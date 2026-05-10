כל זה שנחוץ לדעת על הכסף שלך בתחילת השבוע הזה

העולם הכלכלי על הקצה: הנפט רותח, הבורסות עצבניות, הזהב מזנק – וכולם מחפשים לאן לברוח

• מחירי הנפט ממשיכים לטפס בחדות על רקע המתיחות סביב מצרי הורמוז והאיומים האיראניים על נתיבי השיט. אנליסטים מזהירים כי כל פגיעה נוספת במכליות או חסימת מעבר חלקית במפרץ עלולות להזניק את מחירי האנרגיה לרמות שלא נראו מאז משברי הנפט הגדולים של העשורים האחרונים. חברות תעופה וספנות כבר מעלות מחירים ומעדכנות מסלולים.

• הזהב חוזר להיות מלך הפחד. המשקיעים בעולם בורחים לנכסים בטוחים, מחיר הזהב מזנק, וגם הביטקוין נהנה מחזרה של כספים ספקולטיביים שמחפשים מקלט מחוץ למערכת הבנקאית המסורתית.

• וול סטריט ננעלה בתנודתיות חריפה. מניות האנרגיה והביטחון מזנקות, בעוד מניות הטכנולוגיה סובלות מלחץ גובר בשל החשש מהאטה עולמית ומהמשך סביבת ריבית גבוהה בארצות הברית.

• ענקיות השבבים ממשיכות להיות לב המאבק הגיאו־כלכלי בין ארצות הברית לסין. וושינגטון בוחנת הגבלות חדשות על יצוא טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות, בעוד בייג׳ינג מאיצה השקעות עצומות בפיתוח עצמאי של שבבים ומערכות AI.

• אירופה חוששת ממיתון חדש. מחירי האנרגיה, ההאטה בתעשייה הגרמנית והירידה בביקושים מסין יוצרים לחץ כבד על הכלכלה האירופית. בבריסל גובר החשש מחורף נוסף של מחירי חשמל וגז גבוהים.

• בבריטניה, הטלטלה הפוליטית בבחירות המקומיות מתחילה להדאיג גם את השווקים. משקיעים חוששים מעליית כוחו של נייג׳ל פרג׳ והתחזקות המפלגות הפופוליסטיות, שעלולות לשנות את מדיניות המס, ההגירה והיחסים עם אירופה.

• בסין מתרחבת הדאגה ממשבר הנדל״ן. כמה מחברות הבנייה הגדולות במדינה מתקשות לעמוד בהתחייבויותיהן, והממשלה בבייג׳ינג ממשיכה להזרים כסף כדי למנוע קריסה רחבה שתפגע במערכת הבנקאית ובצמיחה הסינית.

• מחירי המזון בעולם שוב עולים. תנאי מזג אוויר קיצוניים, פגיעה ביבולים ומתיחות גיאו־פוליטית משפיעים על שוקי החיטה, התירס והאורז. מדינות עניות באפריקה ובאסיה כבר מדווחות על חשש ממחסור ועליות מחירים חדות.

• שוק הרכב החשמלי נכנס לשלב חדש של מלחמת מחירים. יצרניות סיניות מציפות את העולם בדגמים זולים יחסית, בעוד יצרניות אירופיות ואמריקניות מתקשות לשמור על רווחיות.

• אפל ממשיכה לעמוד במרכז שאלות לגבי עתידה הטכנולוגי. למרות רווחים עצומים, המשקיעים דורשים מהחברה להציג פריצת דרך משמעותית בתחום הבינה המלאכותית והחומרה החדשה.

• טסלה שוב תחת לחץ. התחרות הסינית, הירידה במכירות באירופה והסערות סביב אילון מאסק ממשיכות להכביד על המניה.

• חברות הביטחון בעולם נהנות מתקופת זהב. המתיחות במזרח התיכון, באירופה ובים סין הדרומי מזניקה ביקושים למערכות הגנה, טילים, כטב״מים וטכנולוגיות מודיעין.

• בישראל, המשק ממשיך לנוע בין עמידות מפתיעה לחששות כבדים. השקל תנודתי מאוד, המשקיעים הזרים זהירים, וההייטק הישראלי עדיין מתמודד עם השלכות המלחמה והאי־ודאות הפוליטית.

• מחירי הדירות בישראל שוב מתחילים לטפס באזורים מסוימים, בעיקר בשל מחסור בהיצע והמשך ביקושים גבוהים במרכז הארץ. במקביל, הקבלנים מזהירים מעלויות בנייה הולכות וגדלות.

• בנק ישראל ממשיך ללכת על חבל דק: מצד אחד הרצון לעודד צמיחה ולהקל על הציבור, ומנגד החשש מאינפלציה חדשה אם מחירי האנרגיה והיבוא ימשיכו לזנק.

• חברות התעופה הישראליות והזרות נערכות לאפשרות של שיבושים אזוריים בעקבות המתיחות במפרץ. עלויות הביטוח והדלק משפיעות כבר עכשיו על מחירי הטיסות לקיץ.

• עולם הקריפטו שוב מתחמם. אחרי חודשים של דשדוש, משקיעים חוזרים לשוק מתוך תקווה לגל עליות חדש, בעיקר סביב טכנולוגיות AI, מטבעות יציבים ומערכות תשלומים גלובליות.

• שוק העבודה העולמי משתנה במהירות: יותר חברות מחליפות עובדים בכלי AI, בעיקר בתחומי שירות לקוחות, תוכן, ניתוח מידע ותכנות בסיסי. במקביל צומח ביקוש לעובדים בעלי יכולות טכנולוגיות והבנה עמוקה בבינה מלאכותית.

• מומחים מזהירים כי העולם נכנס לעידן כלכלי חדש שבו גיאו־פוליטיקה, מלחמות סחר, אנרגיה ובינה מלאכותית ישפיעו יותר מכל נתון פיננסי קלאסי. המשמעות: תנודתיות קיצונית, הזדמנויות ענק – אבל גם סכנות גדולות למשקיעים ולמעמד הביניים.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!