משתתפי משט המחאה לעזה נעצרו במים הבינלאומיים וחלקם נכלאו בכלא צף

משט סומוד שיצא מטורקיה לכיוון חופי עזה במחאה על המדיניות הישראלית ברצועה נעצר באזור קפריסין. חיל הים השתלט על חלק מכלי השייט, פעילי מחאה נעצרו והועברו לכלא צף הם צפויים להיות מובלים לבסיס נמל אשדוד, שם ייחקרו ומן הסתם ישוחררו.

משרד החוץ פרסם הודעה לפני ההשתלטות על הספינות שבה נאמר: "ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה לשנות כיוון ולחזור לאחור באופן מיידי".

עוד טוענת ישראל כי "הפעם, שתי קבוצות טורקיות אלימות – 'מאווי מרמרה' ו-IHH, כשהאחרונה מוגדרת ארגון טרור – הן חלק מהפרובוקציה. מטרת הפרובוקציה היא לשרת את חמאס, להסיט את תשומת הלב מסירובו להתפרק מנשקו ולחסום את התקדמות תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה".

זהו משט המחאה השני שישראל עוצרת בכוח צבאי במים בינלאומיים, דבר הסותר את החוק הבינלאומי. המפגינים יודעים שלא יגיעו לייעדם ומטרתם להעביר בשידור חי כל העת את ההשתלטות הישראלית.

ממשיכים לעקוב ולדווח.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.