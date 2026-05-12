טראמפ מגיע לסין מובס, מושפל ומתחנן על חייו הפוליטיים

טראמפ נוחת בבייג׳ין: הפסגה שעשויה להכריע את גורל הכלכלה העולמית, המלחמה באיראן והעתיד של טאיוואן

הנשיא האמריקני טראמפ פותח ביקור מדיני דרמטי ב־סין, בפסגה שתעמיד פנים מול פנים את שני האנשים החזקים בעולם: טראמפ והנשיא הסיני שי..

הביקור, שיימשך יומיים בבייג׳ין, הוא הראשון של נשיא אמריקני בסין זה כמעט תשע שנים – והראשון של טראמפ מאז ביקורו הקודם ב־2017. אלא שהעולם שאליו טראמפ מגיע הפעם שונה לחלוטין: מלחמה באיראן, משבר אנרגיה עולמי, עימותי סחר מחודשים, קרב טכנולוגי סביב בינה מלאכותית ושבבים, ואיום מתמיד סביב טאיוואן.

ביקור שנדחה בגלל המלחמה באיראן

הפסגה תוכננה בכלל לחודש מרץ, אך נדחתה לאחר ההסלמה הצבאית במפרץ והמעורבות האמריקנית לצד ישראל מול איראן. כעת טראמפ מגיע לבייג׳ין כשהפסקת האש מול טהרן מוגדרת על ידו עצמו כ“על מכונת הנשמה”.

בפועל, אחד היעדים המרכזיים של טראמפ הוא לשכנע את סין להפעיל לחץ על איראן. הסיבה פשוטה: סין רוכשת חלק עצום מהנפט האיראני, ובוושינגטון מבינים שללא שיתוף פעולה סיני – קשה מאוד לכופף את טהרן.

אבל האמת הפוכה: טראמפ מגיע דווקא מעמדת חולשה

מאחורי החיוכים הדיפלומטיים מסתתרת מציאות חדשה: בבייג׳ין משוכנעים שהזמן עובד לטובת סין. המלחמה מול איראן שאבה משאבים אמריקניים עצומים, פגעה במעמד ההרתעה של ארה״ב באסיה והגבירה את התחושה באזור שטראמפ עסוק במזרח התיכון במקום בזירה הסינית.

במילים אחרות:

טראמפ מגיע לבייג׳ין כשהוא זקוק לעזרת שי יותר מאשר שי זקוק לו.

טראמפ רוצה עסקאות. שי רוצה סדר עולמי חדש

האמריקנים מדברים על:

הסכמי סחר חדשים

רכישות סיניות של מטוסים ותוצרת חקלאית אמריקנית

הארכת הסכמי מינרלים נדירים

שיתוף פעולה סביב בינה מלאכותית

הסינים חושבים הרבה יותר רחב:

החלשת ההשפעה האמריקנית באסיה

קיבוע מעמדה של סין כמעצמת־על יציבה מול אמריקה כאוטית

ריכוך העמדה האמריקנית סביב טאיוואן

הפחתת מגבלות שבבים וטכנולוגיה

ניצול התלות האמריקנית בסין במינרלים נדירים ובשרשראות אספקה.

טאיוואן: הפצצה שעל השולחן

הנושא הרגיש ביותר בפגישה יהיה ככל הנראה טאיוואן. בבייג׳ין מעריכים שטראמפ – הידוע כעסקאי ופחות כאידיאולוג – עשוי להיות פתוח ל“עסקאות” או לניסוחים עמומים יותר סביב האי. בטאיפיי עוקבים בחרדה אחרי הביקור.

בסין מזהירים את האמריקנים לא “לשחק באש” בנושא טאיוואן, ואילו בארה״ב חוששים שסין תנסה לנצל את חולשתו היחסית של טראמפ לאחר המלחמה באיראן כדי להשיג הישגים אסטרטגיים.

מלחמת הסחר חוזרת – אבל בשקט

למרות ניסיונות ההרגעה, מלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם רחוקה מסיום. מאז חזר טראמפ לבית הלבן הוטלו מחדש מכסים, סנקציות והגבלות טכנולוגיות. סין מצידה הפעילה חוקים נגד סנקציות אמריקניות והגבירה את עצמאותה התעשייתית.

אלא שכעת שני הצדדים מבינים שהעולם עלול שלא לעמוד בעוד התפוצצות כלכלית:

מחירי אנרגיה גבוהים

שרשראות אספקה מתוחות

שוקי מניות עצבניים

חשש ממיתון עולמי

לכן, לפחות כלפי חוץ, שני המנהיגים ינסו לשדר “יציבות”.

המשלחת שטראמפ מביא איתו אומרת הכול

לטראמפ יצטרפו בכירים מהעולם העסקי והטכנולוגי, בהם מקורבים ל־Elon Musk, בכירים מענקיות פיננסים, תעשייה וטכנולוגיה אמריקניות, ואנשי עסקים שמקווים לחזור לשוק הסיני הענק.

זהו מסר ברור:

טראמפ אינו מגיע רק כמדינאי – אלא גם כאיש עסקים שמחפש “דילים”.

סין בטוחה בעצמה יותר מאי פעם

ההבדל הגדול לעומת 2017 הוא הביטחון הסיני. שי ג׳ינפינג כבר אינו מנהיג זהיר שמנסה להימנע מעימות עם וושינגטון. הוא שולט לחלוטין במערכת הפוליטית, העמיק את העצמאות הטכנולוגית של סין ומאמין שהמערב נמצא בירידה.

בבייג׳ין רוצים שהעולם יראה:

סין יציבה

ארה״ב תנודתית

שי שקול

טראמפ אימפולסיבי

והפסגה עצמה תהפוך למופע כוח תודעתי לא פחות ממדיני.

ומה ישראל צריכה לראות בביקור הזה?

מבחינת ישראל, לפסגה יש משמעות עצומה:

סין עשויה להשפיע על איראן יותר מכל מדינה אחרת

כל הסדר עתידי במפרץ ידרוש מעורבות סינית

המשך רכישת הנפט האיראני בידי סין הוא חמצן כלכלי לטהרן

וכל עימות סביב טאיוואן עלול לשנות לחלוטין את סדר העדיפויות האמריקני במזרח התיכון.

בישראל מבינים היטב:

העולם נכנס לעידן שבו בייג׳ין איננה עוד “שחקן כלכלי” בלבד – אלא מרכז כוח עולמי שמולו אפילו טראמפ נאלץ כעת להתיישב בזהירות.

השורה התחתונה

טראמפ מגיע היום לסין כדי להראות שהוא עדיין האיש החזק בעולם.

שי ג׳ינפינג מתכוון להראות לו – ולעולם כולו – שהמאזן כבר השתנה.

מאחורי החיוכים, השטיחים האדומים והצהרות הידידות מסתתר מאבק עצום:

על כסף, אנרגיה, שבבים, טאיוואן, איראן – ובעיקר על השאלה מי ינהיג את המאה ה־21

״עניין מרכזי״