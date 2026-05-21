יום חמישי, 21 במאי 2026
רחפני הנפץ ממשיכים לפגוע בבטוחות צה״ל בלבנון – גם מח״ט נפצע קשה

מערכת "עניין מרכזי" 21 במאי 2026

גם חיזבאללה מנסה לחסל:

מפקד חטיבה, קצין בדרגת אלוף משנה נפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. קצין אחר נפצע באורח בינוני וחייל נפצע קל.

קודם לכן דווח על 7 חיילים שנפגעו בדרום לבנון מרחפני נפץ.

דובר צה"ל:

מוקדם יותר אתמול (ד׳), לוחמת צה"ל נפצעה באורח קשה, קצין לוחם נפצע באורח בינוני ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני, כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון.

כמו כן, באירוע נפצע קצין לוחם באורח קל ושני לוחמים נוספים באורח קל.

הלוחמת והלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

