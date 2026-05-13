נעמת לנו, נועם! הופעה מדהימה על הבמה העלתה את ישראל לגמר האירוויזיון למרות המחאות הפוליטיות

הופעה לא פחות ממדהימה לנועם בתן בחצי גמר האירוויזיון. התשואות היו נפלאות והאווירה – מהממת. כל הכבוד לנועם. הנעמת לנו!

ישראל העפילה לגמר האירוויזיון שיתקיים בשבת. לאחר ההופעה הנהדרת הושמעו מעט קריאות מחאה נגד ״רצח עם שמבצעת ממשלת נתניהו בפלסטינים״. כמה מפגינים הורחקו מהאולם.

לאחר חצי הגמר אמר הזמר הנפלא נועם בתן: "אני מרגיש מדהים. איזה ביצוע היה. אמא'לה, איך נהניתי! היה רגע לקראת הסוף, כששרתי את 'יש מי שישמע', שפשוט שרתי לישראל. זה מרגש ברמות. נהניתי מכל שנייה. עם הרקדניות המטורפות האלה. תודה לכם על הכל. וואו. Lets Go".

"לא נתתי לבוז להפריע לי, התמקדתי בדגלי ישראל".

יואב צפיר, במאי ההופעה הישראלית וראש המשלחת לתחרות אמר: "עכשיו הולכים על הניצחון באירוויזיון. מגיע לנועם את המקום הכי גבוה שיש".

הסטייל השחור־מבריק, מעיל העור, התאורה הזהובה והצילום הצמוד לפנים נועדו לשדר:

* דרמה,

* גבריות רגישה,

* כריזמה,

* ופגיעוּת בו־זמנית.

והאמת?

זה עבד הרבה יותר טוב ממה שחששו בישראל לפני התחרות.

מה רואים בהופעה עצמה?

1. צילום מאוד “אירוויזיוני”

הבימוי הלך חזק על:

* קלוז־אפים לעיניים,

* תנועות מצלמה איטיות,

* עשן ותאורה חמימה,

* ותחושת אינטימיות למרות אולם ענק.

המטרה הייתה לגרום לצופה בבית להרגיש שנועם שר אליו אישית.

2. ניסיון ליצור “רגע ישראלי”

הרגע שבו הוא שר:

״יש מי שישמע״

היה מתוכנן כשיא רגשי ברור.

לפי הדיווחים מאולם התקשורת, זה היה גם הרגע שבו אפילו חלק מהעיתונאים הזרים שנכנסו סקפטיים — התחילו להבין למה ישראל מאמינה בשיר הזה.

3. הרקדניות והבמה

הרקדניות בלבן יצרו ניגוד חד ללוק השחור של נועם:

הוא — הדמות המרכזית, הכמעט בודדה.

הן — מעין “רוחות”, “מלאכיות” או הד פנימי רגשי סביבו.

זה טריק בימתי מאוד מודרני באירוויזיון:

ליצור תחושת חלום ולא רק “מופע שירה”.

ומה חשבו באירופה?

לפי הסיקורים הראשונים:

* היו שבחים גדולים לקול שלו,

* להופעה היציבה,

* ולכך שלא נשבר למרות המחאות.

גם מי שהתנגד פוליטית להשתתפות ישראל הודה שההופעה עצמה הייתה מקצועית מאוד.

כמה מבקרים אפילו ציינו שהוא נראה “יותר כוכב בינלאומי מאשר רק נציג ישראלי”.

ומה פחות עבד?

היו גם ביקורות:

* שלא היה רגע ויזואלי מטורף באמת,

* ושאולי השיר פחות “נדבק” לעומת פינלנד או יוון.

אבל כמעט כולם מסכימים על דבר אחד:

נועם עצמו החזיק את הבמה מצוין.

והדבר הכי חשוב בתמונות האלה רואים משהו שאי אפשר לזייף:

הוא באמת בתוך הרגע.

לא נראה ציני.

לא מתאמץ להיות “מגניב”.

לא משחק דמות.

וזה כנראה מה שעבר דרך המסך.

ולפי ההימורים המעודכנים אחרי חצי הגמר, ישראל התחזקה משמעותית בטבלאות הסיכויים. פינלנד ויוון עדיין נחשבות לפייבוריטיות הגדולות, אבל ההופעה הישראלית הכניסה את נועם בתן חזק מאוד לתמונת הצמרת.

והמסר הגדול של הלילה

מעבר לפוליטיקה,

למחאות,

לקריאות,

ולכאוס שסביב האירוויזיון השנה —

הלילה הזה הזכיר שוב למה התחרות הזאת עדיין מרתקת מיליונים.

כי בסוף,

אדם אחד עולה לבמה,

שלוש דקות של שיר,

ואירופה כולה מתווכחת, מתרגשת, צועקת ומקשיבה בו־זמנית.

והלילה,

נועם בתן הצליח לגרום לכך שכולם ידברו על ישראל —

אבל בעיקר על ההופעה שלו.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

