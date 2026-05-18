יום שני, 18 במאי 2026
משתתפי משט המחאה לעזה נעצרו במים הבינלאומיים וחלקם נכלאו בכלא צף

רמי יצהר 18 במאי 2026

משט סומוד שיצא מטורקיה לכיוון חופי עזה במחאה על המדיניות הישראלית ברצועה נעצר באזור קפריסין. חיל הים השתלט על חלק מכלי השייט, פעילי מחאה נעצרו והועברו לכלא צף  הם צפויים להיות מובלים לבסיס נמל אשדוד, שם ייחקרו ומן הסתם ישוחררו.

משרד החוץ פרסם הודעה לפני ההשתלטות על הספינות שבה נאמר: "ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה לשנות כיוון ולחזור לאחור באופן מיידי".

עוד טוענת ישראל כי "הפעם, שתי קבוצות טורקיות אלימות – 'מאווי מרמרה' ו-IHH, כשהאחרונה מוגדרת ארגון טרור – הן חלק מהפרובוקציה. מטרת הפרובוקציה היא לשרת את חמאס, להסיט את תשומת הלב מסירובו להתפרק מנשקו ולחסום את התקדמות תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה".

זהו משט המחאה השני שישראל עוצרת בכוח צבאי במים בינלאומיים, דבר הסותר את החוק הבינלאומי. המפגינים יודעים שלא יגיעו לייעדם ומטרתם להעביר בשידור חי כל העת את ההשתלטות הישראלית.

ממשיכים לעקוב ולדווח.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

