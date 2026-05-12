תביעת המיליונים מעזבונו מייקל ג׳קסון: ״מאחורי מלך הפופ הסתתר פדופיל סדרתי שניצל אותנו ואת הורינו”.

הסיוט חוזר: ילדים שהיו קרובים למייקל ג׳קסון טוענים בתביעה משפטית: “מאחורי מלך הפופ הסתתר פדופיל סדרתי שניצל אותנו ואת הורינו”.

יותר מ־16 שנים אחרי מותו של מייקל ג׳קסון, האיש שנחשב במשך עשרות שנים לכוכב הפופ הגדול בעולם, נדמה שהצללים סביבו רק הולכים ומתעצמים. ריאיון חדש ומטלטל ששודר בתוכנית התחקירים האוסטרלית “60 דקות” מחזיר לקדמת הבמה את אחת הפרשות האפלות, הנפיצות והמטרידות ביותר בתולדות התרבות הפופולרית.

במרכז הסערה עומדים ארבעה אחים ממשפחת קאסיו — אדי, אלדו, דומיניק ומארי־ניקול — משפחה שהייתה במשך שנים חלק מהמעגל הקרוב והאינטימי ביותר של ג׳קסון. בני המשפחה, שכילדים הסתובבו איתו בעולם, לנו לצדו ובילו אינספור פעמים באחוזתו הפרטית “נוורלנד”, טוענים כעת כי מאחורי החיוכים, המתנות, המחוות והקסם האישי הסתתרה לדבריהם מערכת מניפולטיבית ואפלה של ניצול מיני ורגשי.

לטענתם, ג׳קסון השתמש בעושרו האדיר, בכוחו ובמעמדו כדי לקרב אליו ילדים צעירים, להפוך אותם תלויים בו רגשית — ואז לטשטש בהדרגה כל גבול נורמלי בין מבוגר לילד.

“כשכוכב־העל הגדול בעולם רוצה להיות חבר שלך, אתה לא חושב בצורה רגילה”, סיפר אחד האחים. “הוא גרם לכולם לחשוב שהוא יצור טהור, תמים ומושלם. אבל מאחורי זה הסתתר משהו אחר לגמרי”.

הילד מגארי שהפך למלך העולם

כדי להבין את עוצמת הקריסה של הדימוי הציבורי צריך לזכור מי היה מייקל ג׳קסון.

הוא נולד ב־1958 בעיר התעשייה גארי שבאינדיאנה, ילד פלא במשפחה קשוחה במיוחד שנוהלה ביד ברזל על ידי אביו. כבר בילדותו הפך לכוכב במסגרת להקת “ג׳קסון 5”, ובהמשך בנה קריירת סולו ששינתה לנצח את עולם המוזיקה, הקליפים, הריקוד והתרבות הפופולרית כולה.

אלבומים כמו “מותחן”, “באד” ו”דיינג׳רוס” מכרו מאות מיליוני עותקים. הקליפים שלו שברו מוסכמות. תנועת ה”מונ־ווק”, הכפפה הלבנה, הקול הייחודי והאסתטיקה שיצר הפכו לאייקונים בינלאומיים.

אבל במקביל לתהילה צמח גם משהו אחר:

בדידות קיצונית, אובססיה לילדות אבודה והתנהגות שהלכה ונעשתה חריגה יותר ויותר.

“נוורלנד” — גן עדן לילדים או זירת מניפולציה?

בלב הסיפור עמדה במשך שנים אחוזת “נוורלנד” — אחוזת הענק הפרטית שבנה ג׳קסון בקליפורניה.

כלפי חוץ היא נראתה כמו פארק חלומות:

* מתקני שעשועים

* רכבת פרטית

* גן חיות קטן

* בתי קולנוע

* ומתחמי משחקים אינסופיים.

ילדים מכל העולם חלמו להגיע לשם.

אבל במשך השנים הפכה האחוזה עצמה לסמל אפל במיוחד, משום שעל פי עדויות רבות זה היה המקום שבו ג׳קסון בנה את מערכות היחסים החריגות ביותר עם ילדים צעירים.

משפחת קאסיו מספרת כי בתחילה הרגישה כאילו זכתה בלוטו של החיים. טיסות פרטיות, מתנות, אירוח מפואר, גישה לעולם זוהר ודמות שהייתה עבור מיליונים כמעט אל אנושית.

“ההורים שלנו הרגישו מיוחדים כי מייקל ג׳קסון רצה להיות חבר שלהם”, סיפר אחד האחים. “ואנחנו, בתור ילדים, פשוט הערצנו אותו”.

אלא שלדבריהם, בדיוק כאן התחיל מנגנון הניצול.

