תחקיר מיוחד: טראמפ נכנס לסחרור של תפקוד לקוי, הססנות מוזרה מלווה באיומי סרק, פיטורי בכירים, עזיבות פתאומיות ובלבול עולמי

תחקיר מיוחד של ״עניין מרכזי״: משהו רע מאוד קורה בבית הלבן של טראמפ — והעולם כולו מתחיל לדאוג

ארצות הברית נראית בימים האחרונים כמו מעצמה הנמצאת במצב של טלטלה פנימית חריגה דווקא ברגע המסוכן ביותר מבחינה עולמית.

בזמן שהמזרח התיכון בוער, איראן מאיימת, מצרי הורמוז רותחים, סין מאותתת על עליית מדרגה אסטרטגית והעולם כולו דרוך מחשש לעימותים רחבים נוספים — הבית הלבן עצמו מתחיל לשדר כאוס, חוסר יציבות ועצבנות גוברת.

גל הפיטורים, ההדחות, ההתפטרויות והעזיבות בצמרת הממשל האמריקני כבר אינו נראה כמו סדרת אירועים מקריים.

יותר ויותר פרשנים בארצות הברית מתחילים לתאר את המצב כמערבולת פנימית ההולכת ומחמירה סביב הנשיא דונאלד טראמפ.

הטריגר האחרון היה הודעת ההתפטרות של ראשת המודיעין הלאומי של ארצות הברית, טולסי גבארד — אחד התפקידים הרגישים ביותר במערכת הביטחון האמריקנית.

רשמית, גבארד הודיעה כי היא פורשת כדי לטפל בבעלה החולה בסרטן נדיר. אבל כמעט מיד החלו להופיע בתקשורת האמריקנית דיווחים אחרים לחלוטין: בבית הלבן איבדו בה אמון, טראמפ התאכזב ממנה, והיא נתפסה כרכה ומתונה מדי מול איראן בזמן שהנשיא מקשיח את הקו.

רויטרס, אקסיוס, הגרדיאן וכלי תקשורת נוספים תיארו מערכת יחסים שהידרדרה במשך חודשים.

אלא שגבארד היא רק עוד חוליה בשרשרת.

עוד קודם לכן פוטר יו״ר המטות המשולבים, הגנרל סי־קיו בראון — הקצין הבכיר ביותר בצבא ארצות הברית. אחריו נדחקו החוצה אדמירלים וגנרלים נוספים. היועץ לביטחון לאומי מייק וולץ הוזז מתפקידו בתוך זמן קצר. בפנטגון ובמועצה לביטחון לאומי נרשמו חילופי גברי מהירים ולעיתים כאוטיים.

וככל שמצטברים המקרים, כך מתחזקת בוושינגטון התחושה שמשהו עמוק יותר קורה.

הבעיה מבחינת אמריקה אינה רק עצם ההתפטרויות.

הבעיה היא הקצב.

העיתוי.

והאווירה.

במערכת האמריקנית מתחילים להבין שהקרבה לטראמפ עלולה להפוך במהירות ממקפצה לקריירה — למלכודת.

אנשים שפעם נלחמו להיכנס לחדר הסגלגל מחפשים עכשיו דרך מילוט מכובדת לפני שיהפכו לשעיר לעזאזל הבא.

התחושה היא שבבית הלבן איש כבר אינו בטוח במעמדו אפילו לשבוע.

לפי מבקרים בארצות הברית, טראמפ הולך ומצמצם את מעגל מקבלי ההחלטות סביבו ומעדיף יותר ויותר אנשים הנאמנים לו אישית לחלוטין.

תומכיו טוענים מנגד כי מדובר בניקוי הכרחי של “הדיפ סטייט” — אותה בירוקרטיה ביטחונית, מודיעינית ומשפטית שלטענתם ניסתה לחבל בו כבר בקדנציה הראשונה.

מבחינת מחנה MAGA, טראמפ אינו מפרק את המערכת אלא מציל אותה.

הם טוענים שהגנרלים הישנים, אנשי המודיעין הוותיקים והפקידים הבכירים איבדו מזמן קשר למציאות, הפכו פוליטיים מדי, ונכשלו שוב ושוב בעיראק, באפגניסטן, מול סין ובגבול הדרומי.

אבל המתנגדים רואים תמונה שונה לחלוטין.

לטענתם, טראמפ בונה סביבו יותר ויותר מעגל של יסמנים, נאמנים ודמויות חסרות עצמאות מחשבתית, בזמן שאנשי מקצוע מנוסים נדחקים החוצה בזה אחר זה.

וכאן מתחיל החשש האמיתי.

כי כל זה מתרחש בזמן מלחמה.

אמריקה מעורבת עמוק בעימות מול איראן. המזרח התיכון נמצא על סף התלקחות רחבה. סין מגבירה לחץ בזירה האסייתית. רוסיה ממשיכה לבחון את גבולות המערב.

ודווקא עכשיו, הבית הלבן נראה לעיתים כמערכת המצויה בסחרור.

גם ביקורו האחרון של טראמפ בבייג׳ינג תרם לתחושת חוסר היציבות הזאת.

טראמפ הגיע לסין כדי לשדר עוצמה אמריקנית, אך חלקים גדולים מהתקשורת האמריקנית תיארו דווקא מופע שבו שי ג׳ינפינג נראה רגוע, בטוח וסבלני — בעוד המשלחת האמריקנית נראתה לחוצה, חשדנית ומתוחה.

התמונות שבהן אנשי טראמפ השליכו לפחים מתנות וחפצים שקיבלו בסין מחשש לריגול הפכו לסמל תקשורתי עוצמתי: מעצמה שחושדת בכל דבר.

בוושינגטון יש גם מי שטוענים כי ההתקרבות הדרמטית של טראמפ לראש הממשלה הישראלי והכניסה האגרסיבית לעימות מול איראן דחפו את הנשיא למסלול הסלמה שקשה מאוד לצאת ממנו בלי להצטייר כמי שנכנע.

לפי הגישה הזאת, טראמפ נכנס בהדרגה למצב של קבלת החלטות תחת לחץ מתמשך, זעם גובר וחוסר סבלנות — תהליך שמוביל לעוד זיגזגים, עוד פיטורים ועוד טלטלות.

וכאן נמצא לב הסיפור.

הבעיה של אמריקה כרגע אינה רק היריבים מבחוץ.

הבעיה היא התחושה הגוברת של חוסר יציבות מבפנים.

כאשר ראשת המודיעין הלאומי מתפטרת, יו״ר המטות המשולבים מפוטר, היועץ לביטחון לאומי מוחלף, גנרלים מודחים ובכירים בורחים — העולם מתחיל לשאול האם ארצות הברית עדיין מנוהלת בידי מערכת יציבה ורציונלית, או שהיא הופכת בהדרגה לממשל אישי, עצבני ובלתי צפוי.

באירופה כבר נשמעות אזהרות מפני “אמריקה בלתי יציבה”.

במפרץ עוקבים בדאגה אחרי כל תזוזה בבית הלבן.

בסין וברוסיה בוחנים היטב כל סימן לחולשה או לפיצול פנימי.

והשאלה הגדולה מרחפת מעל הכל:

האם טראמפ באמת מנקה מערכת רקובה ומחזיר לאמריקה כוח ושליטה — או שהוא יוצר במו ידיו כאוס פנימי שעלול להחליש את המעצמה החזקה בעולם בדיוק ברגע המסוכן ביותר שלה?

כרגע, אפילו בוושינגטון עצמה כבר לא בטוחים בתשובה.

