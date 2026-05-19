תמיר בלאט הדהים בהודעת נטישה אפשרית של מכבי תל אביב

הרכז תמיר בלאט הפתיע כשהודיע כי בכוונתו לממש את סעיף השיחרור מהקבוצה בתום השנה כתמורת פיצוי כספי כמוסכם בחוזהו.

בלאט (27, 1.84) הגיע בקיץ למכבי אחרי שנתיים באלבה ברלין, ואיחד כוחות עם המאמן עודד קטש שכבר הדריך אותו בהצלחה בעבר בנבחרות ישראל ובהפועל ירושלים. גם במכבי תל אביב הוא השתלב במהירות, והפך לרכז השני בקבוצה עם ממוצעים של 7 נקודות ו-4.8 אסיסטים ביורוליג,בליגה נתוניו הם 8.9 ו-6.3 בהתאמה. לא משהו.

במכבי תל אביב יעשו מאמץ גדול להשאיר אותו בתנאים משופרים אלא אם כבר יש לו יעד אחר – ישראלי או אירופי – על הכוונת.

״עניין מרכזי״

