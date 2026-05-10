המשימה של ברסה הערב: להשפיל את ״ריאל מחריד״ ולזכות באליפות בקמפ נואו המחודש

הלילה ב־22:00 שעון ישראל זה קורה שוב. איצטדיון ספוטיפיי קאמפ נואו יתפוצץ מרעש, ספרד תיכנס לטירוף רגשי, ומאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם יצמדו למסכים לקרב שאינו רק משחק כדורגל — אלא מאבק על זהות, יוקרה, שליטה, נקמה והישרדות נפשית.

הקלאסיקו. שוב פה והפעם ברסה תיקח שוב אליפות אם תנצח את יריבתה הניצחית הגדול: ריאל מדריד שהעונה ניתן לכנותה בלי בעייה: ריאל מחריד.

אבל הפעם, אפילו במונחים של היריבות האכזרית ביותר בעולם הספורט, מדובר באירוע חריג. כי אם ברצלונה תנצח הלילה — היא לא רק תיקח אליפות.

היא תעשה זאת מול ריאל מדריד.

בקאמפ נואו המחודש.

לעיני העולם כולו.

ובמצב שבו היריבה המושבעת שלה מגיעה פצועה, מותשת, מסוכסכת ובעיקר מפוחדת.

התחושה בספרד היא שברצלונה לא מחפשת רק תואר.

היא רוצה רגע היסטורי של השפלה.

ברצלונה מגיעה כדי לסגור את הסיפור

הטבלה מספרת הכול.

ברצלונה מגיעה לקלאסיקו בפסגת הליגה עם יתרון עצום של 11 נקודות על פני ריאל מדריד כשנותרו ארבעה מחזורים בלבד לסיום. המשמעות פשוטה: תיקו כמעט מבטיח אליפות, ניצחון יהפוך את הערב הזה לליל הכתרה בלתי נשכח.

בקאמפ נואו כבר מכינים חגיגה.

בספרד מדווחים על ביקוש חסר תקדים לכרטיסים, על בתי מלון מלאים, על אוהדים שמגיעים מכל אירופה ועל שוק שחור מטורף שבו כרטיסים נמכרים באלפי אירו.

כי כולם רוצים להיות שם אם ברצלונה תכתיר את עצמה מחדש כמלכת ספרד — דווקא מול היריבה הכי שנואה שלה.

שתי הקבוצות עפו מליגת האלופות — אבל רק אחת מרגישה מתה מבפנים

גם ברצלונה וגם ריאל מדריד הודחו העונה מליגת האלופות.

אבל כאן נגמר הדמיון.

ברצלונה לפחות נראית כמו מועדון שנמצא בעלייה.

יש לה דרך.

יש לה אנרגיה.

יש לה קהל מאוחד.

יש לה מאמן שמחזיר זהות למועדון.

ריאל מדריד, לעומת זאת, נראית לעיתים כמו אימפריה מפוארת שמתחילה לקרוס מבפנים.

מאז ההדחה מאירופה הלחץ במדריד הפך כמעט בלתי נסבל. התקשורת הספרדית מלאה בדיווחים על עימותים, האשמות, מחנות בחדר ההלבשה ופאניקה אמיתית סביב עתיד המועדון.

כאוס במדריד: עימותים, פצועים וחשד להתפרקות

וזה כבר לא רק כדורגל.

בימים האחרונים ספרד כולה סערה בעקבות דיווחים על עימות חריף באימון ריאל מדריד בין פדה ואלוורדה לאורליאן טשואמני. לפי חלק מהדיווחים, אלוורדה אף נזקק לטיפול רפואי אחרי האירוע והושבת מהקלאסיקו.

הסיפור הזה רק המחיש את מה שהרבה אוהדי ריאל כבר מרגישים:

הקבוצה איבדה יציבות.

איבדה שלווה.

ואולי גם איבדה את חדר ההלבשה.

רשימת הפצועים של ריאל נראית כמו דו”ח מלחמה:

פדה ואלוורדה בחוץ

דני קרבחאל פצוע

אדר מיליטאו פצוע

פרלאן מנדי פצוע

רודריגו פצוע

ארדה גולר פצוע

דני סבאיוס פצוע

וגם סביב קיליאן אמבפה קיימת אי ודאות עצומה. חלק מהדיווחים טוענים שלא יפתח, אחרים טוענים שישולב מהספסל בלבד אחרי מתיחה בשריר הירך.

וזה קריטי.

כי אמבפה הוא לא רק הכוכב הגדול של ריאל — הוא התקווה האחרונה שלה.

גם אמבפה בלב סערה

כאילו כל זה לא מספיק, אמבפה עצמו הפך בימים האחרונים למטרה ציבורית במדריד.

