 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שלישי, 19 במאי 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

תמיר בלאט הדהים בהודעת נטישה אפשרית של מכבי תל אביב

רמי יצהר 19 במאי 2026

הרכז תמיר בלאט הפתיע כשהודיע כי בכוונתו לממש את סעיף השיחרור מהקבוצה בתום השנה כתמורת פיצוי כספי כמוסכם בחוזהו.

בלאט (27, 1.84) הגיע בקיץ למכבי אחרי שנתיים באלבה ברלין, ואיחד כוחות עם המאמן עודד קטש שכבר הדריך אותו בהצלחה בעבר בנבחרות ישראל ובהפועל ירושלים. גם במכבי תל אביב הוא השתלב במהירות, והפך לרכז השני בקבוצה עם ממוצעים של 7 נקודות ו-4.8 אסיסטים ביורוליג,בליגה נתוניו הם 8.9 ו-6.3 בהתאמה. לא משהו.

במכבי תל אביב יעשו מאמץ גדול להשאיר אותו בתנאים משופרים אלא אם כבר יש לו יעד אחר – ישראלי או אירופי – על הכוונת.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקכדורסלספורט

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה