הרמטכ״ל זמיר; כמו שהגענו לחדאד נחסל את כל מרצחי אוקטובר

*הרמטכ״ל בהערכת מצב מטכ״לית לאחר חיסול עז אלדין חדאד:*

״זו הצלחה מבצעית משמעותית של צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, אמ״ן, חיל האוויר והשב״כ. זו סגירת מעגל חשובה. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים, עז אלדין חדאד – מהאחראים הראשיים לטבח ה-7.10 וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם.

היום הצלחנו לחסל אותו. צה״ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו, לתקוף ולבוא חשבון עם כל מי שהיה חלק מטבח השבעה באוקטובר. לא נרפה עד שנגיע לכולם – זוהי חובתנו לכל השבים ולכל אזרחי מדינת ישראל״.

בסיכום הערכת המצב הרמטכ״ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב באופן מיידי לכל ניסיון לפגוע בכוחותינו או בשטח מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״