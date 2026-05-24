באר שבע חטפה חמישייה בטרנר ואחר כך קיבלה את צלחת האליפות

העונה הסתיימה בקול ענות חלושה. מחזור אחרון היה רק לצאת ידי חובה אבל זה לא אומר שלא היו אדומים והרחקות ואפילו בושה גדולה בטוטו טרנר לאלופה החדשה שחטפה חמישייה לפני שקיבלה את הצלחת.

אז מה היה לנו?

בית״ר ירושלים הסתפקה ב-1:1 מול הפועל תל אביב דבר שסימל יותר מכל את דעיכת קבוצת המנורה בשלבי ההכרעה של העונה.

באר שבע אלופה עם תבוסה ביתית מחפירה 2:5 למכבי חיפה במחזור הנעילה. חגיגות היו אבל הטעם מריר. אליפות שישית ואולי אפילו דאבל.

בית״ר שנייה ושם מדברים על אפשרות שברק יצחקי לא ימשיך. יצחקי הורחק במשחק בשבת ובהמשך גם עוזרו. על הדשא היו עימותים מיותרים, מתח ואווירת עוינות הדדית מול האדומים שישחקו בגביע אירופה.

מכבי תל אביב נפרדה בתיקו 2:2 מהפועל פתח תקווה כשדור פרץ מבקיע את שערו ה-19 העונה והופך למלך השערים. מכבי סיימה את העונה במקום השלישי והפועל תל אביב רביעית.

עכשיו נותר גמר הגביע ביום שלישי.

