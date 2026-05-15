סקרי סופ״ש: רוב מוחלט של הציבור שולח את ביבי הביתה הרחק מהפוליטיקה

רוב מוחלט של הישראלים היהודים לא רוצים לראות יותר את נתניהו בפוליטיקה הישראלית.

אבל זה כנראה לא יעזור להם כי הוא מתכנן לחנות לכם בראש לנצח. בבחירות כבר יהיו לו הקומבינות שיאפשרו למדינה להמשיך להתפורר ולהתרסק העיקר שהוא ושרה יוכלו להמשיך בשלהם.

מסקר סוף השבוע שנערך בהזמנת מעריב עולה כי רוב הישראלים (55%) מעדיפים שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות ויפרוש מהחיים הפוליטיים.

38% רוצים שיתמודד בראשות הליכוד, ו־7% אינם יודעים.

חלוקת המנדטים:

בנט לפיד 26

ליכוד 25

אייזנקוט 16

דמוקרטים 10

ליברמן 9

ש״ס 9

בן גביר 8

חרדים 7

סקר מעריב: 61 לאופוזיציה, 49 קואליציה. ביחד – 26, ליכוד – 25, ישר – 16

דמוקרטים – 10, ישראל ביתנו – 9, שס – 9, עוצמה יהודית – 8, יהדות התורה – 7, תע״ל 5, רע"מ 5.

