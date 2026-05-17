יום ראשון, 17 במאי 2026
הרמטכ״ל זמיר; כמו שהגענו לחדאד נחסל את כל מרצחי אוקטובר

רמי יצהר 17 במאי 2026

*הרמטכ״ל בהערכת מצב מטכ״לית לאחר חיסול עז אלדין חדאד:*

״זו הצלחה מבצעית משמעותית של צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, אמ״ן, חיל האוויר והשב״כ. זו סגירת מעגל חשובה. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים, עז אלדין חדאד – מהאחראים הראשיים לטבח ה-7.10 וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם.

היום הצלחנו לחסל אותו. צה״ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו, לתקוף ולבוא חשבון עם כל מי שהיה חלק מטבח השבעה באוקטובר. לא נרפה עד שנגיע לכולם – זוהי חובתנו לכל השבים ולכל אזרחי מדינת ישראל״.

בסיכום הערכת המצב הרמטכ״ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב באופן מיידי לכל ניסיון לפגוע בכוחותינו או בשטח מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