“הוא בנה אמון — ואז שבר גבולות”

לפי האחים, ג׳קסון ידע בדיוק כיצד לפעול:

קודם להפוך לחבר הכי טוב של הילד.

אחר כך ליצור סודיות.

ואז לבנות מערכת יחסים שבה הגבולות הרגילים הולכים ונמחקים.

הם מתארים אדם שידע לגרום לילדים להרגיש נבחרים, אהובים ומיוחדים — ובו בזמן להרחיק אותם בהדרגה מהביקורת הטבעית של העולם החיצון.

“הוא רימה את כל העולם לחשוב שהוא אדם מושלם וחף מפשע”, אמר אחד מהם. “אבל מאחורי הדמות הזאת הסתתרה מפלצת”.

העולם לא רצה לראות

וזו אולי אחת הנקודות המצמררות ביותר בכל הפרשה:

במשך שנים העולם כמעט סירב להאמין.

למרות:

* לינות משותפות עם ילדים

* עדויות חוזרות

* הסדרים כספיים

* התנהגות מוזרה

* ותלונות מצטברות,

מיליוני אנשים המשיכו להגן עליו.

חלקם פשוט לא היו מסוגלים נפשית להתמודד עם האפשרות שאדם שיצר מוזיקה כה יפה היה מסוגל לבצע מעשים כה קשים.

הפרשות הקודמות

כבר בתחילת שנות ה־90 החלו להופיע ההאשמות הראשונות נגד ג׳קסון.

ב־1993 הואשם בהתעללות מינית בנער צעיר. הפרשה הסתיימה בהסדר כספי עצום מחוץ לבית המשפט, אך ללא הרשעה פלילית.

ב־2005 כבר עמד למשפט פלילי מתוקשר בארצות הברית בעקבות האשמות נוספות. המשפט הפך לאירוע תקשורתי עולמי. ג׳קסון זוכה לבסוף מכל הסעיפים מחוסר ראיות מספיקות.

אבל הזיכוי המשפטי מעולם לא הצליח למחוק את החשד הציבורי.

הסרט ששינה את דעת הקהל

אחרי מותו של ג׳קסון ב־2009 ממנת יתר של תרופות, נדמה היה לרגע שהוויכוח מתחיל לדעוך.

אבל אז הגיע הסרט התיעודי “לעזוב את נוורלנד”, שבו שני גברים טענו כי ג׳קסון פגע בהם מינית בילדותם לאורך שנים.

הסרט חולל סערה עולמית:

* תחנות רדיו הפסיקו להשמיע את שיריו

* מוזיאונים הסירו תערוכות

* ומיליוני מעריצים נכנסו למשבר רגשי אמיתי.

העולם שוב התחלק לשניים:

מי שהאמינו לקורבנות — ומי שסירבו להשלים עם נפילת האייקון.

הכסף, הכוח — וההורים

אחד ההיבטים הקשים ביותר בפרשה הוא שאלת תפקידם של ההורים.

מבקריו של ג׳קסון טוענים במשך שנים כי חלק מההורים איבדו לחלוטין את שיקול הדעת מול אדם כה עשיר, כריזמטי ומפורסם.

הטיסות, המתנות, האירוח, החיים בתוך בועת זוהר בלתי נתפסת — כל אלה יצרו מצב שבו, לטענת רבים, הורים מסוימים פשוט אפשרו לילדיהם להישאב לעולם לא נורמלי.

יש אף מי שטוענים כי חלק מהמשפחות נהנו כלכלית ומעמדית מהקרבה אליו — ולכן לא רצו לראות את סימני האזהרה.

מנגד, מעריציו של ג׳קסון טוענים עד היום כי מדובר במסע רדיפה וכי חלק מהמשפחות הפכו את ההאשמות לתעשייה כספית.

האמן הגדול — והחשד שלא מת

וזה מה שהופך את סיפורו של מייקל ג׳קסון לאחד הסיפורים הטראגיים והמטרידים ביותר בתולדות התרבות המודרנית.

מצד אחד:

גאון מוזיקלי נדיר ששינה לנצח את הפופ העולמי.

ומן הצד השני:

חשדות בלתי פוסקים על כך שניצל ילדים שהעריצו אותו — ושמבוגרים סביבם לא עצרו זאת בזמן.

העולם עדיין לא מצליח להחליט:

האם היה קורבן של רדיפה בלתי נגמרת?

או אדם מסוכן שהצליח במשך שנים להסתתר מאחורי תהילה בלתי נתפסת?

אבל ככל שעובר הזמן, נדמה שהעדויות רק נערמות — והמיתוס של “מלך הפופ” ממשיך להיסדק עוד ועוד.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!