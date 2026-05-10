מדינות אירופיות מחרימות אפילו את שידור האירוויזיון בגלל אי הרחקת ישראל מהתחרות

אירוויזיון 2026: אירופה בוערת, ישראל במרכז הסערה, נועם בתן תחת אבטחה כבדה – וכולם כבר מדברים על “האירוויזיון הכי פוליטי אי פעם”

עוד לפני שנשמע התו הראשון על הבמה בווינה, אירוויזיון 2026 כבר הפך לאחד האירועים הנפיצים, המסוכסכים, המסקרנים והטעונים ביותר בתולדות התחרות. זה כבר מזמן לא רק פסטיבל שירים נוצץ עם פאייטים, בלדות ופופ אירופי מוגזם — אלא מלחמת תודעה גלובלית שבה מוזיקה, פוליטיקה, כסף, רייטינג, מחאות, רכילות וסכסוכים בינלאומיים מתערבבים יחד למופע אחד מטורף.

ובמרכז הכול: ישראל.

נועם בתן, הנציג הישראלי עם השיר “מישל”, הפך בשבועות האחרונים לאחד האנשים המדוברים ביותר בעולם האירוויזיון — אולי אפילו יותר מהפייבוריטים המוזיקליים עצמם. מה שהתחיל כשיר בלדה דרמטי עם ניחוח צרפתי־אירופי, הפך במהירות לסמל פוליטי. יש מי שמעריצים אותו ורואים בו “הקול הישראלי האמיץ”, ויש מי שרוצים שלא יעלה כלל לבמה.

מאחורי הקלעים מספרים על אווירה מתוחה במיוחד סביב המשלחת הישראלית. אנשי אבטחה מלווים את בתן כמעט לכל מקום, תנועותיו מצומצמות, ובאירועים מסוימים נאסר עליו להסתובב לבד. בווינה נערכים להפגנות ענק סביב ההופעה הישראלית, כולל ניסיונות לחסום כניסות, שיבושי שידור והפגנות פרו־פלסטיניות סוערות.

כמה מדינות כבר החריפו את הצעד שלהן מעבר לביקורת בלבד.

ספרד, אירלנד, איסלנד, סלובניה והולנד הודיעו רשמית שלא ישתתפו השנה בתחרות במחאה על השתתפות ישראל. בחלק מהמדינות הללו גם הודיעו גופי שידור ציבוריים שלא ישדרו את האירוויזיון כלל — צעד דרמטי שממחיש עד כמה התחרות הפכה לשדה קרב פוליטי. באירלנד, למשל, פרצו עימותים פנימיים חריפים בתוך רשות השידור סביב עצם הסיקור של האירוע.

אבל כמו תמיד באירוויזיון — כל ניסיון להחרים את ישראל רק מגדיל את הדרמה סביבה.

לפי אתרי ההימורים הגדולים, ישראל מזנקת בימים האחרונים בטבלאות, בעיקר בזכות הצבעת הקהל הצפויה. חלק מהמהמרים מעריכים שישראל עשויה שוב לקבל את הניקוד הגבוה ביותר מהצופים בבית — בדיוק כפי שקרה בשנה שעברה. יש אפילו מי שמדברים בגלוי על “אפקט החרם”: ככל שיותר מנסים לדחוק את ישראל החוצה, כך יותר צופים מצביעים עבורה דווקא מתוך אנטי לפוליטיזציה של התחרות.

ועדיין — ישראל איננה הפייבוריטית היחידה.

פינלנד נחשבת כרגע למועמדת הבולטת לזכייה עם מופע פופ־טכנו פרוע שמתואר כ“טירוף מוחלט על הבמה”. יוון זוכה לבאזז עצום בזכות בלדה דרמטית ומלאת רגש, צרפת שולחת זמרת־על עם הפקה גרנדיוזית ואוסטרליה מפתיעה השנה עם שיר אלקטרוני־אפל שכבר הפך לוויראלי בטיקטוק.

אבל האירוויזיון הוא לא רק מוזיקה — אלא גם רכילות עסיסית בלי סוף.

מאחורי הקלעים כבר מדווחים על מתחים בין משלחות, סירובים להצטלם יחד, זמרים שדורשים חדרי VIP מופרדים, וכוכבים שמסרבים להשתתף באירועים שבהם נמצאת המשלחת הישראלית. מנגד, כמה אמנים דווקא ביקשו להצטלם עם נועם בתן כהצהרת תמיכה.

גם חיי הלילה של וינה נכנסו לסחרור. מועדונים בעיר מדווחים על עומסים מטורפים, מסיבות אירוויזיון נמשכות עד הבוקר, וסביב המשלחות כבר מתחילות להסתובב שמועות קלאסיות על רומנים, פלרטוטים ובריתות מוזרות שנולדות בכל שנה מחדש במסדרונות המלונות.

התקשורת הבריטית, למשל, מתעסקת בלי סוף בשאלה האם הזמר הפיני באמת מנהל רומן עם אחת הרקדניות של המשלחת הספרדית — למרות שספרד בכלל לא משתתפת השנה. ברשתות כבר רצים סרטונים של חיבוקים, מבטים ומסיבות פרטיות שהופכות מיד לוויראליות.

וגם בתחום הכסף האירוויזיון השנה שובר שיאים.

מחירי המלונות בווינה זינקו במאות אחוזים, כרטיסים לגמר נמכרים בשוק השחור בסכומים מטורפים, והעיר עצמה מצפה להכנסות עצומות מתיירות, פרסום וחסויות. חברות ענק נאבקות על כל שניית פרסום סביב השידור, בידיעה שמאות מיליוני עיניים יהיו מרותקות למסך.

אבל מתחת לנצנצים מסתתר גם פחד אמיתי.

כוחות הביטחון האוסטריים מתייחסים לאירוע הזה כמעט כמו לפסגה בינלאומית רגישה. יש היערכות נגד טרור, נגד מתקפות סייבר, נגד הפרות סדר ונגד ניסיונות חדירה למתחמי התחרות. האבטחה סביב הגמר צפויה להיות מהכבדות שנראו אי פעם באירוויזיון.

והאמת? אולי זה בדיוק מה שהאירוויזיון הפך להיות בעידן הנוכחי.

לא רק תחרות שירים.

לא רק בידור.

אלא מופע ענק שבו אירופה והעולם כולו רבים, מתווכחים, אוהבים, שונאים, מוחאים כפיים, מחרימים — ובעיקר לא מסוגלים להפסיק לצפות.

ובתוך כל הטירוף הזה, נועם בתן יעלה בעוד שעות ספורות לבמה בווינה מול מאות מיליוני צופים — בידיעה שכמעט שום דבר השנה לא באמת קשור רק למוזיקה.

