הגרוע מכל עוד לפנינו: איראן מצפצפת על טראמפ ומתגרה בו לחדש את המלחמה – המלכודת מוכנה

אחרי שביטל את המתקפה שזמם להתחיל הלילה בהשראת לחץ ישראלי לפי פרסומים אמריקניים, טהרן לא רק שקיבלה זאת באדישות מופגנת אלא שהיא עונה לטראמפ בהתגרות תקדימית: היא הקימה רשות חדשה שתפקידה לגבות דמי מעבר במיצרי הורמוז. בכך משנה איראן את כללי המסחר העולמי באופן חסר תקדים ומדגישה שהיא לא רק ניצחה במלחמה אלא נוקמת בעולם כולו באופן שמותיר את כולם חסרי אונים.

במהלך שמוגדר כבר עכשיו כאחד הצעדים האסטרטגיים המשמעותיים ביותר מאז תחילת המתיחות האחרונה, איראן הכריזה רשמית על הקמת רשות חדשה לניהול מצרי הורמוז – גוף כלכלי־רגולטורי שמטרתו המוצהרת היא פיקוח, ניהול והסדרה של התנועה הימית במעבר הרגיש בעולם. בפועל, המשמעות היא אחת: יצירת מנגנון לגביית דמי מעבר.

וזו כבר לא רטוריקה. זו ארכיטקטורה של כוח.

אצבע בעין של טראמפ

בזמן שטראמפ מזהיר שוב ושוב כי כל ניסיון איראני לפגוע בחופש השיט ייענה ב“תגובה מוחצת”, טהרן בוחרת במסלול אחר לגמרי. היא אינה מאיימת לסגור את המיצר – אלא מכריזה עליו כעל אזור מנוהל תחת סמכותה.

במילים פשוטות:

לא חסימה. גבייה.

לא עימות ישיר. רגולציה.

זהו מהלך שמייצר מציאות חדשה בלי ירייה אחת.

המסר לארצות הברית ברור: אתם מדברים על כוח – אנחנו מגדירים כללים.

מה המשמעות הכלכלית?

מצרי הורמוז הם עורק האנרגיה המרכזי של העולם. חלק משמעותי מהנפט והגז העולמי עובר שם מדי יום. כל שינוי סטטוס – גם אם הוא מוגדר “אדמיניסטרטיבי” – עלול להשפיע מידית על מחירי האנרגיה.

אם אכן תיושם גביית דמי מעבר, אפילו כסמל, השוק יבין שמדובר בשינוי תפיסתי: איראן אינה רק מאיימת על הזרימה – היא מבקשת להפוך אותה למנוף הכנסה.

וזה חידוש מסוכן מבחינת המערב.

כי חסימה צבאית היא אירוע קיצון שמזמין תגובה.

גבייה “רגולטורית” היא מדרון חלקלק שקשה יותר להצדיק בגינו תקיפה.

מהלך משפטי במסווה כלכלי

הרשות החדשה מעניקה לטהרן מעטפת חוקית פנימית. אפשר להציג נהלים, להטיל “בדיקות בטיחות”, לעכב כלי שיט בטענה לאי־עמידה בתקנות, להציב אגרות מעבר.

המשמעות: שליטה זוחלת.

לא מכה אחת גדולה – אלא שורת צעדים קטנים שמעמיקים אחיזה.

תגובות ראשונות בעולם

בוושינגטון עדיין שומרים על טון מאופק יחסית, אך גורמים ביטחוניים מודים כי מדובר בהתפתחות שיש לה השלכות אסטרטגיות. במדינות המפרץ עוקבים בדאגה – בעיקר סעודיה ואיחוד האמירויות, שכלכלתן תלויה בזרימה החופשית דרך המיצר.

בשוקי האנרגיה נרשמה תנודתיות מיידית עם פרסום ההודעה. עצם קיומה של רשות כזו מעלה את רמת אי־הוודאות.

ביטחון עצמי איראני

המהלך משדר דבר אחד: טהרן אינה מרגישה מבודדת או תחת לחץ. להפך. היא פועלת כאילו מאזן ההרתעה נטה לטובתה.

הקמת רשות רשמית אינה צעד של משטר בפאניקה. זהו מהלך של מי שמבקש לבסס שליטה לטווח ארוך.

במקום לצעוק – היא ממסדת.

במקום להתפרץ – היא בונה מנגנון.

ומה עכשיו?

אם איראן תתחיל בפועל לדרוש תשלום, או לעכב ספינות שלא ייענו לנהלים החדשים – המערב יעמוד בפני דילמה:

להגיב צבאית על “אגרה”?

להתעלם ולתת למהלך להתקבע?

או לנסות לבנות קואליציה שתאתגר את הסמכות החדשה?

כך או כך, היום נרשם צעד משמעותי במאבק על השליטה בעורק האנרגיה העולמי.

לא עוד איום תיאורטי.

לא עוד ציוץ לוחמני.

רשות.

והרשות הזו משנה את כללי המשחק.

מה שברור הוא שאיראן מתגרה באמריקה של טראמפ בכל תחום ובכל יום מחדש היא מזמינה את חידוש ההפצצות עליה או ניסיון כיבוש קרקעי של אזור הורמוז ואז היא תגיב בעוצמה שטרם נחוותה קודם. אין רגע דל והגרוע כנראה עוד לפנינו.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!