מתקפת טילים רוסית על קייב בתגובה לנחילי רחפני נפץ על רוסיה

קייב בוערת שוב: רוסיה פתחה הלילה במתקפת ענק על אוקראינה — בתגובה ישירה למכת הרחפנים האוקראינית על מוסקבה

הלילה חזרה מלחמת רוסיה־אוקראינה לנקודת הרתיחה.

רוסיה פתחה במתקפת טילים ורחפנים עצומה על קייב ויעדים נוספים באוקראינה, שעות בלבד לאחר מתקפת הרחפנים האוקראינית החריגה על מוסקבה, מחוז מוסקבה ותשתיות רוסיות נוספות — מתקפה שנחשבת לאחת הנרחבות והנועזות ביותר שביצעה אוקראינה מאז פרוץ המלחמה.

בקייב נשמעו הלילה שוב סירנות בלתי פוסקות, פיצוצים אדירים והדי יירוטים מעל שמי הבירה. תושבים רצו למקלטים ולתחנות המטרו, בעוד עשן כבד היתמר ממספר מוקדי פגיעה בעיר. לפי הרשויות האוקראיניות נהרגו לפחות ארבעה בני אדם ועשרות נפצעו במתקפה, שפגעה בעשרות אתרים ובהם בנייני מגורים, בתי עסק, מתקני תשתית ותחנות תחבורה.

התמונה המצורפת, שמופצת בערוצי טלגרם צבאיים רוסיים ואוקראיניים, ממחישה את ממדי המתקפה: שילוב של רחפני שאהד/גרן איראניים, טילי שיוט, טילים בליסטיים וטילים היפרסוניים ששוגרו בגלים לעבר קייב וערים נוספות. לפי אוקראינה, חלק מהמתקפה כוון גם כדי לשחוק את מערכות ההגנה האווירית ולייצר עומס בלתי אפשרי על מערך היירוט.

וזה בדיוק הסיפור הגדול של המלחמה הזאת כיום:

לא עוד קרבות שריון עצומים,

לא הסתערויות חי״ר קלאסיות,

אלא מלחמת התשה אווירית־טכנולוגית,

שבה כל לילה הופך לקרב של אלגוריתמים, רחפנים, טילים, יירוטים ויכולת לשחוק את העצבים של האוכלוסייה האזרחית.

המתקפה הרוסית הלילה לא באה משום מקום.

היא מגיעה לאחר שבוע שבו אוקראינה העלתה דרמטית את קצב התקיפות בתוך רוסיה עצמה.

בשבוע האחרון תקפה אוקראינה את מוסקבה וסביבתה באמצעות מאות רחפנים, במה שהוגדר בתקשורת הרוסית כאחת המתקפות החמורות ביותר על הבירה מאז מלחמת העולם השנייה. לפי מוסקבה נהרגו מספר בני אדם, נגרם נזק למתקני נפט ותשתיות, ועשרות טיסות בוטלו או עוכבו.

פוטין עצמו הבטיח “תגובה קשה”, לאחר שרוסיה האשימה את אוקראינה גם בתקיפה על מעונות סטודנטים באזור לוהנסק שבשליטה רוסית — טענה שקייב מכחישה בתוקף וטוענת כי תקפה יעד צבאי בלבד.

לפי רויטרס, שירותי המודיעין האוקראיניים והמערביים הזהירו ביממה האחרונה כי רוסיה נערכת למתקפת תגמול גדולה במיוחד — כולל אפשרות לשימוש נוסף בטיל ההיפרסוני “אורשניק”, שפוטין מציג כנשק כמעט בלתי ניתן ליירוט.

באוקראינה לקחו את האיום ברצינות מוחלטת.

שגרירות ארצות הברית בקייב אף פרסמה אזהרה חריגה לאזרחים אמריקנים להתכונן לכניסה מיידית למקלטים במקרה של מתקפה רחבה.

אבל מעבר למתקפה עצמה, מתבררת אמת גדולה יותר:

המלחמה הזאת לא מתקרבת לסיום — אלא להפך.

למרות אינספור דיווחים על “מגעים”, “תיווך”, “ערוצים חשאיים” ואפילו דיבורים על אפשרות לפגישה ישירה בין פוטין לזלנסקי, בשטח קורה בדיוק ההפך:

ההסלמה נמשכת.

יש אמנם מגעים עקיפים,

יש לחצים אמריקניים,

ויש דיבורים על נוסחה כלשהי להפסקת אש עתידית,

אבל שני הצדדים משוכנעים עדיין שהם יכולים לשפר עמדות לפני כל הסדר.

פוטין מאמין שהזמן עובד לטובתו:

שהמערב מתעייף,

שאוקראינה נשחקת,

ושגלי התקיפות האוויריות המתמשכים יפוררו בהדרגה את העורף האוקראיני.

זלנסקי, מנגד, מנסה להוכיח בדיוק את ההפך:

שרוסיה עצמה כבר אינה חסינה,

שמוסקבה פגיעה,

ושאוקראינה מסוגלת להעביר את המלחמה אל תוך רוסיה עצמה.

ולכן המלחמה נכנסת כעת לשלב חדש ומסוכן במיוחד:

שלב שבו שני הצדדים תוקפים עמוק יותר,

רחוק יותר,

ובעיקר — אזרחי יותר.

מוסקבה כבר אינה מרגישה בטוחה.

קייב כבר חיה שנים תחת טרור אווירי.

העורף הפך לחזית.

והלילה שוב הוכח עד כמה המלחמה הזאת שינתה לחלוטין את פני הלחימה המודרנית.

לא עוד קווי חזית ברורים.

אלא שמיים מלאים ברחפנים,

טילים,

יירוטים,

ואוכלוסיות שלמות שחיות בכל לילה בין אזעקה לפיצוץ.

ובתוך כל זה, הדיבורים על פגישת פסגה אפשרית בין פוטין לזלנסקי נשמעים כרגע רחוקים כמעט כמו שלום.

מפני שככל שהמלחמה מתארכת — כך היא הופכת אכזרית יותר, אישית יותר ונקמנית יותר.

והלילה בקייב היה עוד תזכורת כואבת לכך שהסוף עדיין לא נראה באופק.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!