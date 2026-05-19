באר שבע אלופה בפעם השישית בתולדותיה

הפועל באר שבע אלופה עם ניצחון 2:4 בטרנר בבירת הנגב על מכבי תל אביב. הקהל הבאר שבעי בטירוף. זו הפעם השישית בהיסטוריה שהאדומים מבאר שבע זוכים באליפות.

זה קורה מחזור אחד לסיום זאת לאחר שביתר ירושלים סיימה ב-0:0 בלבד במושבה מול הפועל פתח תקווה. היתה עונה טובה למרות המלחמה. בית״ר פישלה מול שתי קבוצות שאיבדו עניין בליגה ולא הצליחו לנצח ברגע המכריע את הקבוצה הכי חלשה בפלייאוף העליון.

במשחק השלישי בפלייאוף העליון הביסה מכבי חיפה 1:4 את הפועל תל אביב.

עכשיו נשאר גמר הגביע.

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל: ״ברכות להפועל באר שבע על זכייה מרשימה בתואר אליפות שישי. מלוא המחמאות לבעלים אלונה ברקת, למאמן רן קוז׳וך, לשחקנים, לאנשי ונשות המועדון וכמובן לעשרות אלפי האוהדות והאוהדים שדוחפים את הקבוצה למצוינות מקצועית וחברתית. בתום מאבק ספורטיבי נפלא, מלוא המחמאות גם לסגנית בית״ר ירושלים על עונת כדורגל מותחת ואיכותית״.

