היה חד, חריג ובעיקר מסוכן מאוד: כל פגיעה נוספת במיכליות נפט איראניות או בכלי שיט מסחריים של איראן במצרי הורמוז – תיענה ב“מתקפה כבדה” נגד בסיסים אמריקניים באזור ונגד כלי שיט של ארצות הברית.

בטהרן טוענים כי האיום מגיע בתגובה ישירה לתקיפות אמריקניות נגד שתי מיכליות איראניות במפרץ עומאן בימים האחרונים. לפי דיווחים איראניים, ארצות הברית ניסתה לאכוף מחדש את המצור הימי שהטילה על איראן כחלק מהמאבק סביב מצרי הורמוז – אחד מנתיבי הנפט החשובים בעולם.

ההודעה האיראנית נוסחה בשפה כמעט מלחמתית:

“כל מתקפה על מיכליות איראניות וכלי שיט מסחריים תוביל לתקיפה כבדה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב”.

במקביל פורסמו בערוצי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה מסרים שלפיהם “טילים וכטב״מים כבר מכוונים למטרות אמריקניות במפרץ”.

המשמעות ברורה: איראן מאותתת שהיא מוכנה להרחיב את העימות הישיר מול ארצות הברית הרבה מעבר לקרבות הימיים סביב הורמוז. הבסיסים האמריקניים בבחריין, קטר, איחוד האמירויות, כוויית ועיראק נכנסים שוב למעגל האיום הישיר.

בפנטגון לא פרסמו עד כה תגובה רשמית מלאה לאיום החדש, אך גורמים אמריקניים ממשיכים להבהיר כי וושינגטון לא תאפשר לאיראן להשתלט בפועל על מצרי הורמוז או לחנוק את תנועת הנפט העולמית. לפי דיווחים אמריקניים, הצי האמריקני ממשיך בהיערכות נרחבת באזור למרות הניסיונות לקדם מגעים מדיניים.

בינתיים, הפסקת האש השברירית בין הצדדים עדיין מחזיקה רשמית – אבל בשטח המציאות נראית אחרת לגמרי.

בימים האחרונים דווח על חילופי אש, תקיפות נקודתיות, פעילות כטב״מים, ירי טילים לעבר כלי שיט ותנועת כוחות ימית מוגברת במפרץ. לפי סוכנות רויטרס, ארצות הברית ואיראן עדיין רחוקות מאוד מהסכם כולל, למרות ניסיונות תיווך של קטר, פקיסטן ומדינות נוספות.

המשבר סביב הורמוז הפך כבר מזמן לא רק עימות אזורי אלא משבר כלכלי עולמי.

מצרי הורמוז נחשבים לעורק האנרגיה החשוב ביותר בעולם. כרבע מהנפט העולמי עובר באזור הזה, וכל איום על התנועה הימית מזניק מיד את מחירי האנרגיה, הביטוח הימי ועלויות השינוע הבינלאומיות.

לפי הערכות שונות, מאות כלי שיט עדיין תקועים באזור מחשש להסלמה נוספת. חלק מחברות הספנות כבר מקטינות פעילות במפרץ, ואחרות דורשות פרמיות ביטוח חסרות תקדים כדי להמשיך לפעול באזור.

באירופה גובר בינתיים החשש מהסתבכות אמריקנית נוספת במזרח התיכון. בריטניה וצרפת בוחנות אפשרות להקים כוח ימי משותף להגנה על נתיבי השיט לאחר סיום הלחימה, אך במקביל מדינות אירופיות רבות מנסות להימנע ממעורבות ישירה בעימות.

גם בתוך ארצות הברית עצמה מתרחב הוויכוח.

דונלד טראמפ ממשיך לאיים כי אם איראן תפגע שוב בכלי שיט אמריקניים “התגובה תהיה מוחצת”, אך במקביל בבית הלבן יודעים שהציבור האמריקני עייף ממלחמות במזרח התיכון, והחשש מעלייה חדה נוספת במחירי הדלק והנפט הופך לגורם פוליטי מרכזי.

בטהרן מבינים זאת היטב – ולכן האסטרטגיה האיראנית נשענת בעיקר על לוחמה א־סימטרית: סירות מהירות, כטב״מים, טילי חוף־ים ואיומים מתמשכים על נתיבי הסחר. מומחים מעריכים כי דווקא בגלל חולשתה הכלכלית והצבאית היחסית, איראן מנסה להפוך את הורמוז למלכודת יקרה ומתישה עבור ארצות הברית.

בישראל עוקבים בדריכות עצומה אחר ההתפתחויות.

מערכת הביטחון הישראלית חוששת במיוחד מאפשרות של הסלמה רב־זירתית: פגיעה אמריקנית נוספת באיראן עלולה לגרור ירי לעבר בסיסים אמריקניים, תקיפות על מדינות המפרץ, חידוש ירי של מיליציות פרו־איראניות בעיראק ובסוריה – ואולי גם ניסיון לחדש את הלחימה הישירה מול ישראל דרך לבנון, תימן או עזה.

התחושה באזור היא שהפסקת האש הנוכחית אינה שלום אמיתי אלא הפוגה מתוחה מאוד בין שני צדדים שממשיכים להתכונן לעימות הבא.

והפעם – נדמה שאפילו ניצוץ קטן אחד במצרי הורמוז עלול להספיק כדי להצית מחדש את כל המזרח התיכון.

