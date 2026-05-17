תחושה של ניצחון אחרי שנועם בתן הגיע למקום השני באירוויזיון

בולגריה, שזכתה באירוויזיון הודיעה שאין לה היכולת לארח את התחרות בשנה הבאה. בנסיבות רגילות האירוח היה עובר לישראל שדורגה שנייה בתחרות. אבל עם נתניהו המבקש להנציח מלחמה מתמשכת כדי לשמר את שלטונו – ספק גדול אם זה יקרה.

נועם בתן נתן הצגה בלתי נשכחת. הופעתו בגמר היתה הטובה אי פעם וניכר שהשקיע בביצוע את הנשמה כולה. בסיום דורגה ישראל במקום השני כשהמסורת נמשכת וישראל מגיעה לחמישייה הגבוהה זו השנה הרביעית ברציפות.

בסך הכל צבר השיר הישראלי מישל שהושר בצרפתית, באנגלית ובעברית 343 נקודות, 123 מהן מהשופטים והיתר מהקהל. בתחרות זכה השנה השיר הבולגרי שדורג ראשון בחצי הגמר השני. השיר קיבל 12 נקודות מחבר השופטים הישראלי שכמובן לא יכול היה להצביע עבור ישראל.

הזמרת הבולגריה דארה זכתה במקום הראשון גם בקרב חבר השופטים וגם בהצבעת הקהל. השיר שלה באנגראנגה הוא קליט ורקיד להפליא.

נחזור לנקודות של ישראל: בניקוד של צוות השופטים פולין היתה היחידה שהעניקה למישל 12 נקודות.

אוקראינה ומולדובה העניקו לישראל 10 נקודות,

אלבניה, ליטא ואוסטריה מולדובה העניקו לישראל 8 נקודות

בולגריה, ארמניה ודנמרק 7 נקודות,

רומניה וגיאורגיה 6 נקודות,

קרואטיה 5 נקודות,

נקודות העניקו לישראל גם צרפת, סן מרינו, מלטה, סרביה, שווייץ, צ׳כיה, בלגיה ונורבגיה.

נשיא המדינה התקשר לברך את נועם בתן ואמר לו: ״נתת כבוד לעם ישראל. יש לך קור רוח מטורף על הבמה״.

