ירושה בעייתית: מתי ניתן לערער על כשירות מצווה?

הגשת התנגדות לצוואה או בשמה הנוסף ערעור על האמור בצוואה, היא אחת מהסוגיות המשפטיות המאתגרות בענף המשפט בכלל ובתחום דיני המשפחה והירושה בפרט.

הסיבה פשוטה, העד המרכזי כבר לא נוכח בשל העובדה כי הוא נפטר, יורשיו לעומת זאת חיים ולא אחת מבלים זמן רב בהתכתשות עם בני משפחתם לעתים מקרבה ראשונה.

מניסיוננו בייצוג בתיקי התנגדות לצוואות, מדובר בסכסוכים קשים ורגישים ולכן מומלץ לשקול היטב את השלכות הגשת ההתנגדות והשפעותיה המיידיות על המשפחה כולה בטרם ההגשה.

אך מה קורה אם המצווה, האדם שערך את הצוואה, לא היה כשיר בעת עריכתה מבחינה משפטית ולפיכך לא מודע למעשיו?

ריכזנו עבורכם את כל המידע שכדאי שתכירו בנושא ערעור על צוואה בשל אי כשירות המצווה.

כאשר אנו עוסקים בהתנגדויות לצוואה, שאלת הכשירות אינה נבחנת רק מתוך תחושת אי צדק של מי שנפגע מהצוואה. בפועל, יש צורך לחבר בין מצב רפואי, התנהלות משפחתית, נסיבות עריכת הצוואה והראיות שניתן להציג לבית המשפט. לכן, כבר בשלב הראשוני חשוב להבין שהמחלוקת אינה רק על חלוקת העיזבון, אלא על השאלה האם הצוואה באמת משקפת רצון חופשי ומודע.

מתי ניתן לערער על כשירות מצווה?

חוק הירושה התשכ"ה- 1965, קובע מספר עילות בגללן יש מקום להגיש ערעור או התנגדות לצוואה של אדם :

• חוסר כשירות מנטלית או קוגניטיביתלפי סעיף 26 לחוק הירושה: "צוואה שנעשתה על ידי מי שלא היה בעת עשייתה כשיר לצוות – בטלה." מצווה ייחשב ללא כשיר באם בעת עריכת הצוואה סבל מדימנציה או אלצהיימר או היה תחת השפעה של תרופות מטשטשות או חומרים שהשפיעו על כושר שיפוטו. את כל אלו על המתנגד לצוואה להוכיח באמצעות חו"ד רפואית/ עדויות ועוד.

השפעה בלתי הוגנת במצבו בו יוכח על ידי המתנגד לצוואה, כי בעת עריכתה המצווה היה תחת לחץ או השפעה בלתי הוגנת מצד היורש, או תחת ניצול תלות של המצווה ביורש ייתכן והצוואה תבוטל. לדוג' כאשר אדם סיעודי נתמך באחד מילדיו באופן בלעדי או במטפל, ומחליט להוריש את כלל רכושו רק לאותו ילד או מטפל ולנשל את יתר הילדים, ייתכן והדבר נעשה בשל מניפולציות או לחצים שהופעלו על המצווה שיובילו לביטול הצוואה.

מהם נורות האזהרה שכדאי שתכירו העלולים להעיד על קיומם של יחסי תלות או השפעה בלתי הוגנת בין מצווה ליורש פוטנציאלי?

ניתוק המצווה מהמשפחה ומניעת קשר בינו לבין יתר בני המשפחה.

תלות פיזית או כלכלית באדם אחד ספציפי, שלרוב יורש בלעדית את המצווה.

יורש שהיה שותף לעריכת הצוואה, לרוב זה ששידך בין עו"ד לבין המצווה לעתים אף שילם על התהליך ודאג להיות נוכח בעת חתימת הצוואה.

תחבולה או תרמית

במצב בו יוכח על ידי המתנגדים, כי הוצג למצווה מצג שקרי באשר לעובדות קיימות, אשר גרמו לו להוריש את כלל או מרבית עיזבונו לנהנה אחד לדוג', לפי סע' 30 לחוק הירושה הצוואה תבוטל.

למשל, מצווה אב ל-4 ילדים טופל על ידי 2 בנותיו במסירות אולם בנו שיתף אותו כי גילה שבנותיו גונבות ממנו כספים, בתוך כך גרם הבן למשבר אמון בין האב לבנותיו, במסגרתו קיבל האב החלטה למדר את בנותיו מצוואתו ולהוריש את רכושו לבן. באם הבנות יצליחו לעמוד ברף ההוכחה הגבוה ולהראות בבית המשפט את התחבולה אשר ביצע אחיהן מאחורי ידיעתן וגרמו לאב לקבל החלטות שגויות, ישנו סיכוי שהצוואה תבוטל.

• אי עמידה בדרישות החוקיות

• המצווה לא הבין שהוא עורך צוואה אלא חתם על ניירת מבלי שבחן אותה רק כי הורו לו לעשות זאת.

• הצוואה לא נחתמה כנדרש או לא נשאה תאריך או פרטי זהות תקינים.

• הצוואה לא נחתמה בפני עדים כשרים. מקום שמדובר בצוואה בעדים על העדים להיות ניטרליים, לא נהנים מהצוואה, מעל גיל 18 וכשירים משפטית.

מתי כדאי לערער?

כאשר יש חו"ד רפואיות הקובעות כי המצווה לא היה כשיר ו/או עבר אירועים רפואיים משמעותיים שיכולים היו לפגוע ביכולת הבנתו סמוך לעריכת הצוואה.

כאשר נהנה יחיד יורש את כלל העיזבון, מקום שלמצווה ילדים או יורשים טבעיים נוספים אשר אין סיבה המניחה את הדעת כי היה חפץ לנשל מן העיזבון.

כאשר ניתן להוכיח השפעה או לחץ בלתי הוגנים על המצווה כמו גם יחסי תלות בין המצווה לנהנה יחיד.

כאשר ישנן צוואות קודמות הסותרות את האמור בצוואה המוגשת לביצוע.

בשלב שבו בוחנים אם להגיש התנגדות לצוואה, אנו נוהגים להסתכל לא רק על עצם קיומה של עילה משפטית, אלא גם על איכות הראיות שניתן לאסוף. מסמכים רפואיים, עדויות של אנשים שהכירו את המצווה, נסיבות החתימה על הצוואה והקשר בין המצווה לבין הנהנה המרכזי יכולים להשפיע באופן ממשי על סיכויי ההליך ועל הדרך שבה נכון לנהל אותו.

חשוב לנו להדגיש, סכסוכי ירושה הם הקשים מכל לבירור משום שהעד המרכזי שאת רצונו מבקשים לערער אינו בין החיים ומשום שהצדדים מנגד הם לרוב בני משפחתך.

בנוסף, חשוב לבחון היטב אם סיכויי ההתנגדות גבוהים או קלושים במקרה שלך באמצעות התייעצות עם עו"ד המתמחה בדיני הירושה בפרט, משום שלאחר הגשת ההתנגדות יחסי המשפחה ככל הנראה יתערערו באופן דרמטי שלעתים לא ניתן להשתקם ממנו. לכן מומלץ ביותר לבחון האם עילות ההתנגדות לצוואה מתקיימות במקרה שלך ואנו מזמינים אותך לעשות זאת ולא להסס לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי המותאם למצבך.

