יום ראשון, 24 במאי 2026
באר שבע חטפה חמישייה בטרנר ואחר כך קיבלה את צלחת האליפות

רמי יצהר 24 במאי 2026

העונה הסתיימה בקול ענות חלושה. מחזור אחרון היה רק לצאת ידי חובה אבל זה לא אומר שלא היו אדומים והרחקות ואפילו בושה גדולה בטוטו טרנר לאלופה החדשה שחטפה חמישייה לפני שקיבלה את הצלחת.

אז מה היה לנו?

בית״ר ירושלים הסתפקה ב-1:1 מול הפועל תל אביב דבר שסימל יותר מכל את דעיכת קבוצת המנורה בשלבי ההכרעה של העונה.

באר שבע אלופה עם תבוסה ביתית מחפירה 2:5 למכבי חיפה במחזור הנעילה. חגיגות היו אבל הטעם מריר. אליפות שישית ואולי אפילו דאבל.

בית״ר שנייה ושם מדברים על אפשרות שברק יצחקי לא ימשיך. יצחקי הורחק במשחק בשבת ובהמשך גם עוזרו. על הדשא היו עימותים מיותרים, מתח ואווירת עוינות הדדית מול האדומים שישחקו בגביע אירופה.

מכבי תל אביב נפרדה בתיקו 2:2 מהפועל פתח תקווה כשדור פרץ מבקיע את שערו ה-19 העונה והופך למלך השערים. מכבי סיימה את העונה במקום השלישי והפועל תל אביב רביעית.

עכשיו נותר גמר הגביע ביום שלישי.

״עניין מרכזי״

מבזקחדר הלבשהכדורגלספורט

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

