שבת, 16 במאי 2026
סקרי סופ״ש: רוב מוחלט של הציבור שולח את ביבי הביתה הרחק מהפוליטיקה

רמי יצהר 16 במאי 2026

רוב מוחלט של הישראלים היהודים לא רוצים לראות יותר את נתניהו בפוליטיקה הישראלית.

אבל זה כנראה לא יעזור להם כי הוא מתכנן לחנות לכם בראש לנצח. בבחירות כבר יהיו לו הקומבינות שיאפשרו למדינה להמשיך להתפורר ולהתרסק העיקר שהוא ושרה יוכלו להמשיך בשלהם.

מסקר סוף השבוע שנערך בהזמנת מעריב עולה כי רוב הישראלים (55%) מעדיפים שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות ויפרוש מהחיים הפוליטיים.
38% רוצים שיתמודד בראשות הליכוד, ו־7% אינם יודעים.

חלוקת המנדטים:
בנט לפיד 26
ליכוד 25
אייזנקוט 16
דמוקרטים 10
ליברמן 9
ש״ס 9
בן גביר 8
חרדים 7

סקר מעריב: 61 לאופוזיציה, 49 קואליציה. ביחד – 26, ליכוד – 25, ישר – 16
דמוקרטים – 10, ישראל ביתנו – 9, שס – 9, עוצמה יהודית – 8, יהדות התורה – 7, תע״ל 5, רע"מ 5.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

