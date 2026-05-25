אולימפיאקוס – אלופת אירופה בכדורסל

עונת היורוליג הסתיימה והקבוצה היוונית אולימפיאקוס נטלה את הגביע האירופי המרכזי של היבשת אחרי ניצחון נהדר על ריאל מדריד מי שהיגע לפיינל פור לאחר ניצחון בסדרה על הפועל תל אביב.

אולם אואקה באתונה רעד מהיסוד, עשרות אלפי יוונים הפכו את העיר לטירוף אדום־לבן, ואולימפיאקוס השלימה מסע גאולה היסטורי עם ניצחון 85:92 על ריאל מדריד בגמר היורוליג 2026.

זה לא היה עוד גמר.

זו הייתה התנגשות בין שתי אימפריות כדורסל אירופיות, בין מועדון שחי שנים עם טראומת “כמעט”, לבין המועדון המעוטר ביותר בתולדות המפעל.

ובסיום — יוון התפוצצה מאושר.

הדרמה התחילה הרבה לפני כדור הביניים

הפיינל פור של 2026 נערך באתונה, בבית של הכדורסל היווני, באולם שהפך לסיר לחץ בלתי אנושי. יותר מ-19 אלף צופים דחסו את אואקה, בעוד אלפים נוספים הציפו את הרחובות, הכיכרות והברים בעיר.

כבר מהבוקר היה ברור שזה אירוע לאומי.

המשטרה היוונית הפעילה מבצע אבטחה חריג מחשש לעימותים בין מחנות האוהדים.

היורוליג עצמה קיבלה בדיוק את מה שרצתה:

אווירת כדורגל דרום אמריקני

רייטינג עצום

אולם מפוצץ

מותגי ענק

וסיפור רגשי מושלם

כי אולימפיאקוס לא סתם זכתה.

היא מחקה שנים של כאב.

הקבוצה שחיה עם קללת הפיינל פור

אולימפיאקוס הגיעה לפיינל פור בפעם הרביעית ברציפות.

בשנים האחרונות היא הייתה שם שוב ושוב — אבל תמיד נשברה ברגע האחרון.

ההפסד הדרמטי לריאל בגמר 2023 עדיין רדף את האוהדים.

ההחלקות ברגעי האמת הפכו כמעט לטראומה קולקטיבית.

אבל הפעם הכול הרגיש אחרת.

הקבוצה של יורגוס ברצוקאס שיחקה לאורך כל העונה כאילו היא במשימת נקמה:

הגנה אכזרית

משמעת טקטית

עומק אדיר

וקור רוח של קבוצה שמאמינה שהגורל חייב לה משהו

אולימפיאקוס גם סיימה ראשונה את העונה הסדירה — והפכה לקבוצה הראשונה מזה שנים שמצליחה גם לתרגם זאת לזכייה ביורוליג עצמה.

הדרך לגמר: מלחמת עולם אירופית

העונה הנוכחית הייתה הראשונה בפורמט המורחב של 20 קבוצות ו-38 מחזורים — מהלך שהפך את המפעל לקשוח ועמוס מתמיד.

הפיינל פור כלל ארבע קבוצות:

אולימפיאקוס

ריאל מדריד

פנרבחצ’ה

ולנסיה

בחצי הגמר:

אולימפיאקוס מחצה את פנרבחצ’ה 61:79 בתצוגת הגנה מפלצתית.

ריאל מדריד עברה את ולנסיה אחרי קרב קשוח במיוחד.

ולנסיה עצמה הייתה אחת ההפתעות הגדולות של העונה.

המועדון הספרדי הדיח את פנאתינייקוס בסדרת פלייאוף מטורפת והגיע לפיינל פור עם תחושת “אין מה להפסיד”.

אבל בסוף, כל אירופה רצתה את הקרב האמיתי:

אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד.

המשחק עצמו: ריאל כמעט גנבה את הכתר

הספרדים פתחו טוב יותר.

פאקונדו קמפאצו שלט בקצב, מריו הזוניה היה אגרסיבי, וטריי ליילס נתן את אחד ממשחקיו הגדולים בקריירה עם 24 נקודות.

ריאל אף הובילה במשך חלקים גדולים מהמשחק למרות סגל חסר מאוד:

טבארס לא היה כשיר

גארובה חסר

וגם לן נעדר מהקו הקדמי

אבל אז הגיע הרבע האחרון.

ואיתו — ההתפרצות היוונית.

הרגע שבו אואקה התפוצץ

אוון פורנייה, כוכב ה-NBA לשעבר, השתלט על המשחק בדיוק ברגע הנכון.

הצרפתי קלע 20 נקודות, שבר את ההגנה של ריאל פעם אחר פעם, ונבחר ל-MVP של הגמר.

לצדו:

סשה וזנקוב סיפק קור רוח וניהול משחק

אלק פיטרס נתן דקות ענק

תומאס ווקאפ חנק הגנתית

והאולם פשוט איבד שליטה

אבוקות מחוץ לאולם, רעש בלתי נתפס ביציעים, ושחקני ריאל שנראו כאילו הם משחקים בתוך רעידת אדמה.

ועדיין — ריאל כמעט חזרה.

11 שניות לסיום היה לספרדים כדור לשלשה שהייתה יכולה להשוות את המשחק.

הזריקה הלכה החוצה.

וזהו.

יוון התפוצצה.

הדמעות, הטירוף וההיסטוריה

השחקנים של אולימפיאקוס קרסו על הפרקט.

אוהדים בכו ביציעים.

העיר פיראוס נכנסה לחגיגות שנמשכו אל תוך הלילה.

זו הזכייה הרביעית של המועדון ביורוליג — והראשונה מאז 2013.

עבור האוהדים, זו הייתה לא פחות מסגירת מעגל היסטורית.

ומה זה אומר על היורוליג עצמה?

המפעל הזה משתנה במהירות:

יותר כסף

יותר כוכבי NBA שחוזרים לאירופה

אולמות מפוצצים

קבוצות חדשות כמו דובאי בדרך

ומאבק כוח אדיר מול פיב״א וה-NBA

היורוליג כבר איננה “עוד כדורסל אירופי”.

היא הפכה למוצר ספורט עולמי עם זהות שונה לגמרי מה-NBA:

יותר כאוס

יותר רגש

יותר איבה

יותר קהל

והרבה פחות פלסטיק

ב-NBA יש יותר כסף.

אבל באירופה?

יש נשמה.

ומה עם הישראליות?

גם בישראל הסתכלו על הפיינל פור הזה בעיניים נוצצות.

הפועל תל אביב עשתה קפיצה עצומה העונה והייתה קרובה מאוד להעפיל בעצמה לפיינל פור לפני שנכנעה לריאל מדריד בסדרה קשה.

מכבי תל אביב אמנם עברה עונה מורכבת, אבל באירופה כבר מבינים שהכדורסל הישראלי חוזר להיות גורם משמעותי בזירה.

והמסר המרכזי מהפיינל פור הזה ברור:

היורוליג חיה, בועטת, רועשת — ומייצרת דרמות שספק אם קיימות כיום במקום אחר בעולם הכדורסל.

