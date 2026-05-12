באיחור משווע: ישראל מתחילה סוף סוף לייצר רחפני נפץ זולים שיוכלו גם להפיל רחפני אויב

צה״ל נכנס לעידן רחפני הנפץ: המפעל החדש, המחיר המפתיע והמהפכה שמשנה את שדה הקרב

במשך עשרות שנים נבנה כוחו של צה״ל סביב מטוסי קרב, טנקים, טילים חכמים ומערכות ענק שעלו מיליארדים. אלא שבמלחמות האחרונות – מאוקראינה דרך לבנון ועד עזה – התברר לפתע שאחד מכלי הנשק היעילים ביותר בעולם המודרני בכלל נראה כמו צעצוע שקונים בחנות תחביבים.

רחפן FPV קטן, מהיר וזול, שעלותו לעיתים נמוכה יותר מטלפון סלולרי מתקדם, מסוגל להשמיד טנק, להרוג לוחמים, לפוצץ מוצב או ליירט רחפן אויב באוויר.

והיום כבר ברור: צה״ל החליט להיכנס בכל הכוח למהפכה הזאת.

לפי הדיווחים שפורסמו היום, מוקם בצבא מפעל חדש לייצור המוני של רחפני נפץ מתאבדים. המפעל יאויש בכ-200 חיילים, אמור להתחיל לספק תוצרת בתוך כחודשיים, ובשלב הראשון צפוי לייצר מאות רחפנים ביום – ובהמשך אפילו עשרות אלפים בחודש לפי דרישה.

המהלך הזה נולד מתוך הבנה דרמטית:

המלחמה המודרנית כבר לא שייכת רק למטוסי אף-35 וטילי ענק יקרים.

לפעמים כלי של 1,500 דולר משנה קרב יותר ממטוס של 100 מיליון דולר.

כמה עולה בעצם רחפן מתאבד כזה?

זו אולי אחת הנקודות המדהימות ביותר בכל הסיפור.

רחפן FPV בסיסי מהסוג שבו משתמשים באוקראינה עולה לעיתים בין 400 ל-1,500 דולר בלבד – תלוי באיכות, בטווח, במצלמה ובמערכת השידור.

גם כשהוא הופך ל״רחפן מתאבד״ עם מטען נפץ, העלות עדיין נמוכה בצורה כמעט מגוחכת ביחס לנזק שהוא מסוגל לגרום.

במקרים רבים:

רחפן בשווי כמה אלפי שקלים מסוגל להשמיד רכב קרבי בשווי מיליוני דולרים.

בדיוק בגלל זה העולם הצבאי כולו נכנס להלם בשנים האחרונות.

באוקראינה נרשמו אינספור מקרים שבהם רחפנים זעירים רדפו אחרי טנקים רוסיים, חדרו דרך חלונות או פתחים קטנים ופוצצו את הכלי מבפנים. סרטונים כאלה הפכו כמעט לשגרה יומיומית.

גם חיזבאללה, החות׳ים והאיראנים למדו את הלקח מהר מאוד.

איך בנוי בכלל רחפן FPV מתאבד?

וזה אולי החלק שהכי מפתיע אנשים:

הבסיס של הרחפן הזה פשוט יחסית.

מדובר למעשה ב״ערכת מירוץ״ מעופפת, מהסוג שחובבי רחפנים משתמשים בה כבר שנים.

הרחפן כולל בדרך כלל:

שלדת קרבון קלה וחזקה,

ארבעה מנועים חשמליים,

בקר טיסה קטן,

סוללת ליתיום עוצמתית,

מצלמה זעירה,

מערכת שידור וקליטה,

ומשקפי FPV שמאפשרים למפעיל לראות בזמן אמת כאילו הוא יושב בתוך הרחפן עצמו.

אל זה מחברים מטען נפץ – לעיתים רימון, ראש קרב קטן או חומר נפץ ייעודי.

ברגע שהמפעיל מזהה מטרה, הוא פשוט “מטיס” את הרחפן אליה במהירות גבוהה עד להתנגשות ופיצוץ.

במילים אחרות:

זה שילוב בין משחק וידאו קטלני לבין טיל מונחה אנושי.

למה דווקא עכשיו?

במערכת הביטחון מודים בשיחות סגורות שישראל הגיעה מאוחר יחסית למהפכת הרחפנים.

בזמן שבאוקראינה כבר בנו תעשייה שלמה של אלפי סדנאות רחפנים, בישראל עדיין חשבו בעיקר במונחים של מערכות יקרות ומורכבות.

אלא שהמלחמה בצפון שינתה את התמונה.

חיזבאללה הפעיל שוב ושוב רחפני נפץ, לעיתים באמצעות סיב אופטי שמקשה מאוד על שיבוש אלקטרוני. רחפנים כאלה הצליחו לפגוע בכוחות צה״ל גם באזורים רגישים יחסית.

בצה״ל הבינו שאי אפשר עוד להסתמך רק על מערכות יירוט גדולות ויקרות.

כי אם האויב מסוגל לשגר עשרה רחפנים – אפשר להתמודד.

אבל אם הוא משגר מאה?

או אלף?

המשחק משתנה לגמרי.

רחפן נגד רחפן

אחת ההתפתחויות המסקרנות ביותר היא האפשרות להשתמש ברחפנים מתאבדים גם להגנה.

בצה״ל כבר נוסו מערכות שבהן רחפן ישראלי מזהה רחפן אויב, רודף אחריו ומתפוצץ עליו באוויר.

זה נשמע כמעט מדע בדיוני, אבל באוקראינה זו כבר מציאות יומיומית:

קרבות אוויר זעירים בין רחפנים.

בעתיד הקרוב מאוד, שדה הקרב עלול להיראות כמו נחיל עצום של חרקים קטלניים:

רחפנים תוקפים,

רחפנים מיירטים,

מערכות לייזר,

שיבושי תקשורת,

ובינה מלאכותית שמנהלת הכול בזמן אמת.

והעתיד כבר מפחיד אפילו יותר

כיום רוב רחפני ה-FPV עדיין דורשים מפעיל אנושי.

אבל הדור הבא כבר בדרך:

רחפנים אוטונומיים המבוססים על בינה מלאכותית.

המשמעות:

הרחפן יוכל לזהות לבד מטרות,

לעקוב לבד אחרי רכב,

לבחור יעד,

ואפילו לתאם פעולה עם רחפנים אחרים ב״להקה״.

במערכת הביטחון חוששים במיוחד מתרחיש שבו ארגוני טרור ישגרו בעתיד מאות רחפנים חכמים במקביל לעבר בסיסים, תחנות כוח, מתקנים אסטרטגיים או יישובים.

וזו בדיוק הסיבה שצה״ל מנסה לעבור עכשיו לייצור המוני:

לא עוד “צעצועים מיוחדים” ליחידות עילית,

אלא תחמושת בסיסית כמעט לכל כוח לוחם.

המלחמה משתנה מול העיניים

אם פעם כוח צבאי נמדד בכמות המטוסים או הטנקים –

כיום יותר ויותר מומחים טוענים שהמדד החדש הוא:

כמה רחפנים אתה מסוגל לייצר בחודש.

והתשובה לשאלה הזאת עלולה להכריע מלחמות שלמות.

כי בעולם החדש,

לפעמים רחפן שעולה כמו קטנוע משומש

מסוכן יותר ממטוס קרב נוצץ.

