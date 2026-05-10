עשרות אנשי תרבות ישראליים תומכים במחאה נגד התנהלות ישראל בעזה ובלבנון

עשרות סופרים, משוררים ואנשי תרבות מישראל פרסמו גילוי דעת בתמיכה בחתן פרס נובל לספרות ג'.מ. קוטזי שהודיע כי הוא מחרים את פסטיבל הסופרים הבינלאומי המתוכנן בירושלים.
בגילוי הדעת מוטחות טענות קשות התנהלות צה"ל בעזה ובלבנון. נטען שמתנהלת ״מלחמת נקמה וטיהור אתני שאזרחי ישראל משתפים פעולה עם השמדה״.
על העצומה חתמו:
אבירמה גולן
אוריאן זכאי
אורי יואלי
אורלי נוי
אילי אבידן
אליענה אלמוג
אלעד סטובצקי
אמה שם-בה איילון
אסף דבורי
בת שבע דורי
גיש עמית
גלי דרוקר ברעם
גליה עוז
דורית פלג
דורית קלנר
דניאל עוז
דפי אגם סגל
דפנה ברעם
חגית שדה
חנה אשורי
טל ניצן
טליה פלד
יעל אדמוני
יעל דקל
יעל נאמן
מולי מלצר
מיה סביר
מיטל ניסים
מיכל בן אהרון
מיכל קריסטל
נאורה שם
נדב ליניאל
נועה לם
ניצן ויסמן
נירית בן-ארי
נעם פרתום
עדנה גורני
עופר שור
עליזה ציגלר
עלמה גניהר
עמוס נוי
עמנואל יצחק-לוי
ערן צלגוב
רון ברקאי
רונית קאנו
רחל אשד
רן הכהן
שהם סמיט
שושי שמיר
שלומציון קינן
תומר דותן דרייפוס
תמר לזר
תמר עילם.
״עניין מרכזי״
