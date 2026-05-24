מעורער בנפשו ירה לעבר הבית הלבן הבית הלבן בזמן שטראמפ שהה במתחם וחוסל.

הלילה נשמעו עשרות יריות סמוך לבית הלבן בזמן שהנשיא דונלד טראמפ שהה במתחם הנשיאותי — באירוע נוסף שממחיש עד כמה וושינגטון נכנסה לתקופה חסרת תקדים של מתיחות ביטחונית, עצבנות פוליטית ואי־יציבות.

לפי הודעת השירות החשאי האמריקני, אדם חמוש הגיע לעמדת בידוק סמוך לצומת הרחובות 17 ופנסילבניה, שלף נשק מתיקו ופתח בירי לעבר אנשי השירות החשאי. המאבטחים השיבו אש ופצעו אותו אנושות. בהמשך נקבע מותו בבית החולים. עובר אורח נוסף נפצע במהלך חילופי האש.

האירוע התרחש בזמן שטראמפ היה בתוך הבית הלבן. לפי הדיווחים, המתחם נסגר מיידית, עיתונאים הוכנסו לחדר התדרוכים תחת הוראות מחסה, וסוכנויות פדרליות הוזעקו לזירה.

כתבת ABC סלינה וואנג, שצילמה באותו רגע סרטון באזור מדשאת הבית הלבן, תיארה רגעי פאניקה מוחלטת:

“זה נשמע כמו עשרות יריות. אמרו לנו לרוץ מיד לחדר התדרוכים.”

לפי רויטרס ו״גרדיאן״, החשוד היה מוכר לרשויות כאדם מעורער נפשית ואף הוצא נגדו בעבר צו הרחקה מהאזור.

אבל הסיפור האמיתי גדול בהרבה מהאירוע עצמו.

מפני שזה כבר אינו מקרה בודד.

בחודשים האחרונים נרשמה סדרת תקריות ביטחוניות חריגות סביב טראמפ והבית הלבן:

ירי סמוך לארוחת כתבי הבית הלבן באפריל,

אירוע ירי נוסף ליד אנדרטת וושינגטון בתחילת מאי,

וכעת שוב חילופי אש ליד המתחם הנשיאותי עצמו.

באמריקה מתחיל להתפתח דיון מטריד:

האם המדינה נכנסת לעידן חדש של אלימות פוליטית מתמשכת?

מפני שהשילוב הנוכחי נפיץ במיוחד:

אמריקה מפולגת,

הרשתות החברתיות רותחות,

מחנות פוליטיים מקצינים,

והנשיא עצמו נמצא במרכז סערות בלתי פוסקות —

מהעימות מול איראן ועד הקרע הפנימי בתוך הממשל.

גם העובדה שהירי התרחש בזמן שיחות רגישות סביב איראן העניקה לאירוע ממד דרמטי נוסף. חלק מכלי התקשורת בארצות הברית כבר תהו האם מדובר בצירוף מקרים בלבד — או באווירה ציבורית שמאבדת שליטה.

הבית הלבן ניסה הלילה לשדר עסקים כרגיל.

אבל התמונות של עיתונאים רצים למחסה,

אנשי שירות חשאי שולפים נשקים,

וסירנות סביב הבית הלבן —

שוב הזכירו לאמריקנים מציאות שבעבר הייתה מזוהה יותר עם מדינות עולם שלישי או אזורי מלחמה.

וזה אולי הסיפור הגדול באמת.

אמריקה של 2026 נראית עצבנית יותר,

חמושה יותר,

מפוחדת יותר,

ובלתי צפויה יותר.

והעובדה שיריות ליד הבית הלבן כבר אינן נתפסות כאירוע בלתי נתפס — אלא כמעט כחלק מרצף חדשותי — אומרת משהו עמוק ומדאיג מאוד על מצבה של המעצמה החזקה בעולם.

