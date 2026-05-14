יום חמישי, 14 במאי 2026
אנבידיה שוברת שיא נוסף – ובעלי המניות חוגגים בענק

רמי יצהר 14 במאי 2026

אנבידיה שוברת שוב את כל שיאי וול סטריט ומוכיחה שהבהלה לזהב של עידן הבינה המלאכותית עדיין רק בתחילתה. ענקית השבבים של ג׳נסן הואנג חצתה באחרונה גם את רף ה־5.2 טריליון דולר, ובחלק מימי המסחר אף נגעה בשווי דמיוני של יותר מ־5.5 טריליון דולר – שווי שאין לו כמעט תקדים בהיסטוריה של השווקים הפיננסיים.  

המספרים מאחורי הטירוף כמעט בלתי נתפסים: אנבידיה סיימה את שנת הכספים 2026 עם הכנסות של 215.9 מיליארד דולר, זינוק אדיר של 65% לעומת השנה הקודמת, כאשר ברבעון האחרון בלבד הכניסה 68.1 מיליארד דולר – עלייה שנתית של 73%.  

אבל הסיפור האמיתי הוא השליטה הכמעט מוחלטת של החברה בעולם ה־AI. אנבידיה מחזיקה בכ־90% משוק מעבדי הבינה המלאכותית למרכזי נתונים, ויש הערכות המדברות אפילו על יותר מ־92% בחלק מהקטגוריות. המשמעות פשוטה: כמעט כל מודל בינה מלאכותית גדול בעולם – מצ׳אטבוטים ועד מערכות צבאיות, פיננסיות ורפואיות – רץ על שבבים שלה.  

המשקיעים מסתכלים על אנבידיה לא כחברת שבבים רגילה אלא כתשתית של האנושות הדיגיטלית החדשה. אם פעם נפט היה המשאב החשוב בעולם, הרי שכיום כוח מחשוב לבינה מלאכותית הוא הנפט החדש – ואנבידיה מחזיקה במשאבות.

המניה עצמה טיפסה באפריל ובמאי 2026 לשיאים חדשים סביב 216–223 דולר למניה, תוך הוספת מאות מיליארדי דולרים לשווי החברה בתוך ימים ספורים בלבד. בשלב מסוים נוספו לה כמעט 600 מיליארד דולר בארבעה ימי מסחר – יותר משוויין הכולל של רוב החברות בעולם.  

גם המתחרות הגדולות – אינטל, AMD, קוואלקום ואפילו ענקיות הענן – מתקשות כרגע לסגור את הפער. אנבידיה נהנית משילוב נדיר של חומרה, תוכנה, אקו־סיסטם, קשרים עמוקים עם ענקיות הטכנולוגיה, ומותג שהפך כמעט לשם נרדף למהפכת ה־AI עצמה.

ועדיין, מאחורי האופוריה מסתתר גם סיכון לא קטן. התלות של העולם באנבידיה הפכה כה עצומה, עד שכל האטה בביקוש ל־AI, מגבלות יצוא מול סין, משבר אנרגיה עולמי או פריצת דרך טכנולוגית מצד מתחרה – עלולים לטלטל את כל וול סטריט. כבר עכשיו אנליסטים מזהירים שהצווארון הבא של עולם הבינה המלאכותית אינו השבבים אלא החשמל, הקירור והיכולת להקים מרכזי נתונים בקצב שהעולם דורש.  

בינתיים, בשוק ההון האמריקני, נראה שאיש לא באמת רוצה לעצור את החגיגה. אנבידיה אינה רק מניה – היא הפכה לסמל התקופה. סמל לעולם שבו בינה מלאכותית כבר אינה עוד טרנד טכנולוגי, אלא מנוע הכוח המרכזי של הכלכלה הגלובלית.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

