אזהרה חמורה: אזרחי ישראל ישלמו את מחיר מחדלי נתניהו הרבה שנים אחרי שהוא ייעלם מהפוליטיקה

את המספרים אי אפשר לבלף: הכלכלה הישראלית על כרעי תרנגולת בגלל מריחה מטורפת וחסרת מעצורים של מלחמת נתניהו הבלתי נגמרת על שרידותו האישית.

הכל אצלו פוליטי ואתם – הציבור – עוד תשלמו על זה בריבית דריבית הרבה הרבה שהוא כבר ייעלם (בע״ה״ש במהרה בימינו).

ראו הוזהרתם.

התקשורת הכלכלית בישראל מזהירה מהבועה המנופחת ומצטטת את מיטב המומחים וממלאי התפקידים במערכות הכלכליות בישראל. אבל הביביזם ממשיך לחגוג כי ביבי מאמין – כנראה בצדק – ש״עוילם גוילם״ כמאמר הגמרא.

זו הכותרת מהיום של כלכליסט. ושלא תגידו שלא ידעתם.

״עניין מרכזי״

