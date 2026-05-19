יום רביעי, 20 במאי 2026
באר שבע אלופה בפעם השישית בתולדותיה

רמי יצהר 19 במאי 2026

הפועל באר שבע אלופה עם ניצחון 2:4 בטרנר בבירת הנגב על מכבי תל אביב. הקהל הבאר שבעי בטירוף. זו הפעם השישית בהיסטוריה שהאדומים מבאר שבע זוכים באליפות.

זה קורה מחזור אחד לסיום זאת לאחר שביתר ירושלים סיימה ב-0:0 בלבד במושבה מול הפועל פתח תקווה. היתה עונה טובה למרות המלחמה. בית״ר פישלה מול שתי קבוצות שאיבדו עניין בליגה ולא הצליחו לנצח ברגע המכריע את הקבוצה הכי חלשה בפלייאוף העליון.

במשחק השלישי בפלייאוף העליון הביסה מכבי חיפה 1:4 את הפועל תל אביב.

עכשיו נשאר גמר הגביע.

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל: ״ברכות להפועל באר שבע על זכייה מרשימה בתואר אליפות שישי. מלוא המחמאות לבעלים אלונה ברקת, למאמן רן קוז׳וך, לשחקנים, לאנשי ונשות המועדון וכמובן לעשרות אלפי האוהדות והאוהדים שדוחפים את הקבוצה למצוינות מקצועית וחברתית. בתום מאבק ספורטיבי נפלא, מלוא המחמאות גם לסגנית בית״ר ירושלים על עונת כדורגל מותחת ואיכותית״.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