התמונות שלו מסרדיניה עם השחקנית אסתר אקספוסיטו בזמן שהוא מתאושש מפציעה עוררו זעם אצל אוהדים ופרשנים שטענו שהוא “מנותק מהמצב של הקבוצה”. אפילו הופיעה עצומה אינטרנטית שקראה למכור אותו.

בספרד מדגישים שהלחץ סביבו עצום:

אם הוא משחק ולא מצליח — יהרגו אותו תקשורתית.

אם לא ישחק — יאשימו אותו בבריחה מהקרב.

ומה קורה בברצלונה?

בדיוק ההפך.

ברצלונה מגיעה רגועה הרבה יותר.

האנזי פליק הצליח לייצר קבוצה רעבה, לוחצת, מאורגנת ובעיקר מאוחדת. התקשורת הקטלונית מתארת חדר הלבשה “רגוע, שמח ובטוח בעצמו”.

אבל גם לברצלונה יש מכה קשה אחת:

לאמין ימאל לא ישחק.

ילד הפלא שסחף את אירופה גמר למעשה את העונה בגלל פציעת שריר הירך האחורי.

וזו מכה עצומה מקצועית ורגשית.

ימאל הפך העונה לסמל של ברצלונה החדשה — חצופה, יצירתית, נועזת וחסרת פחד.

אבל פליק מאמין שיש לו מספיק כלים גם בלעדיו.

ההרכב הצפוי של ברצלונה

לפי ההערכות בספרד, ברצלונה צפויה לפתוח עם:

ז’ואן גארסיה;

קונדה, קובארסי, ג’רארד מרטין, קאנסלו;

פדרי, גאבי, פרמין לופס;

דני אולמו, ראפיניה, רוברט לבנדובסקי.

פליק בונה על לחץ גבוה, שליטה בכדור ותנועה בלתי פוסקת בין הקווים כדי לפרק את ההגנה הפצועה של ריאל.

ומה תעשה ריאל?

זו כבר שאלה הרבה יותר מסובכת.

לפי ההערכות האחרונות, ריאל עשויה לפתוח עם:

קורטואה;

טרנט אלכסנדר־ארנולד, רודיגר, הויסן, קאררס;

טשואמני, קמאבינגה, בלינגהאם;

ברהים דיאס, ויניסיוס, ואולי אמבפה אם יהיה כשיר.

אבל גם במדריד יודעים:

הבעיה שלהם אינה רק טקטית.

היא פסיכולוגית.

ז׳וזה מוריניו שוב באופק

וכשבריאל מדריד יש כאוס — תמיד חוזר אותו שם.

ז׳וזה מוריניו בדרך לריאל?

בימים האחרונים התקשורת הספרדית מלאה בספקולציות על האפשרות שז׳וזה מוריניו יחזור למועדון בקיץ הקרוב אם יתרחש פיצוץ מקצועי נוסף.

עצם העובדה שהשם שלו שוב עולה אומרת הכול:

בריאל מרגישים שהמועדון יוצא משליטה.

מוריניו הוא לא מאמן של “פרויקט”.

הוא מאמן של מצב חירום.

הקאמפ נואו רוצה דם

והלילה הזה מסוכן במיוחד עבור ריאל בגלל האווירה.

זהו הקלאסיקו הראשון בקאמפ נואו המחודש מאז החזרה הביתה, והתקשורת הקטלונית מדברת בגלוי על רצון “לדחוף את האליפות לגרון של מדריד”.

הקהל צפוי להיות אגרסיבי במיוחד.

השירה תהיה בלתי פוסקת.

וכל טעות של ריאל תתקבל בפיצוץ אדיר של שמחה.

בברצלונה מבינים:

זו הזדמנות נדירה לא רק לנצח — אלא לצרוב טראומה.

וזה בדיוק מה שמפחיד את מדריד

כי אוהדי ריאל לא מפחדים רק מהפסד.

הם מפחדים מהתמונה.

מהרגע שבו שחקני ברצלונה ירוצו לחגוג אליפות מול הקהל.

מהמצלמות שיתפסו את ויניסיוס או בלינגהאם שבורים.

מהכותרות.

מהלעג.

מהתחושה שהיריבה הכי גדולה בעולם צעירה יותר, מאוחדת יותר, רעבה יותר — ואולי גם טובה יותר.

ובמועדון כמו ריאל מדריד אין רחמים על עונה כזו.

אין פרסים על “כמעט”.

אין סבלנות למקום שני.

אין חסד למי שנראה חלש.

או שאתה מלך — או שאתה מטרה.

והלילה, לראשונה מזה שנים, ריאל מדריד מגיעה לקלאסיקו כשהיא נראית כמו קבוצה שמפחדת באמת.

