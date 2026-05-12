עשרות עצורים בפשיטת ענק על העולם התחתון בצפון הארץ

מאות שוטרים, לוחמי ימ״מ וכוחות מיוחדים פשטו הלילה על עשרות יעדים בצפון: הסוכן הסמוי “הנוצה” הפיל את ארגוני הפשע הגדולים בישראל

אחד ממבצעי המשטרה הדרמטיים והרגישים ביותר בשנים האחרונות הגיע הלילה (בין שני לשלישי) לשלב הפיצוץ: מאות שוטרים, לוחמי ימ״מ, בלשים, אנשי מג״ב ויחידות מיוחדות פשטו בו־זמנית על עשרות יעדים בצפון הארץ, במסגרת מבצע רחב היקף נגד ארגוני הפשע הגדולים באזור – לאחר יותר משנה של פעילות חשאית של סוכן סמוי המכונה “הנוצה”.

במרכז הפרשה עומד עבריין מוכר מהצפון, שהחליט להפוך לעד מדינה ולסוכן משטרתי סמוי. במשך חודשים ארוכים הוא חדר לעומק עולם הפשע, קנה נשק, רכש סמים, השתתף בפגישות סגורות, תיעד עסקאות – והקליט עשרות עבריינים בכירים המזוהים עם ארגוני הפשיעה של אבו לטיף, בכרי וחרירי.

עם המעבר לשלב הגלוי של המבצע נעצרו לפחות 38 חשודים, בהם דמויות מוכרות מאוד בעולם הפשע בצפון, חלקם נחשבים ליעדי מודיעין מרכזיים של המשטרה בשנים האחרונות.

שנה וחצי בתוך הגיהינום הפלילי

לפי גורמים במשטרה, “הנוצה” הופעל במשך יותר משנה בתנאי סיכון קיצוניים. במהלך התקופה:

רכש כלי נשק

השתתף בעסקאות סמים

תיעד העברות כספים

חדר למעגלים פנימיים של ארגוני פשיעה

ואסף ראיות שהצטברו לכדי תיקי ענק.

במשטרה אומרים כי מדובר באחד הסוכנים המשמעותיים ביותר שהופעלו בשנים האחרונות במגזר הערבי ובזירת הפשיעה בצפון.

ההפעלה שלו חייבה:

זהויות כיסוי

אמצעי הקלטה מתקדמים

ליווי מודיעיני צמוד

והיערכות מבצעית חסרת תקדים כדי שלא ייחשף ויחוסל.

גורמים המעורים בפרשה אמרו כי “אם היה נחשף – הסיכוי שהיה יוצא מזה בחיים היה אפסי”.

ארגוני הפשע שעל הכוונת

המבצע התמקד בשלוש זירות מרכזיות:

ארגון אבו לטיף

משפחות בכרי

וארגון חרירי

שלושת הגופים הללו מעורבים לפי המשטרה:

בסחר בנשק

סחיטה באיומים

גביית דמי חסות

סחר בסמים

הלבנת הון

וחיסולים אלימים בצפון.

במשטרה טוענים כי חלק מהנשק שתועד בעסקאות נועד גם לסכסוכים עקובים מדם בין ארגוני הפשיעה עצמם.

פשיטה מתואמת לפנות בוקר

בשלב המעבר לגלוי, מאות שוטרים פשטו כמעט במקביל על:

בתים

עסקים

מחסנים

מוסכים

ודירות מסתור

בכמה מהמוקדים הופעלו לוחמי ימ״מ מחשש להתנגדות חמושה.

במהלך הפשיטות נתפסו:

נשקים

כסף מזומן

סמים

רכבי יוקרה

ומסמכים שנחשבים בעלי ערך מודיעיני משמעותי.

למה המשטרה רואה במבצע הזה הישג ענק

בכיר במשטרה הגדיר את המבצע כ“רעידת אדמה בעולם הפשע בצפון”.

הסיבה:

חדירה אמיתית לעומק הארגונים.

בניגוד למעצרים המבוססים על מודיעין חיצוני, כאן מדובר בראיות מתוך הלב של הפעילות:

הקלטות

תיעוד עסקאות

מפגשים

ורכישות שבוצעו בזמן אמת.

במערכת אכיפת החוק מאמינים כי התיקים שנבנו יובילו לכתבי אישום כבדים במיוחד.

אבל במשטרה יודעים: זה רחוק מלהיגמר

לצד תחושת ההצלחה, יש גם דריכות עצומה.

הסיבה פשוטה:

ארגוני הפשע בצפון אינם בנויים סביב אדם אחד.

גם לאחר גל המעצרים:

הכסף נשאר

חלק מהנשק לא נתפס

ומעגלי הנקמה בעולם התחתון עלולים להתרחב.

במערכת הביטחון הפנימית נערכים גם לאפשרות של ניסיונות פגיעה במקורבים לסוכן, או בניסיון לאתר מי סייע למשטרה.

“הנוצה” – האיש שמכר את העולם שממנו בא

בצפון כבר מדברים על “הנוצה” כאדם ששינה את מפת הפשיעה באזור.

אבל בעולם התחתון ההגדרה אחרת:

בוגד.

מרגע שנחשפה זהותו כסוכן, חייו הקודמים הסתיימו לחלוטין. במשטרה ייאלצו כעת לבנות עבורו מסלול חיים חדש לחלוטין, תחת מעטפת הגנה כבדה במיוחד.

השורה התחתונה

הפשיטה הלילה הייתה הרבה יותר ממבצע מעצרים.

זו הייתה הצהרת כוונות:

המשטרה החליטה לחדור עמוק יותר אל תוך ארגוני הפשע בצפון – גם במחיר של הפעלת עבריינים מתוך הארגונים עצמם.

השאלה הגדולה היא האם מדובר במכה שתשנה באמת את מאזן הכוחות בעולם התחתון –

או רק בעוד סיבוב במלחמה שאין לה סוף.

